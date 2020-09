Windows 10 20H2 to aktualizacja duża i nieduża zarazem. Przyglądamy się temu, jakie nowości i zmiany wprowadzi, oczekując na jej jesienną premierę. A zatem co przygotowuje dla nas Microsoft?

Windows 10 20H2 – kiedy premiera i dlaczego/czy warto czekać na tę aktualizację?

Windows 10 20H2 to zbliżająca się wielkimi krokami aktualizacja systemu. Jej premiera została zaplanowana na tegoroczną jesień – prawdopodobnie końcówkę października lub początek listopada.

Choć 20H2 to druga z tak zwanych dużych aktualizacji systemu Windows 10 w tym roku, w rzeczywistości ona wcale taka duża nie będzie. Mówimy o łatce, która „waży” zaledwie 100 MB (podczas gdy 20H1 zajmowało ponad 4 GB). Nie myślcie jednak, że w takim razie nie wprowadzi żadnych nowości. Nic z tych rzeczy – po prostu aktywuje te, które są już w „Dziesiątce” od jakiegoś czasu, tyle tylko że nieaktywne. Co się z tym wiążę – aktualizacja zajmie tylko kilka minut, a ryzyko pojawienia się błędów jest znacznie mniejsze niż zwykle.

Co nowego w Windows 10 20H2? Odświeżone menu Start i inne nowinki

Największą, najważniejszą i najbardziej zauważalną spośród nowości w Windows 10 20H2 jest zaktualizowane menu Start. Element ten będzie prezentował się bardziej przejrzyście i schludnie, a to za sprawą przede wszystkim nowych ikonek oraz eliminacji do tej pory znajdującego się za nimi tła. Szczególnie docenisz to wtedy, gdy korzystasz z niestandardowego koloru systemu.

Zmiany nie ominą także Ustawień, w których pojawią się kolejne narzędzia dostępne dotąd tylko w Panelu sterowania. Pod sekcjami specyfikacji dodane zostaną przyciski pozwalające na ich szybkie kopiowanie, a do zmiany częstotliwości odświeżania wyświetlacza nie będzie już potrzebne zewnętrzne oprogramowanie.

Zmieni się również działanie skrótu klawiszowego Alt+Tab. Do tej pory pozwalał on się przełączać jedynie między kolejnymi oknami aplikacji – po aktualizacji w ten sam sposób przejdziemy z jednej karty w przeglądarce Microsoft Edge do drugiej. To odpowiedź na rosnącą popularność aplikacji webowych. Co ważne – w razie potrzeby funkcję będzie można wyłączyć lub ograniczyć (na przykład w taki sposób, by uwzględniane były tylko 3 ostatnie karty).

Nowy, bazujący na silniku Chromium Edge będzie zresztą domyślna przeglądarką – w tym znaczeniu, że zastąpi starą wersję programu Microsoftu. Co jeszcze przyniesie aktualizacja 20H2? Między innymi ułatwione wyłączanie powiadomień (przez „x” w rogu chmurki) oraz automatyczne aktywowanie trybu tabletu po odłączeniu klawiatury. Z kolei osoby, dla których będzie to pierwsza wersja „Dziesiątki” na komputerze, otrzymają spersonalizowany pasek zadań. Nie każdy otrzyma te same ikony (przykłady widać poniżej).

Jak oceniacie te zmiany? Będziecie chcieli zainstalować tę aktualizację jak najszybciej czy raczej nie zamierzacie się spieszyć?

Źródło: Microsoft, How-To Geek, Windows Central, ZDNet, informacja własna

