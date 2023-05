Użytkownicy systemu Windows 10, którzy nie dokonali jeszcze aktualizacji do najnowszej wersji systemu operacyjnego (22H2), wkrótce będą musieli to zrobić, a nawet "łaskawie” otrzymasz wybór w jednej kwestii. O co chodzi konkretnie firmie Microsoft?

Windows 10 21H2 - koniec wsparcia

Cała sprawa obija się o to, że tak jak pisaliśmy w zeszłym miesiącu, 13 czerwca gigant z Redmond kończy wsparcie dla systemu Windows 10 w wersji 21H2. Oznacza to, że zbliżająca się w przyszłym miesiącu zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń, będzie ostatnią aktualizacją dla użytkowników systemu Windows 10 November 2021 Update. Po tym czasie system nie będzie już otrzymywał żadnych aktualizacji zabezpieczeń, ani poprawek funkcji. Z tej okazji zespół firmy Microsoft przypomina i daje nam „wybór”:

Jak zawsze zalecamy zaktualizowanie urządzeń do najnowszej wersji systemu Windows 10 lub uaktualnienie kwalifikujących się urządzeń do systemu Windows 11

Windows 10 22H2 - ostatnia „duża” aktualizacja

Abstrahując od samej aktualizacji, warto pamiętać o tym, że nie będzie nowszej wersji systemu Windows 10, aniżeli 22H2. Microsoft niedawno ogłosił, że jest to ostatnia aktualizacja funkcji dla tego systemu operacyjnego. Nie należy zatem liczyć na wersję 23H2 ani tego typu podobnych. Od czerwca użytkownicy Windows 10 będą mogli już tylko liczyć na comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń – OS nie otrzyma żadnej nowej funkcji. Stan ten zostanie utrzymany do października 2025 roku, gdyż wtedy „dziesiątka” przestanie być wspierana. Wyjątkiem w tej kwestii jest Windows 10 IoT Enterprise LTSC, którego żywot zostanie zakończony dopiero 13 stycznia 2032 roku.

Windows 11 – „oczko w głowie” Microsoftu

Nowe „bajery” (tj. ułatwione przeglądanie zdjęć, czy widżety) i narzędzia dla systemów od firmy Microsoft, będą już rozwijane tylko dla najnowszego „dziecka” giganta z Redmont, czyli systemu Windows 11. Przedsiębiorstwo bardzo chce, by jak najwięcej użytkowników dokonało migracji na ich najnowszy OS, czy to poprzez aktualizację, czy wymianę sprzętu na nowy. Ponadto to właśnie w tym systemie Windows oferowane będą bardziej zaawansowane funkcje szpiegujące poszerzające możliwości systemu czy wsparcia dla najnowszych rozwiązań dla graczy.

A jak to u Was wygląda? Wolicie Windows 10, czy przekonaliście się do „jedenastki”? A może korzystacie z Linuksa? Sekcja komentarzy stoi przed Wami otworem!

Źródło: techradar.