Windows 10X to system ważny z innych powodów, ale odświeżony wygląd również jest czymś, o czym warto wspomnieć. Teraz możemy o nim nie tylko pomówić, ale też go obejrzeć.

Windows 10X zaprezentowany na wideo

Stwierdzenie, że „Dziesiątka” zmieni się nie do poznania, byłoby może przesadą. Jej interfejs zostanie jednak poważnie odświeżony przy okazji premiery systemu Windows 10X. Będzie to specjalne wydanie zoptymalizowane pod kątem komputerów osobistych i laptopów klasy podstawowej, którego elementy trafią jednak także do głównej wersji „Okienek”. Teraz możemy wreszcie zobaczyć, jak to będzie wyglądać.

Dzięki materiałowi redakcji Windows Central mamy okazję przyjrzeć się wyglądowi systemu Windows 10X, którego premiery powinniśmy się doczekać w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Widzimy na nim przede wszystkim:

nowy pasek zadań z wyśrodkowanymi ikonami i zmodyfikowanym „trayem”,

całkowicie przeprojektowane menu Start, przypominające raczej interfejs mobilny,

odświeżone centrum powiadomień z szybkimi ustawieniami i przyciskiem wyłączania komputera,

zmodernizowany (a przede wszystkim uproszczony) menedżer plików

oraz domyślny tryb pełnoekranowy uruchamianych aplikacji.

Zresztą co tu dużo mówić, najlepiej zrobisz, jeśli po prostu to zobaczysz. Dlatego…

Obejrzyj prezentację Windows 10X – tak wygląda nowy system Microsoftu:

Wyraźnie widać, że Windows 10X cechować ma przede wszystkim prostota. Wypatruje się w nim konkurenta dla Chrome OS, a w urządzeniach, na których zostanie zainstalowany, rywali Chromebooków. Wróżysz temu sukces czy niekoniecznie?

