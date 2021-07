Windows 11 Insider Preview Build 22000.71 to najnowsza kompilacja testowa nadchodzącego systemu operacyjnego Microsoftu. Dwa tygodnie po premierze pierwszej wersji gigant z Redmond przygotował paczkę aktualizacyjną, zawierającą może i nie olbrzymie, ale jednak zauważalne zmiany.

Prace nad Windows 11 wrą – co nowego w wersji 22000.71?

Windows 11 został zaprezentowany 24 czerwca i (w swojej przedpremierowej wersji) zadebiutował pięć dni później. Od tego czasu niemałe grono użytkowników testuje system na swoich komputerach. Microsoft otrzymał ich opinie i wyeliminował najważniejsze problemy. Oprócz tego przygotował też kilka nowości do sprawdzenia – głównie w sferze wizualnej.

W kompilacji oznaczonej jako Windows 11 Insider Preview Build 22000.71 (którą można pobrać w kanale deweloperskim) wizualnie odświeżone zostało na przykład menu kontekstowe, wyświetlane po kliknięciu prawego przycisku myszy. Już wcześniej dorobiło się zaokrąglonych rogów, a teraz jeszcze Microsoft dorzucił (charakterystyczny dla „Jedenastki”) efekt „akrylu” w tle. To między innymi on właśnie nadawać ma nowoczesnego wyglądu nadchodzącemu systemowi.

Najnowsza kompilacja Windows 11 to także nowy widżet „Rozrywka”, ale dla nas w Polsce jest na razie bezużyteczny. Jeśli w przyszłości się to zmieni, to zobaczymy w nim zapowiedzi filmów, seriali i innych treści rozrywkowych. Do tego dochodzi jeszcze możliwość tworzenia nowych folderów i plików z poziomu paska poleceń w Eksploratorze Plików oraz – kolejna wizualna zmiana – spójny graficznie podgląd okna po najechaniu na jego ikonkę na pasku zadań.

Przypomnijmy przy okazji, że w ramach poprzedniej aktualizacji (22000.65) do menu Start dodane zostało pole wyszukiwarki, odświeżone zostały niektóre okna z powiadomieniami, a kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonkę głośności zaczęło dawać szybki dostęp do rozwiązywania problemów związanych z dźwiękiem. Jedna i druga kompilacja wyeliminowała też sporo błędów – szczegóły znajdziesz na oficjalnym blogu Windows Insider.

Windows 11 będzie gotowy przed końcem tego roku

Microsoft planuje udostępnić pełną wersję systemu Windows 11 pod koniec bieżącego roku. W przyszłym natomiast zacznie trafiać on do użytkowników „Dzisiątki” w ramach bezpłatnej aktualizacji.

Źródło: Windows Blog