Zaledwie kilka dni po prezentacji Windows 11 Microsoft daje nam wszystkim okazję, by zainstalować system na swoich komputerach. Konkretnie – jego pierwszą testową wersję oznaczoną jako Insider Preview build 22000.51.

(Testowy) Windows 11 do pobrania, ale…

Prezentacja Windows 11 wywołała duże emocje. Nie tylko pozytywne, ale nie brakuje osób, które chciałyby te wszystkie nowości sprawdzić już teraz. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość – na premierę systemu poczekamy co najmniej do tegorocznej jesieni, a jeśli liczymy na bezpłatną aktualizację z Windows 10, to trzeba doliczyć jeszcze kilka dodatkowych miesięcy. Jeśli jednak jesteś Insiderem, to już dzisiaj natomiast możesz przetestować „Jedenastkę”, pobierając Windows 11 Insider Preview build 22000.51 – kompilację udostępnioną przez Microsoft w nocy z poniedziałku na wtorek.

Zanim przejdziemy do tego JAK to zrobić, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, CZY to robić. Musisz mieć bowiem świadomość, że wersje wydawane w programie testowym mogą być niestabilne i niedopracowane, przez co ich instalację zaleca się raczej doświadczonym użytkownikom i wyłącznie na urządzeniach, których stała dostępność nie jest niezbędna.

Jak pobrać Windows 11 Insider Preview build 22000.51?

Aby pobrać system w testowej wersji, musisz być uczestnikiem programu Windows Insider i znajdować się w kanale deweloperów (czyli na najwyższym poziomie zaawansowania). Jeśli spełniasz ten wymóg, to upewnij się jeszcze, że twój komputer spełnia wymagania Windows 11. Jeżeli tak jest, to możesz udać się do sekcji Windows Update w Ustawieniach i wymusić aktualizację do najnowszej wersji (albo zrestartować komputer i poczekać na automatyczną instalację). To wszystko.

Jeżeli jednak nie jesteś jeszcze „deweloperem” według Microsoftu, to oto jak możesz się nim stać:

otwórz Ustawienia,

przejdź do sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia,

wybierz Niejawny program testów systemu Windows,

kliknij Rozpocznij – Zarejestruj – Zarejestruj się – Prześlij,

a następnie wybierz Kanał deweloperów i wciśnij przycisk Potwierdź.

W razie czego możesz w każdej chwili zrezygnować z bycia Insiderem.

Pierwsze spotkanie z Windows 11 – co nowego?

Już ta testowa wersja systemu Windows 11 zawiera większość nowości zaprezentowanych podczas czwartkowej konferencji. Mamy odświeżony interfejs użytkownika z zaokrąglonymi rogami okien, odświeżonym paskiem zadań, nowym menu Start, ładnymi animacjami i zaktualizowanym Centrum powiadomień z panelem Szybkich ustawień. Jest usprawniony Eksplorator plików z nowym menu poleceń, jest także personalizowana sekcja Widżetów.



Menu Start w Windows 11.



Widżety w Windows 11.

W Windows 11 Insider Preview build 22000.51 zobaczysz nowe kompozycje i usłyszysz nowe dźwięki, którego skonfigurujesz w przeprojektowanym i bardziej intuicyjnym panelu Ustawień, poznasz nowe funkcje sprzyjające wielozadaniowości, przejrzysz aplikacji w nowym sklepie Microsoft Store i spersonalizujesz klawiaturę ekranową. „Jedenastka” to także automatyczny HDR, dynamiczna częstotliwość odświeżania ekranu, pełna obsługa Wi-Fi 6E oraz – co ciekawe – odświeżony wygląd programów z pakietu Microsoft Office.



Nowy panel Ustawień w Windows 11.



Odświeżony wygląd Microsoft Office w Windows 11.

Niemniej jednak nie wszystkie nowości są już dostępne. Wśród nieobecnych znajduje się na przykład możliwość uruchamiania androidowych aplikacji czy też kompletna integracja komunikatora Microsoft Teams z systemem.

