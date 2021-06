Windows 11 to nie tylko odświeżony interfejs. Nowy system Microsoftu wprowadzi kilka istotnych funkcji, które usprawnią działanie komputera – jedną z nich jest obsługa technologii DirectStorage, która w szczególności ucieszy graczy.

Technologia DirectStorage została zaprojektowana z myślą o konsoli Xbox Series X, ale w ubiegłym roku Microsoft zapowiedział przeniesienie jej na komputery PC. Jak się okazuje, będzie ona jedną z kluczowych funkcji obsługiwanych przez system Windows 11.

Co to jest DirectStorage?

DirectStorage to interfejs programowania (API), z którego mogą skorzystać deweloperzy tworzący gry - technologia rozwiązuje problem wąskiego gardła w komunikacji między pamięcią masową a kartą graficzną.

Jak to działa? Zerknijcie na grafikę poniżej.

Interfejs odpowiada za szybsze połączenie pamięci masowej (na której są zapisane dane gry) i układu graficznego (który odpowiada za wyświetlanie grafiki) – komunikacja między podzespołami odbywa się tutaj z pominięciem procesora. Technologia została zaprojektowana w ten sposób, aby to układ graficzny zajmował się dekompresją danych pobieranych z dysku.

Rozwiązanie szczególnie sprawdzi się w przypadku superszybkich nośników SSD NVMe, które zapewniają dużo lepsze osiągi od zwykłych modeli SSD SATA. Do tej pory gry raczej nie wykorzystywały potencjału takich konstrukcji, ale teraz ma się to zmienić.

Jakie są zalety DirectStorage API?

No dobrze, ale co z tego będą mieli gracze? Nowe API wprowadzi dwie istotne zmiany, które będą odczuwalne dla użytkowników komputerów.

Po pierwsze skrócenie czasu ładowania poziomów – już teraz potrafi on być wyjątkowo długi, co czasami może doprowadzić do frustracji. DirectStorage zapewni szybszy przesył danych, więc nie będzie trzeba czekać aż sprzęt wszystko „przemieli”.

Po drugie możliwość tworzenia bardziej szczegółowych i rozległych poziomów w grach. Jeżeli programiści wykorzystają potencjał interfejsu, możemy oczekiwać pojawienia się ciekawszych tytułów, które będą dostarczać jeszcze lepszych wrażeń z rozrywki.

Wymagania DirectStorage API

Które komputery obsługują DirectStorage API? Do wykorzystania nowego interfejsu wymagany jest dysk SSD w standardzie NVMe oraz karta graficzna zgodna z DirectX 12 i Shader Model 6 (czyli GeForce GTX 400 lub Radeon HD 7000 i nowsze).

Konieczny będzie także Windows 11 – jest to jedna z kluczowych nowości nowego systemu operacyjnego Microsoftu. Nowa funkcja niestety nie będzie działać na Windows 10 (jak pierwotnie podejrzewano).

Technologia zapowiada się bardzo obiecująco. DirectStorage API może poprawić komfort rozgrywki, ale też jakość samych gier. Warto jednak zaznaczyć, że interfejs musi być zaimplementowany w danym tytule (co będzie już zależeć od deweloperów tworzących gry).

Źródło: Microsoft