Paleta komend i ułatwione przełączanie między kartami to najważniejsze nowości wprowadzane w Windows Terminal 1.3 – najnowszej wersji jednej z najlepszych aplikacji stworzonych przez Microsoft w ostatnim czasie.

Windows Terminal 1.3 wreszcie z paletą komend

Windows Terminal 1.3 został właśnie udostępniony w wersji poglądowej. W nim zaś pojawiło się wreszcie rozwiązanie, na które długo czekaliśmy. To paleta komend, którą doskonale możecie kojarzyć z Visual Studio Code. Po wciśnięciu kombinacji Ctrl+Shift+P na ekranie pojawi się panel szybkiego wywoływania najróżniejszych komend, co znacznie przyspiesza i ułatwia korzystanie z nich.

Co poza tym? Przede wszystkim łatwiej jest przełączać się między kolejnymi kartami – służą do tego skróty Ctrl+Tab (w prawo) i Ctrl+Shift+Tab (w lewo). Istnieje również możliwość przypisania koloru karty do profilu.

Dynamiczny rozwój świetnej aplikacji

Aktualnie najnowsza wersja to Windows Terminal 1.2. Microsoft dodał w niej tryb skupienia (ukrywający karty i pasek tytułu), możliwość przypisania aplikacji priorytetowej pozycji na pulpicie, odświeżył panel ustawień oraz wprowadził kilka nowych komend (w tym: setTabColor, openTabColorPicker i renameTab). Wcześniejsza aktualizacja 1.1 pozwoliła na szybkie otwieranie folderów w terminalu z poziomu Eksploratora plików, dodawanie programu do autostartu czy też aktywowanie trybu kompaktowego (w którym karty nie mają tytułów, lecz same ikonki).

Wszystkie te nowinki wzbogacają już i tak świetnie wyposażony Windows Terminal, a więc jeden program, w którym możemy korzystać z klasycznego wiersza poleceń (CMD), PowerShella i linuksowego subsystemu (WSL). Obsługuje znaki Unicode i UTF-8, ułatwia wielozadaniowość poprzez system kart, zapewnia wysoką wydajność dzięki renderowaniu wspomaganemu przez GPU i jest podatny na najróżniejsze modyfikacje wizualne.

Źródło: Microsoft Dev Blogs, MSPowerUser

