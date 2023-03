Coś, co ma być dla każdego, najczęściej jest do niczego. Dlatego Samsung idzie inną drogą i zamiast jednego uniwersalnego smartfona tworzy katalog sprzętu dla osób o różnych potrzebach, dysponujących różnymi budżetami.

Tekst powstał we współpracy z RTV EURO AGD.

Samsung Galaxy S23 (Ultra) to flagowiec bezkompromisowy

Samsung to jeden z tych producentów, którzy nie trzymają się jednej konkretnej półki, lecz zamiast tego proponują ciekawe modele z praktycznie każdej kategorii cenowej. Ma coś dla tych, którzy chcą zapłacić możliwie najmniej, ale ma też perełki dla użytkowników niegodzących się na żadne kompromisy. To właśnie z myślą o tych ostatnich powstał Samsung Galaxy S23 Ultra. W benchmarkowej recenzji Galaxy S23 Ultra Tomek Duda uznał, że to „najlepszy telefon z Androidem w 2023 roku”.

I trudno się takiej opinii dziwić. Model S23 Ultra jest w stanie zaimponować na wielu polach. Superszybki procesor w połączeniu z 12 GB pamięci RAM czyni z niego sprzęt wyposażony lepiej od niejednego laptopa i sprawia, że wszystko działa maksymalnie płynnie. Oczy z kolei cieszą treści wyświetlane na dużym, jasnym wyświetlaczu AMOLED. Świetnie ogląda się na nim filmy, surfuje po sieci i pracuje, a dołączone do zestawu piórko S Pen ułatwia tworzenie odręcznych notatek. Do tego dochodzą doskonałe aparaty (z przodu i z tyłu), długi czas działania i komplet współczesnych modułów bezprzewodowych.

Słowem: jeśli jest coś konkretnego, co powinien mieć i oferować współczesny smartfon z wyższej półki, to Samsung Galaxy S23 Ultra najpewniej to ma… i oferuje. Choć sam smartfon robi olbrzymie wrażenie, to faktem jest też, że – nie oszukujmy się – cena tego modelu może zwalić z nóg. Sprawdź w związku z tym także inne telefony tego producenta. Znajduje się wśród nich na przykład Samsung Galaxy S23 bez dopisku „Ultra”. Też nie jest tani, ale i tak zapłacimy za niego dużo mniej.

Niedużo mniej tymczasem dostaniemy, bo w podstawowym modelu Galaxy S23 wciąż możemy liczyć na świetne aparaty, wydajność zapewniającą komfortową pracę i roz(g)rywkę, a do tego całkiem długi czas działania i szybkie ładowanie – dla tych, którzy nie lubią marnować czasu. Niewątpliwym atutem tego smartfona jest też wyświetlacz. Nie tylko dlatego, że to jasny i żywy AMOLED. Nie tylko dlatego też, że oferuje odświeżanie 120 Hz i wysoką rozdzielczość. Dlatego mianowicie, że ma przekątną 6,1 cala, dzięki czemu doskonale korzysta się z niego zarówno dwiema, jak i jedną dłonią.

Możesz też zapłacić mniej, a otrzymać bardzo dużo

Jak możesz tutaj zobaczyć, nie brakuje też ciekawych telefonów za dużo mniejsze pieniądze. Przykładowo Samsung Galaxy A53 5G jest taką propozycją dla osób, które są zainteresowane niezłą jakością w prawdziwie atrakcyjnej cenie. Spokojnie da się go kupić za jedną wypłatę i jeszcze sporo zostanie. I choć nie reprezentuje już segmentu premium, lecz raczej średnią półkę, to wciąż w żadnym razie nie ma się czego wstydzić, zarówno w kwestii jakości wykonania, jak i samej specyfikacji.

Telefon ten ma na pokładzie 8-rdzeniowy procesor Exynos i 6 GB pamięci RAM. To duet, który gwarantuje płynne działanie systemu Android 13 i uruchamianych w nim aplikacji. Wszelkie treści dobrze prezentują się na 6,5-calowym wyświetlaczu AMOLED o rozdzielczości FullHD+ i odświeżaniu 120 Hz, a moduł 5G zapewnia szybkie połączenie z siecią. Przysłowiową wisienką na torcie jest natomiast aparat. A właściwie aparaty: z tyłu mamy poczwórną kamerę z optyczną stabilizacją obrazu i inteligentnymi funkcjami foto, a z przodu – 32-megapikselowego potwora do selfie.

Mniej wymagający użytkownicy mogą także skusić się na modele Samsung Galaxy A34 5G (za niecałe 2000 złotych) oraz Samsung Galaxy A14 (za mniej niż 1000 zł). Wyraźnie widać, że niezależnie od budżetu w ofercie tego południowokoreańskiego producenta można znaleźć coś ciekawego dla siebie.

