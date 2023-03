Włosi rozpoczęli kolejny etap walki z, jak to określają, „cyfrowymi mafiami”. Tym razem za zapewnieniami idą istotne zmiany w przepisach.

Nowe pomysły na walkę z nielegalnym streamingiem

Pirackie usługi IPTV stanowią bardzo duży problem. Chociaż co jakiś czas pojawiają się informacje o wysokich karach nakładanych na pojedynczych organizatorów tego procederu, nie są odstraszające na tyle aby rozwiązać sytuację raz na zawsze. Podobnie jest we Włoszech i to pomimo tego, że to jeden z krajów najostrzej reagujących na pirackie usługi IPTV, zarówno w kontekście udostępniających jak i oglądających. Tym razem zdecydowano się na nowelizację przepisów mających na celu zapobieganie omawianemu przestępstwu i czerpaniu z niego korzyści.

Najważniejszym założeniem są nowe kompetencje AGCOM, tamtejszego organu ds. konkurencji w branży komunikacyjnej. Aktualnie może wydawać dostawcom usług internetowych instrukcje blokowania określonych witryn, ale ich realizacja odbywa się z reguły w ciągu kilku dni od złożenia skargi przez właściciela praw autorskich. Ma być znacznie szybciej.

AGCOM będzie mógł zgłaszać podobne żądania, ale dostawcy usług internetowych zostaną zobligowani do znacznie szybszych reakcji - w ciągu 30 minut. Dodatkowo, zarządzający wyszukiwarkami internetowymi będą musieli usuwać pirackie platformy z wyników wyszukiwania.

„Włochy są pierwszym krajem w Europie, który rzuca wyzwanie cyfrowej mafii w taki sposób.” - Massimiliano Capitanio, szef AGCOM

rozwiń

Duże popracie dla nowych przepisów antypirackich

Nowelizacja przepisów została przyjęta przez Izbę Deputowanych (nie było głosów przeciw). To izba niższa parlamentu Włoch. Teraz wszystko w rękach senatorów. Jeśli pomysł zostanie zaakceptowany również w izbie wyższej, nowe przepisy wejdą w życie.

Komentatorzy sugerują, że trudno wyobrazić sobie inny scenariusz. Na Półwyspie Apenińskim panuje spora zgodność odnośnie tego, że z nielegalnym streamingiem należy walczyć jeszcze mocniej niż obecnie. Swój interes mają w tym między innymi kluby piłkarskie, które zaliczają się do grona organizacji ponoszących duże straty przez nielegalne transmisje. Obok nadawców wydają się jednymi z największych orędowników nowej ustawy antypirackiej.

Źródło: Camera dei deputati, torrentfreak