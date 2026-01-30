Gorąco w świecie czołgów. Pierwszy odcinek pokazał uniwersum

Wargaming prezentuje serię wideo "Fundamenty". Nowe materiały eksplorują świat gry World of Tanks: Heat, pokazują uniwersum, Agentów i tryby gry. Pierwszy odcinek prezentuje spojrzenie na "realia pancernej wojaczki".

W 2025 r. Wargames wydało World of Tanks: Heat. Akcja gry toczy się w alternatywnej rzeczywistości po II wojnie światowej. Gracze przeniesieni są w świat eksperymentalnych technologii i opancerzonych pojazdów. Tylko militaria trzymają świat w ryzach. Konflikty z kolei wybuchają równolegle na wielu frontach.

Kim są Agenci Heat

Elitarni agenci Heat (High Efficiency Armored Teams) działają, by wygasić spory na wczesnym etapie. Każdy Agent dowodzi maksymalnie dwoma dedykowanymi czołgami, które budują jego tożsamość i styl.

Pojazdy można rozwijać i głęboko personalizować. Decyzje gracza wpływają na wygląd, prowadzenie walki i dominację na polu bitwy. To centralny element progresji.

Tryby gry: cele i tempo walki

Materiał wideo prezentuje podstawowe tryby World of Tanks: Heat. Każdy nadaje bitwom wyraźny cel taktyczny, co porządkuje dynamikę starć i zachęca do współpracy.

Celem Podboju jest przechwyt i utrzymanie strefy rozsianej po polu bitwy.

W ramach Zabójstwa Potwierdzonego gracz musi zbierać żetony porzucone przez pokonanych wrogów i sojuszników. Umocniony Punkt polega z kolei na walce o kontrolę nad jedną, rotującą bazą. Elementem Kontroli jest z kolei utrzymanie niezakłóconej kontroli nad strefą. Dopiero wtedy gracz może wygrać rundę.

Co dalej w "Fundamentach"?

"Fundamenty: Źródło Heat" rozpoczynają serię zapowiedzi. W kolejnych odsłonach pojawią się Agenci, pojazdy, mapy i systemy, które definiują Heat.

Twórcy zachęcają, by dodać World of Tanks: Heat do listy życzeń. W ten sposób gracze będą mogli śledzić nowości i ogłoszenia związane z projektem.