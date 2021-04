Czy wiesz, że wystarczy ci około pięciu stówek, by kupić dobry czytnik e-booków? Mało tego – dysponując takim budżetem masz do wyboru kilka różnych modeli, które są godne uwagi. Zapraszamy na krótki przegląd.

Jaki czytnik e-booków za ok. 500 zł?

Nie brakuje osób, którym czytniki e-booków kojarzą się z drogimi gadżetami. Cóż – te najbardziej wypasione modele faktycznie potrafią niemało kosztować, ale nawet dysponując połową tysiąca złotych jesteś w stanie kupić konkretny sprzęt do czytania wszędzie i o każdej porze. Co mamy do wyboru? Nie przedłużając, przejdźmy do razu do odpowiedzi. A odpowiedzi się cztery…

Amazon Kindle 10 – najlepszy z najtańszych

Na początek model, którego nazwa jest dla wielu osób wręcz synonimem czytnika e-booków. Domyślasz się już pewnie, że chodzi o Kindle’a, a konkretnie o Amazon Kindle 10 z 8GB pamięci i reklamami. To ostatnie niech cię nie zniechęca, bo chodzi tu jedynie o oferty promocyjne wyświetlane na ekranie blokady. Nie jest to uciążliwe i w żaden sposób nie wpływa na przyjemność płynącą z czytania.

Takiego Kindle’a możesz mieć już za niewiele ponad czterysta złotych. Nawet w tym przypadku możesz liczyć na poręczną konstrukcję, 6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 800 x 600 pikseli, podświetlenie ekranu (zwiększające komfort czytania po zmroku i w pełnym słońcu) oraz moduły Bluetooth i Wi-Fi pozwalające ci uwolnić się od przewodów. Krótko mówiąc: to fajny sprzęcik w fajnej cenie.

Kindle Paperwhite 4 – sposób na czytanie w wannie

Jeśli jednak liczysz na wyższą rozdzielczość i dłuższy czas działania między ładowaniami (nawet do 6 tygodni, a nie 3-4), to dobrze zrobisz, wybierając wyższy model z oferty Amazona, mianowicie Kindle Paperwhite 4. Konkretnie na jego 6-calowym ekranie E Ink Carta wyświetlany jest obraz w formacie 1448 x 1072 pikseli, co oznacza prawie dwa razy większe ich zagęszczenie niż przypadku „Dziesiątki”.

Z czytnikiem Paperwhite 4 możesz ponadto wybrać się nad wodę albo też zabrać go ze sobą do wanny. Jest tak, ponieważ urządzenie spełnia klasę wodoszczelności IPX8, oznaczającą, że chwilowe zanurzenie w płytkiej wodzie nie zrobi mu żadnej szkody. Ten model ma również zdecydowanie lepsze doświetlenie ekranu – jeśli więc zdarza ci się czytać wieczorem i w nocy, to weź to pod uwagę.

inkBOOK Prime HD – czytnik do spersonalizowania

Wprawdzie trudno jest zapełnić 8 GB pamięci e-bookami, ale jeśli czytasz naprawdę dużo, to lepszym wyborem może być dla ciebie czytnik ze slotem na kartę microSD. Takim urządzeniem jest na przykład inkBOOK Prime HD z 6-calowym wyświetlaczem E Ink o rozdzielczości 1404 x 1072 pikseli (a więc bardzo zbliżonej do Paperwhite’a) oraz akumulatorem zapewniającym tygodnie działania z dala od gniazdka.

Czytnik inkBOOK Prime HD oferuje także szerokie opcje personalizacji. Dostosować możesz na przykład barwę światła podświetlenia ekranu, wielkość fontu i interlinie, a nawet przyciski funkcyjne. Nie bez znaczenia jest też pełna kompatybilność z najpopularniejszymi aplikacjami e-bookowymi, a więc Legimi, Publio i Empik Go – innymi słowy: raczej nie zabraknie ci tytułów do czytania.

Pocketbook Touch Lux 5 – otworzy każdego e-booka

W podobnej cenie możesz dostać czytnik Pocketbook Touch Lux 5. Jego największą zaletą jest to, że jest w stanie otworzyć praktycznie każdego e-booka. Na jego liście kompatybilności znajduje się aż 19 różnych formatów. Plusami, na które warto zwrócić uwagę, są też: slot na kartę microSD, bezprzewodowa łączność Wi-Fi, płynne działanie oraz wyjątkowo niska waga: zaledwie 155 gramów.

Pocketbook Touch Lux 5 to także podświetlenie SMARTlight umożliwiające dokonywanie regulacji barwy światła. Dzięki temu możemy komfortowo czytać w każdych warunkach i nie męczyć przy tym wzroku. Możesz się też zaskoczyć liczbą funkcji dodatkowych, oferowanych przez to urządzonko – to między innymi ReadRate, Notes, kalkulator, przeglądarka internetowa i gry na zabicie czasu.

