Jesień w pełni, a zaraz po niej przyjdzie zima. Długie noce i wieczory stają się faktem. Jak można je sobie uprzyjemnić? Rozrywką w dużym formacie, rzecz jasna! Jeśli masz dość miejsca i szukasz dużego ekranu, to mamy dla ciebie kilka propozycji.

Wielki telewizor = wielkie emocje

Wiesz, że dobry, 70-calowy telewizor możesz kupić już za mniej niż 4000 złotych? Dokładnie tak jest, a mamy tu konkretnie na myśli model TCL 70P615. Oczywiście nie ma co w takim przypadku liczyć na wodotryski, ale na przyzwoitą jakość obrazu, funkcjonalny system Android TV oraz komplet podstawowych tunerów i gniazd już jak najbardziej tak. Jeśli więc chcesz postawić w salonie duży telewizor i chcesz wydać możliwie mało pieniędzy, a zarazem nie żałować, to tę kandydaturę koniecznie weź pod uwagę.

Niewiele droższy Samsung UE75TU7022K dorzuca do tego jeszcze 5 cali, nieco mocniejsze głośniki, nieźle działające technologie odpowiedzialne za optymalizację obrazu oraz specjalny tryb skrojony pod potrzeby graczy. Autorski system Tizen zapewnia dostęp do wszystkich kluczowych aplikacji, takich jak Netflix, YouTube czy HBO GO, a dopełnieniem całości jest smukła i minimalistyczna konstrukcja z systemem maskowania przewodów.

Nasza kolejna propozycja – Sony XR-75X90J – kosztuje dwa razy tyle, co wyżej wymieniony Samsung, ale wystarczy zerknąć na specyfikację, by dostrzec, że cena jest jak najbardziej uzasadniona. Po pierwsze: ma matrycę klasy 100/120 Hz, więc zapewnia płynność, jakiej wymagają kibice i miłośnicy dynamicznego kina akcji. Ma również bezpośrednie podświetlenie i zaawansowaną technologię lokalnego ściemniania, co pozytywnie wpływa na komfort. Mocny system audio zapewnia realistyczne i bogate brzmienie, a przysłowiową wisienką na torcie jest system Google TV.

Jeszcze większy, jeszcze lepszy

Gdy budżet nie odgrywa w twoim przypadku większej roli, to możesz rozejrzeć się za czymś z wyższej półki i – pewnie bez zaskoczenia – mamy tu na myśli telewizor OLED. Ciekawą opcją jest na przykład 77-calowy LG OLED77B13LA. To wyśmienity model, który – jak każdy OLED – może pochwalić się głęboką czernią i niemal nieskończonym kontrastem, a do tego jeszcze niskim input lagiem i technologią Dolby Vision IQ optymalizującą obraz z uwzględnieniem warunków oświetleniowych dookoła.

Szukasz czegoś większego? Zerknij zatem na telewizor Samsung Neo QLED QE85QN85AAT, który wyposażony został w olbrzymi, 85-calowy wyświetlacz. Wykorzystuje technologię Quantum Mini LED – kropki kwantowe zwiększają realizm kolorów, a ten typ podświetlenia zapewnia niezły kontrast (nie na poziomie OLED-ów, ale znacznie wyższy niż standardowo). Ma też powłokę antyrefleksyjną i Ultra Szeroki Kąt Widzenia, a głośniki w systemie 2.2.2 dobrze sprawdzają się zarówno w filmach, jak i grach czy sporcie. A wszystko to za około 15 000 zł.

Jednak tak duży ekran możesz mieć za połowę wymienionej kwoty. To możliwe, gdy postawisz na telewizor Sony KD-85XH8096. Oczywiście musisz się w związku z tym liczyć z pewnymi kompromisami. Jakimi? Ano choćby takimi, że odświeżanie wynosi tu tylko 50/60 Hz, a głośniki to bazowy system 2.0 o mocy 20 W. Nie zmienia się oczywiście to, że jakość obrazu jest lepsza niż dobra i to zupełnie niezależnie od typu treści. Dobrze wygląda też gama dostępnych złączy i tunerów, a do tego mamy jeszcze Androida.

A może jednak projektor?

Jeśli interesuje cię jeszcze większy ekran, to czas zmienić kategorię urządzeń i przejść do projektorów. Zacznijmy od niedrogiego modelu, jakim jest Optoma HD28e. Choć nie kosztuje nawet 2500 zł, potrafi wyświetlić nawet 300-calowy obraz, a jasność na poziomie 3800 ANSI lumenów sprawia, że dokładne zaciemnienie pokoju nie jest wymagane. Oczywiście na tej półce cenowej trzeba liczyć się z tym, że rozdzielczość to Full HD.

Taką samą rozdzielczość oferuje BenQ TH671ST, który będzie znacznie lepszym wyborem dla osób, które na tak dużym ekranie chcą grać w gry. Układ DMD eliminuje ryzyko rozmyć obrazu, a jasna lampa pozwala grać nawet przy włączonym świetle. Oczywiście urządzenie sprawdzi się również w innych zastosowaniach, takich jak filmy i seriale czy nawet wydarzenia sportowe.

Jeżeli jednak wolisz urządzenie, które będzie w stanie zaoferować rozdzielczość 4K, to interesujący może okazać się dla ciebie projektor Optoma UHD35. Pod względem stosunku ceny do oferowanych możliwości jest to wręcz wyśmienite urządzenie. kosztuje mniej niż 5000 zł, a cechuje się jasnością 3600 ANSI lumenów, 10-watowymi głośnikami, szerokimi opcjami łączności oraz całkiem cichym działaniem.

Na wzmiankę zasługuje również Epson EH-LS500B Android TV Edition – tak jak sugeruje to już sam nazwa, jest to projektor, który ma na pokładzie system Smart TV, dzięki czemu jest właściwie samowystarczalny. Bez podłączania dodatkowych urządzeń daje dostęp do Netfliksa czy YouTube’a. Technologia laserowa o jasności 4000 lumenów gwarantuje świetny obraz niezależnie od warunków, a obiektyw ultrakrótkiego rzutu – możliwość ustawienia projektora niemal przy samej ścianie.

Zobacz również inne telewizory oraz projektory w ofercie RTV Euro AGD.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD; foto na wejście: Samsung