AMD szykuje mocne uderzenie w segmencie topowych kart graficznych - poznaliśmy osiągi topowego modelu Radeon RX 6900 XT, który zmierzy się z konkurencyjnymi modelami GeForce RTX 3000.

Ciągle czekamy na premierę kart graficznych AMD Radeon RX 6000, a największe oczekiwania dotyczą topowego modelu Radeon RX 6900 XT (tzw. Big Navi). Według najnowszych przecieków, karta może stanowić poważną konkurencję dla modeli GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3090.

Producent jeszcze nie ujawnił zbyt wielu informacji o nowych kartach, ale w sieci ostatnio pojawia się sporo emocjonujących przecieków. Niedawno dowiedzieliśmy się, że planach są m.in. modele Radeon RX 6900 XT (Navi 21 XTX), Radeon RX 6800 XT (Navi 21 XT) oraz Radeon RX 6800 (Navi 21 XL).

Model Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6800 Układ graficzny Navi 21 XTX Navi 21 XT Navi 21 XL Procesory strumieniowe 5120 (80 CU) 4608 (72 CU) 4096 (64 CU) Taktowanie GPU

(Bazowe/Boost) 2040/2333 MHz 2015/2250 MHz 1815/2105 MHz Pamięć VRAM 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 16 000 MHz. 16 000 MHz. 16 000 MHz. Współczynnik TBP ? ~320 W

(wersje niereferencyjne 355 W) ~290 W *specyfikacja nieoficjalna

W branżowych mediach pojawiają się również informacje na temat wydajności nowych kart (niestety nie są to zbyt precyzyjne dane i nie potwierdzono ich konkretnymi dowodami, więc należy do nich podchodzić z ograniczonym zaufaniem). My zwróciliśmy uwagę na wiadomości użytkownika Yuko Yoshida (Twitter), który ma na koncie kilka sprawdzonych przecieków na temat kart GeForce RTX 3000.

FSE 24200

P.S. ES-XT is 80CU https://t.co/eklG6EnIU2 — Yuko Yoshida (@KittyYYuko) October 23, 2020

Yuko Yoshida twierdzi, że dotarł do wyników wydajności karty z rdzeniem Navi 21 XT, więc teoretycznie mamy do czynienia z modelem Radeon RX 6800 XT. Mówimy jednak o inżynieryjnej wersji karty, która podobno dysponuje 80 blokami CU, co w praktyce oznaczałoby specyfikację zbliżoną do topowego Radeon RX 6900 XT.



Ujawnione wyniki porównał do konkurencyjnych modeli Nvidii użytkownik Twittera o nicku harukaze5719

Nawet jeżeli nie jest to finalna wersja Radeona RX 6900 XT, to jego osiągi i tak robią spore wrażenie – w testach 3DMark Time Spy i Time Spy Extreme (DirectX 12) karta plasuje się lekko poniżej GeForce’a RTX 3080, a w 3DMark Fire Strike Ultra i Fire Strike Extreme (DirectX 11) pokonuje nawet topowego GeForce’a RTX 3090 (!).

Wygląda więc na to, że Big Navi może mocno namieszać w topowym segmencie wydajnościowym. Ocena karty jednak i tak będzie zależeć od jej osiągów w grach i wyceny. Wszystkiego powinniśmy się dowiedzieć na konferencji AMD w najbliższą środę (28 października 2020).

Źródło: Twitter @ Yuko Yoshida

Zobacz więcej o kartach graficznych Radeon RX 6000: