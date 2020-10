Premiera kart graficznych AMD Radeon RX 6000 zbliża się coraz większymi krokami. Wygląda na to, że producent szykuje mocne uderzenie w konkurencyjne GeForce’y RTX 3000.

Jesteśmy po premierze kart graficznych Nvidia GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3090, ale ciągle czekamy na odpowiedź ze strony AMD – w przyszłym tygodniu producent ma zaprezentować modele z nowej Radeon RX 6000. Czego możemy się spodziewać?

Producent jeszcze nie ujawnił dokładnej specyfikacji nowych kart. Wiemy tylko tyle, że układy mają bazować na nowej architekturze RDNA 2, która mocno poprawi efektywność energetyczną i wprowadzi nowe funkcjonalności (w tym obsługę DirectX 12 Ultimate ze sprzętowym wsparciem dla ray tracingu).

Specyfikacja kart graficznych AMD Radeon RX 6000

Co prawda do premiery kart pozostało jeszcze trochę czasu, ale w sieci już pojawiają się interesujące przecieki – na ich podstawie możemy wywnioskować jakie modele przygotowują „czerwoni” (chociaż to oczywiście niepotwierdzone informacje, do których należy podchodzić z ograniczonym zaufaniem).

Radeon RX 6900 XT to podobno topowa propozycja producenta – karta wykorzystuje układ graficzny Navi 21 XTX z 80 blokami CU (łącznie dają one 5120 procesorów strumieniowych) i dysponuje 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Taktowanie rdzenia podobno ma wynosić 2040/2333 MHz, a zegar pamięci 16 000 MHz.

Niżej w hierarchii plasują się modele Radeon RX 6800 XT i RX 6800. Producent też ma tutaj zastosować układ Navi 21, ale tym razem w słabszych konfiguracjach – odpowiednio 72 bloki CU (4608 SP) i 64 bloki CU (4096 SP). Zmniejszono też taktowania GPU. Jeżeli chodzi o VRAM, również znajdziemy tutaj 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Według Igora Waloska z serwisu Igor's Lab karty mają cechować się dosyć wysokim poborem mocy (współczynnik TBP ma wynosić 320-355 i 290 W).

Model Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6800 Układ graficzny Navi 21 XTX Navi 21 XT Navi 21 XL Procesory strumieniowe 5120 4608 4096 Taktowanie GPU

(Bazowe/Boost) 2040/2333 MHz 2015/2250 MHz 1815/2105 MHz Pamięć VRAM 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 16 000 MHz. 16 000 MHz. 16 000 MHz. Współczynnik TBP ? ~320 W

(wersje niereferencyjne 355 W) ~290 W *specyfikacja nieoficjalna

Serwis VideoCardz wskazuje, że modele Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT i Radeon RX 6800 zostaną zaprezentowane 28 października na konferencji AMD. Na ich sklepową premierę zapewne przyjdzie nam poczekać trochę dłużej (topowy Radeon RX 6900 XT początkowo ma być dostępny tylko w referencyjnym wydaniu).

Najbardziej interesują nas szczegóły dotyczące wydajności kart. Nadal jednak nie mamy tutaj zbyt wielu konkretów - podczas zapowiedzi procesorów Ryzen 5000, producent ujawnił osiągi jednego z topowych modeli Radeon RX 6000 (tzw. Big Navi).



Podczas konferencji z procesorami Ryzen 5000 producent zaprezentował jedną z nowych kart - czyżby to był Radeon RX 6900 XT?

Na tym jednak plany „czerwonych” się nie kończą, bo w średnim segmencie podobno pojawią się modele Radeon RX 6700 XT i RX 6700. Tym razem mają one bazować na słabszych rdzeniach Navi 22 i korzystać z pamięci GDDR6 192-bit. Dokładna specyfikacja kart póki co jest owiana mgłą tajemnicy (co może sugerować, że pojawią się one w późniejszym terminie).

Źródło: VideoCardz, Igor’s Lab

