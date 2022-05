Po raz pierwszy o serii ASUS Zephyrus Duo usłyszeliśmy jeszcze w 2020 roku, ale w praktyce do dziś pozostaje ona jedyną w swoim rodzaju konstrukcją wyposażoną w dwa pełnej szerokości ekrany. Tegoroczny model sporo poprawia, a także prezentuje możliwości nowego AMD Ryzen 9 6900HX.

Nieco ponad rok po tym, jak nieodżałowany Jaskół przedstawił Wam możliwości ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE (czyli poprawionej wersji pierwowzoru – ASUS ROG Zephyrus Duo 15), trafił w nasze ręce najnowszy ASUS ROG Zephyrus Duo 16. Inżynierowie ASUSa wzięli sobie do serca wiele sugestii użytkowników oraz recenzentów i nowy model bardzo wiele robi lepiej – przykładowo jednak udało się w 16-calowym laptopie zmieścić kamerę internetową! Jeżeli ciekawi Was, co jeszcze ulepszono i jak wzrosła wydajność (i czy na tyle, aby przywrócić Zephyrusowi Duo koronę wydajności), to zapraszamy do recenzji!

W tak elitarnym modelu nawet opakowanie nie może być zwyczajne!

Pozornie nieduże zmiany w wyglądzie – ideału się nie poprawia?

ASUS z pewnością dba o to, aby nabywca ich najlepszego laptopa czuł się wyjątkowo. W kartonie, poza dodatkowym ozdobnym kartonem skrywającym samego laptopa, znajdziemy również podkładkę pod nadgarstki i nie jeden, a dwa zasilacze sieciowe. Pierwszy to 280-watowy, masywny zasilacz z baryłkową końcówką – typowy dla laptopów gamingowych. Drugi to natomiast lekka kostka o mocy 100 W, zakończona złączem USB-C, bardziej typowa dla ultrabooków. Nie trzeba używać ich razem, ale do lekkich biurowo-kreatywnych zadań można w podróż wybrać się z mniejszym z zasilaczy.



W razie awarii lub zgubienia jednego z zasilaczy, zawsze mamy w zapasie drugi :)

Podpórka pod nadgarstki oczywiście zwykle w laptopach nie jest potrzebna, gdyż zwyczajne laptopy mają klawiaturę osadzoną na tyle głęboko, że pulpit z touchpadem pełni rolę takiej podpory. Zephyrus Duo jednak zwyczajny zdecydowanie nie jest, zatem miło, że już w drugiej edycji pojawił się taki dodatek. Wykonano go z dosyć elastycznego tworzywa sztucznego – taki ni to plastik, ni to guma. Jest dzięki temu odpowiednio miękka, ale też nie rusza się na blacie.



Po cichu liczyliśmy na dodanie magnesu do podpórki – może w kolejnej generacji…

Sam laptop, z masą 2,6 kg, jest około 200 g cięższy od swoich poprzedników, co wbrew pozorom wcale nie wynika z większej matrycy – konstrukcja jest bowiem minimalnie nawet mniejsza od poprzednich modeli (około 5 mm w każdym wymiarze). Obstawiamy, że poprawione chłodzenie jest bardziej masywne, ale również zmiana podświetlenia matrycy na miniLED mogła podnieść jej masę. Do tych zmian (na zdecydowanie lepsze) jeszcze wrócimy, a kwestię rozmiaru można podsumować stwierdzeniem, że nowy Zephyrus Duo 16 nadal w żadnej mierze nie jest laptopem topornym.



Zmieniono maskowanie zawiasów – tu nie jesteśmy przekonani, czy wizualnie jest to zmiana na plus.

Logo na pokrywie, podobnie jak linia rozdzielająca różne powierzchnie, doczekało się podświetlenia RGB. Pełną nazwę serii ROG przeniesiono z dołu pokrywy na tę linię i również podświetlono. Materiały, z jakich wykonano całą obudowę, to stop aluminium i magnezu, co nie tylko zapewnia sztywność oraz trwałość obudowy (na pewno nie wyłamiemy zawiasu), ale również pozwoliło utrzymać relatywnie niską masę tak wydajnego laptopa.



Pokrywa z emblematem serii ROG, który razem z paskiem i napisem jest podświetlany w pełni adresowalnym RGB, zdecydowanie wpada w oko.

Otwierając laptopa, jednocześnie unosimy drugi z ekranów – ten mechanizm znacznie poprawiono, gdyż teraz ekran przesuwa się również do tyłu (odsłaniając pięknie zdobiony i delikatnie podświetlany RGB pasek szkła). Dzięki temu drugi ekran, niezależnie od pochylenia tego pierwszego, zawsze stanowi z nim spójną całość (z punktu widzenia użytkownika).

Widok otwierania matrycy w ROG Zephyrus Duo 16 jest dosłownie hipnotyzujący.

Od spodu zaskoczyć Was może mała ilość perforacji – wynika to z tego, że świeże powietrze Zephyrus w dużej mierze pobiera spod dodatkowego, uniesionego ekranu! Laptop opiera się na aż 7 punktach, co zapewnia mu nadzwyczajną sztywność podczas pracy.



W razie potrzeby tylko kilka śrubek dzieli nas od zajrzenia pod pokrywę.

Żegnajcie paskudne klawisze touchpada!

Po otwarciu nowy Zephyrus Duo 16 wygląda niesamowicie futurystycznie. Co zaskakujące biorąc pod uwagę, że koncepcja ma już 2 lata. Mamy tu jednak kolejną zmianę na korzyść nowego modelu – ASUS w końcu pozbył się retro-klawiszy pod touchpadem! Teraz gładzik jest większy (wyższy), a klik myszy (poza tym dotykowym na całej powierzchni) można uzyskać wciskając jego dolną krawędź po odpowiedniej stronie. Nie tylko jest to znacznie bardziej estetyczne, ale też nieco praktyczniejsze rozwiązanie.

Naturalnie touchpad nadal można transformować jednym kliknięciem w blok numeryczny, jednak nadal nie dodano tu reakcji zwrotnej (wibracją) na dotyk, przez co działa to co najwyżej średnio…

Klawiatura wyspowa pozostała bez większych zmian – nadal zatem mamy do czynienia z jednym z najbardziej komfortowych sposobów wprowadzania tekstu, jaki spotkaliśmy w laptopach. Zmniejszono niestety przyciski strzałek, co nie każdemu musi się spodobać.



Zmieniono rozmieszczenie przycisków multimedialnych – jeżeli planujecie wymienić swój roczny model Zephyrus Duo 15SE, to czeka Was sporo zmiany nawyków ;)

Klawiatura jest oczywiście w pełni konfigurowalna od strony RGB, włącznie z 4-poziomowym sterowaniem jasnością tego podświetlenia. Do dyspozycji mamy całą gamę wzorów oraz możemy projektować własne w aplikacji Aura Sync. Naturalnie jednolite, białe podświetlenie też jest dostępne :)



Nikt raczej na co dzień nie używa takiej tęczy, ale na zdjęciach wygląda świetnie!



Jeżeli posiadamy akcesoria ASUS, to można ich podświetlenie zsynchronizować z tym w laptopie.

CPU od AMD, zatem nadal nie ma Thunderbolt

Porty w nowym modelu też uległy odświeżeniu - zawitał w końcu port 2,5 GbE, HDMI 2.1, a także zwiększyła się ilość złączy USB-C. Łącznie do dyspozycji mamy:

1x HDMI 2.1;

1x USB-C 3.2 gen 2 z DP 1.4;

1x USB-C 3.2 gen 2 z DP 1.4 (G-Sync) i PD 3.0;

2x USB-A 3.2 gen 2;

1x RJ45 (ekranowane);

1x miniJack 3,5 mm (combo);

1x czytnik microSD (UHS-III).



Niestety ASUS nie wysłuchał narzekań na złącze zasilania wyprowadzone w połowie długości lewego boku – znacznie wygodniej byłoby tak gruby przewód trzymać z tyłu laptopa.

Nieco zaskakuje brak zwykłego złącza DisplayPort (albo chociaż wersji mini tego portu). Oczywiście ten standard przesyłu obrazu można uzyskać z USB-C, jednak te zwykle są i tak już okupowane. O tyle dobrze, że jeden z tych portów podłączono bezpośrednio do karty, co pozwala używać G-Sync.



Dostęp do drugiego portu USB-A jest znacznie trudniejszy, gdyż trzeba sięgać za laptopa.

Nowy Zephyrus Duo doczekał się kamery, a do tego brzmi znacznie lepiej!

To, co wzbudzało spore kontrowersje w tak drogim modelu przy okazji poprzednich generacji, to z pewnością brak kamerki internetowej. ASUS postanowił posłuchać klientów i nad matrycą zagościła standardowa kamera o rozdzielczości 1 MPx (720p @ 30 FPS), a razem z nią sensory i podświetlenie odpowiedzialne za rozpoznawanie twarzy z użyciem funkcji Windows Hello. Do działania kamery, zarówno podczas wideokonferencji, jak i przy okazji odblokowywania laptopa, nie mamy żadnych zastrzeżeń.



Okazuje się, że ramka z kamerą wcale nie musi być grubsza :)

Pomimo iż już poprzednie Zephyrusy Duo oferowały bardzo wysokiej klasy nagłośnienie (i nie mamy tu na myśli wentylatorów), to tegoroczny model jeszcze wyżej podnosi poprzeczkę. System sześciu przetworników (w tym dwóch niskotonowych wooferów) zdecydowanie sprawia, że nawet muzyki z tego laptopa słucha się z przyjemnością. Wyśmienicie sprawdza się w filmach (zgodność z Dolby Atmos), ale też w grach poprawia immersję np. przyjemnym mruczeniem silnika V12 w nowej Forzy.



Po podniesieniu laptopa podkładka nieco gorzej do niego pasuje... Szczęśliwie ten model nie potrzebuje takiej dodatkowej wentylacji!

Ostatecznie jeszcze należy zaznaczyć że poza szybką łacznością przewodową (2,5 GbE), ASUS zadbał też o najwyższy standard komunikacji bezprzewodowej - mamy tutaj układ Wi-Fi 6E (obsługujący zakres 6 GHz) ze zintegrowanym Bluetooth 5.2. Część peryferiów można zatem używac bezprzewodowo, dzięki czemu więcej portów USB będzie można wykorzystać do bardziej wymagających akcesoriów lub nośników danych.

Specyfikacja testowanego laptopa ASUS ROG Zephyrus Duo 16

Procesor: AMD Ryzen™ 9 6900HX;

8 rdzeni (16 wątków);

3,3 GHz bazowo, do 4,9 trybie Turbo;

16 MB cache L3; Pamięć: 32 GB DDR5 (2x16 GB 4800 MHz CL40) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti - 16 GB GDDR6;

165 W TGP;

zintegrowana AMD Radeon™ 680M Dysk: 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4. x4;

wolny jeden slot M.2 2280 System operacyjny: Windows 11 Pro Klawiatura: wyspowa, nożycowa;

podświetlenie RGB niezależne dla każdego klawisza Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran1: 16", IPS, 2560x1600 px, 1100 nit, 165 Hz, antyrefleksyjna;

miniLED, 512 stref wygaszania, Dolby Vision/HDR1000;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 45° Ekran 2: 14", IPS 3840x1100 px, 350 nit, 60 Hz, matowa;

dotykowa, obsługa rysika; Bateria: 4-komorowa, Li-Jon, 90 Wh;

zasilacz 280W + zasilacz USB-C 100 W Wymiary: 355 (Sz) x 266 (G) x 205 (W) mm Waga: 2,6 kg z baterią Materiały obudowy: stop aluminium i magnezu Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX210);

Bluetooth 5.2;

2,5 GbE LAN Złącza: 2x USB typu A 3.2 gen.1;

1x USB typu A 3.2 gen. 2;

1x USB typu C 3.2 gen. 2;

1x USB typu C (Thunderbolt 4);

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic);

1x miniDisplayPort 1.4;

1x HDMI 2.1;

1x RJ45;

1x czytnik kart SD (UHS-III) Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 1 MPx z windows Hello;

6 głośników (w tym 2 niskotonowe);

2 mikrofony Cena w dniu testu: 19 990 zł Gwarancja: 3 lata



To pierwszy raz, gdy widzimy procesor AMD połączony z pamięciami DDR5! Szkoda tylko, że to model mobilny i że nie są to szybsze pamięci.

ASUS ROG Nebula HDR – matryca miniLED, która zostawia w tyle całą konkurencję

Pora przejść do w zasadzie największej nowości i w naszym mniemaniu zmiany, która sprawia, że ASUS Zephyrus Duo 16 faktycznie daje odczucie używania najlepszego laptopa na rynku – matrycy ASUS ROG Nebula HDR. Ten 16-calowy panel IPS (o korzystnych proporcjach 16:10) został wyposażony w 512 niezależnych stref wygaszania, opartych o miniLED, dzięki czemu jest w stanie zaoferować nie tylko idealną czerń, ale również ekstremalnie wysoką jasność ponad 1000 nit (szczytowo uzyskaliśmy wynik 1084 nit), gdy tego wymaga dana scena - to dopiero prawdziwy HDR! Potwierdza to zdobycie niemal najwyższej certyfikacji VESA DisplayHDR 1000.



Jasność obu ekranów można regulować niezależnie, choć mniejszy ekran to „tylko” zwykły, porządny IPS.

Główny ekran został również profesjonalnie skalibrowany, tak aby przejść walidację Pantone. Nasz testowy egzemplarz wyposażono w bardziej gamingowy panel QHD (2560x1600 px) z odświeżaniem 165 Hz, ale dostępne są również dwa inne - dedykowany dla twórców treści wariant z rozdzielczością UHD (4K) i odświeżaniem 120 Hz, a także panel dedykowany dla najbardziej profesjonalnych graczy, z odświeżaniem 360 Hz (oraz rozdzielczością FHD).



Pełne pokrycie DCI-P3, to wszystko czego potrzeba do tworzenia i konsumpcji treści takich, jak gry i filmy.



Od lewej wizualizacja pokrycia gamutów sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

Nasze testy potwierdzają 100% pokrycia filmowego (i stosowanego w grach) gamutu DCI-P3, ale również znaczne pokrycie profesjonalnego gamutu Adobe RGB. Fabryczna kalibracja faktycznie spełnia normy ISO i na laptopie zaraz po wyjęciu z pudełka można zajmować się profesjonalną obróbką grafiki oraz zdjęć, choć nie oznacza to, że nie można tej kalibracji poprawić – zwłaszcza że ASUS udostępnia narzędzie kompatybilne z popularnym (również przez nas stosowanym) kolorymetrem X-Rite i1Display Pro.



Raport badania odwzorowania kolorów po wykonaniu kalibracji z aplikacją ASUS Armoury Crate - od lewej kolejno względem sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

Podświetlenie też działa dokładnie tak, jak ASUS obiecuje, dosłownie potrafiąc oślepić w grach i filmach korzystających z HDR, jednocześnie oferując bardzo wysoki kontrast (choć w testach nie udało nam się znacznie przekroczyć 10 000:1). Równomierność podświetlenia, jak na tak rozbudowany system FALD, jest bardzo dobra, przynajmniej tak długo, jak nie zejdziemy z jasnością poniżej 30% - wtedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy, związane z kontrolą jasności stref - do czytania tekstu w ciemności najlepiej tę funkcję przełączyć na jednostrefowe podświetlenie.



Równomierne podświeltenie matrycy z wielostrefowym wygaszaniem nigdy nie jest łatwym zadaniem, ale ASUS zdecydowanie mu podołał.

Oczywiście nie ma mowy o wyciekaniu podświetlenia (bo to nie jest ukryte pod krawędziami, tylko za matrycą). Dla naszej wygody ASUS przygotował też kilka dodatkowych profili obrazu oraz pozwolił ręcznie regulować temperaturę barw – to akurat norma w laptopach z serii ROG, ale w tak dobrej matrycy oferuje jeszcze większą różnorodność ustawień.



Profile te, co prawda, drastycznie obniżają stopień odwzorowania barw, ale robią to, aby zaoferować optymalny obraz w danym zastosowaniu/grze.

ASUS ROG Nebula to nie tylko jakość obrazu

Oczywiście nie omieszkaliśmy sprawdzić również szybkości działania nowego panelu ASUSa. W specyfikacji producent podaje 3 ms czasu reakcji – co ciekawe, ten wynik nie jest bardzo mocno zawyżony. Nasze testy wykazały średni czas transformacji GTG na poziomie 4,2 ms, co czyni z tego panelu godnego konkurenta wysokiej klasy monitorów dla graczy, a przede wszystkim pozwala w pełni wykorzystać 165 Hz odświeżania. W opcjach możemy również aktywować funkcję overdrive, ale owocuje ona ukazaniem się delikatnego powidoku (choć wtedy faktycznie czas reakcji schodził w okolice 3,5 ms).

Druga matryca blednie przy tej głównej, pomimo że to nadal bardzo dobry panel

Mniejsza z matryc posiada przekątną 14” i natywną rozdzielczość 3840x1100px, niezależnie od wybranej rozdzielczości głównego panelu. To niestety rodzi pewne problemy w modelu takim, jak nasz (z panelem głównym QHD), gdyż do wyboru mamy albo ograniczenie rozdzielczości dolnego panelu (co pogarsza ostrość), albo pogodzenie się ze zmianą skalowania przenoszonych między ekranami okienek.



Drugi ekran obsługuje dotyk, w tym z użyciem rysika.

Panel ten to zwykły IPS z pokryciem równo 100% sRGB, które przy okazji udało się odwzorować równie dobrze, co w głównym panelu (gołym okiem nie da się rozróżnić kolorów z palety sRGB między tymi matrycami).



W przypadku dodatkowego panelu w zupełności wystarczy pełne odwzorowanie sRGB.



Raport z weryfikacji odworowania kolorów względem sRGB dla drugiego panelu.



Drugi wyświetlacz posiada klasyczne podświetlenie i to zostało idealnie rozprowadzone pod jego powierzchnią.

Jasność tego panelu regulujemy osobnym suwakiem, ale maksymalnie wynosi 350 nit – szału nie ma, choć jej matowa powierzchnia pozwala komfortowo z niej korzystać nawet w jasnym otoczeniu. A korzystać zdecydowanie warto - dodatkowe pół ekranu na przyborniki, albo panele z dotykowymi pokrętłami, to prawdopodobnie marzenie każdego prawdziwego grafika.



Nie tylko nie trzeba płacić ekstra za dodatkowe panele z przyciskami i pokrętłami, ale też zawsze mamy je przy sobie!

Taki dodatkowy ekran sprawdzi się również na co dzień – np. do okienka z komunikatorem i Spotify – nie trzeba alt-tabować, aby na nie spojrzeć :) Gracze docenią też dodatkowy monitor, na którym można mieć otwarte dwa okna 1920x1080, przykładowo jedno z OBS, a drugie z podglądem czatu na streamie, podczas gdy na głównym ekranie oczywiście grają. Im dłużej z tym laptopem się obcuje, tym bardziej „zwykłe” laptopy wydają się budżetowe i wybrakowane.



ASUS przygotował kilka podręcznych aplikacji, ale można tu również rozplanować swoje własne ulubione okienka.

ASUS zadbał też o odpowiednie narzędzia do zarządzania pracą na tak rozległej przestrzeni – można tworzyć grupy aplikacji, aby szybko przełączać się ze „stanowiska” do pracy w Photoshopie, na przeglądanie Internetu lub pracę z tekstem.



Profile obrazu uwzględniają (choć nie muszą) również główną matrycę, tak że jedno kliknięcie (pacnięcie palcem) może całkowicie przemodelować nasze miejsce pracy.

Bateria bez zmian, ale nowy procesor AMD czyni cuda

Podobnie jak w poprzednich generacjach, ASUS zastosował dosyć dużą baterię o pojemności 90 Wh. W porównaniu do tego, co uzyskaliśmy poprzednim razem (w innej procedurze, zatem na wykresach innych Zephyrusów nie odnajdziecie), udało się to pobić prawie dwukrotnie! Zasługa leży po stronie nowego procesora AMD Ryzen 9 6900HX, jak i prawdopodobnie po stronie nowego ekranu.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 - pomiar czasu pracy na baterii [godziny]

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

ECO ON (90 Wh) 1:44 h Victus by HP 16

(70 Wh) 1:32 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 1:28 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 1:27h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 1:25 Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 0:57 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 6:45 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH 4:54 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:04 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:04 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 4:38 h MSI Raider GE66-12UH 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:08 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 9:21 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Victus by HP 16

(70 Wh) 4:27 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:20 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:12 h

Biorąc pod uwagę, jak potężną maszyną jest recenzowany tu Zephyrus Duo 16, czas pracy na baterii, jaki może zaoferować, naprawdę zachwyca. Nawet w przypadku, gdy chcemy wykorzystać pełen potencjał matrycy (i 6 głośników) podczas seansu filmowego, możemy liczyć na ponad cztery i pół godziny projekcji – to wystarczy nawet na najnudniejsze filmy Zacka Snydera!

AMD zdecydowanie nie żartowało obiecując znaczną poprawę czasu pracy na baterii – ASUS ROG Zephyrus z Ryzen 9 6900HX jest tego wybitnym przykładem!

Warto też zaznaczyć, że czasy te zmierzyliśmy w standardowym „hybrydowym trybie”. Jeżeli wymusimy pracę w trybie Eco, kiedy to dedykowana karta zostajnie całkowicie wyłączona i za wyświetlanie obrazu odpowiadać będzie AMD Vega, to czasy będą jeszcze wyższe – nawet o blisko 20% w najkorzystniejszych przypadkach. Ładowanie laptopa przebiega już bardziej typowo – po 45 minutach ładowania wyłączonego sprzętu podniesiemy stan baterii o blisko 70%, a do pełnego naładowania potrzeba godziny i dwadziestu minut.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 – pomiar poboru energii

Spoczynek 57 W Obciążenie renderem CPU 164 W (187 W peak) Obciążenie grą 240 W (252 W peak)

Nowy procesor AMD okazuje się również łakomy na energię – jeżeli zachodzi potrzeba jego pełnego obciążenia – po zdjęciu wszystkich limitów przekracza pobór energii, jaki odnotowaliśmy na Core i9-12900H we wcześniej testowanych laptopach! Jeżeli jednak Zephyurusa Duo obciążymy również od strony GPU, to procesor będzie musiał zadowolić się 55 W (to i tak bardzo wysoki limit, jak na procesor AMD!).

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 potrafi być bardzo cichy, ale…

Skoro już przy limitach jesteśmy, to można ten temat teraz dokładniej omówić. Aplikacja ASUS Armoury Crate oferuje do wyboru trzy predefiniowane profile (Cichy, Wydajny i Turbo), a także manualne sterowanie limitami/taktowaniem podzespołów oraz krzywą pracy wentylatorów. Co ciekawe, ŻADEN z domyślnych trybów nie odblokowuje pełnego potencjału karty graficznej (165 W).



Tryby można oczywiście przełączać skrótem klawiszowym - wybrany tryb wyświetla się wtedy na ekranie w formie OSD.

Tryb Turbo pozwala bazowe 140 W podnieś o 10 W z użyciem NVIDIA Dynamic Boost, czyli kosztem energii, jaką dysponuje procesor. Dopiero w trybie manualnym możemy przypisać pełne boost dla karty, co nie oznacza, że karta będzie z niego korzystać – tak się bowiem składa, że mobilny RTX 3080 Ti miejscami bywa za szybki dla nowego Ryzena 9… System to widzi i nie zwalnia zasobów procesora, gdyż karta i tak zwykle nie byłaby w stanie tego zastrzyku energii spożytkować. Pod tym względem nowy Intel Core i9-12900HX spisałby się pewnie nieco lepiej.



Tutaj możemy sterować ustawieniami karty graficznej – w tym ją podkręcać.

Wracając jednak do chłodzenia – to w trybie Turbo bardzo szybko wkręca się na wysokie obroty, które sama aplikacja Armoury Crate szacuje na hałas na poziomie 45 dBA. To bardzo optymistyczne odczyty – nasz sonometr oddalony około 80 cm od laptopa wykazywał bliżej 49 dBA… Tryb performance aż tak chętnie nie rozkręca wentylatorów i nie przekroczył w naszych testach 44 dBA, co jest już niezłym wynikiem. Tryb Silent z kolei faktycznie jest cichy – 36 dBA jest często na poziomie dźwięków tła. W trybie manualnym wymuszenie pracy wentylatorów na 100% podniosło poziom hałasu do już nieznośnych 58 dBA – oby nigdy nie nastało lato na tyle ciepłe, aby laptopa zmusić do używania takich obrotów.



Na takie zmiany ustawienia procesora pozwala oprogramowanie ASUSa. Procesora podkręcać nie można.

Wszystkie testy przeprowadziliśmy w trybie Turbo, który to wiąże się z fabrycznym podkręceniem karty (+50 MHz na rdzeniu i 150 MHz na pamięciach). Skoro już przy podkręcaniu jesteśmy, to należy ASUSa skarcić za blokowanie podkręcania pamięci powyżej 300 MHz, podczas gdy typowo mobilne RTX z GDDR6 pozwalają pamięć przetaktować bez żadnego problemu o 500 MHz, a czasem nawet blisko 1000 MHz. Nieco wydajności w takim układzie „pozostaje na stole”.

Pomiar temperatury obudowy ASUS ROG Zephyrus Duo 16 podczas renderowania na CPU



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Pomiar temperatury obudowy ASUS ROG Zephyrus Duo 16 podczas grania



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Obudowa ASUS ROG Zephyrus Duo 16 jest bardzo wdzięczna pod względem temperatur – przynajmniej dla użytkownika. Klawiatura znajduje się nad baterią, a nie nad podzespołami, jak w klasycznych laptopach, zatem podczas gry nawet nie zauważymy, że laptop robi się ciepły. A robi się zdecydowanie ciepły, zwłaszcza od spodu. Większość ciepła udaje się sprawnie odprowadzić na zewnątrz, ale i tak odradzamy granie z laptopem na kolanach. Podzespoły w żadnym momencie nie są nawet blisko przegrzewania się – procesor nawet pod pełnym obciążeniem (90 W) nie przekracza zwykle 85°C.



Na wykresie widać zachowanie podzespołów w 10 minutowych okienkach czasu w trzech domyślnych trybach zasilania. Każdy kolejny profil jest też cichszy od poprzedniego.

Powyżej widać, jakie limity mocy przysługują samemu CPU w zależności od wybranego profilu zasilania (ręcznie można je podnieść jeszcze wyżej). Utrzymywanie 4,4 GHz na 8 rdzeniach podczas renderowania jest wysoce imponujące (choć niestety, jak przekonacie się w wynikach testów, to nie wystarczy, aby nawiązać na tym polu walkę z Intelem). W grach laptop musi już automatycznie zarządzać przydziałem energii, gdyż łączny limit to około 205 W dla obu podzespołów.



Badanie zachowania podzespołów w grze, która głównie obciąża kartę graficzną, potwierdza, że laptop w żadnym profilu nie przekracza 150 W TGP na karcie.

Obciążenie całego laptopa nadal nie zbliża go do niebezpiecznych temperatur – duże brawa dla inżynierów ASUSa. Karta praktycznie zawsze siedzi sobie na optymalnych dla siebie 75°C. Procesor w trybach niższych niż Turbo też obniża temperaturę do tej optymalnej. Duża tu zasługa procesu produkcyjnego 6 nm, w jakim wykonano AMD Ryzen 9 6900HX – aż jesteśmy ciekawi, jak ASUS poradziłby sobie w tym modelu z Core i9-12900H(X), które Intel nadal klepie w 10 nm.



Dla obciążenia 8 rdzeni udało się nawet pokonać Core i9-12900H, który ma 6 rdzeni wydajnych i 8 oszczędnych :)

Wydajność 3D jest potężna – trudno było spodziewać się innych wyników

Podobnie jak powyższe testy chłodzenia, wydajność 3D sprawdziliśmy w trybie Turbo, a dla testów syntetycznych dodatkowo jeszcze sprawdziliśmy wyniki po podniesieniu do maksimum limitów i podkręceniu karty graficznej.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

[OC] ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 165 W 13 219 MSI Vector GP76

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12 893 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 12 689 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 12 628 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 150 W 12 378 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12 262 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 11 202 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 11 187 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10 986 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10 701 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10 208 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 9945 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 9685 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 9121 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, RTX 3060

TGP 95 W 7938 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

AMD Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6051 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5046 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

[OC] ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 165 W 8438 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 150 W 8018 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7890 MSI Vector GP76

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7752 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7743 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 7532 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 115 W 7158 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 6925 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 6812 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6584 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6508 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6070 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Core i9-10980HK, RTX 3080 6060 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 5791 Hyperbook NH5 (2021)

Core i7-10870H, RTX 3060

TGP 80 W 4828 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, RTX 3060

TGP 95 W 4512

3D Mark - Fire Strike oraz Night Ride

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 150 W 28 853

57 676 MSI Vector GP76

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 27 998

51 544 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 27 547

51 873 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 26 012

52 109 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 25 317

51 074 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 25 030 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 115 W 24 922 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 24 324 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 24 019

50 199 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 22 935

37 117 Acer Nitro 5 (2021)

Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 21 895

48 365 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Core i9-10980HK, RTX 3080

TGP 90 W 21 490

52 264 Razer Blade 14 (2021)

AMD Ryzen 9 5900HX, RTX 3080

TGP 100W 20 706

33 361 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, RTX 3060

TGP 95 W 18 255

41 917 Hyperbook NH5 (2021)

Core i7-10870H, RTX 3060

TGP 80 W 15 338

49 464 Legenda: 3DMark Fire Strike

3DMark Night Raid

Wynik ogólny w grach niestety ciągnie w dół obecność nowego Ryzena – poprawki na tle wydajności energetycznej nie dodały FPS i w domyślnym trybie Zephyrus musiał ustąpić pola laptopom ze słabszą kartą, ale procesorem Intela. Dopiero zdjęcie limitów i dalsze podkręcenie karty pozwoliło je przegonić, oczywiście kosztem głośniejszej pracy chłodzenia. Natomiast test Port Royal (mało zależny od CPU) pokazuje, jaką mocą dysponuje nowy mobilny RTX 3080 Ti! Testy w grach niestety bliższe są temu, co pokazuje test Time Spy, zwłaszcza jeżeli wybierzemy model z matrycą FHD.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 - pomiar wydajności w grach [FPS]

1920x1080 px, tryb Turbo, więcej = lepiej

CS:GO

(Najniższe detale)

(wykres w skali 1:5) MSI Vector GP76

(i9-12900H + RTX 3080) 612

129 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 602

112 ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 475

36 Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS Q) MSI Vector GP76

(i9-12900H + RTX 3080) 72

56 ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 71

52 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 60

44 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT

+ DLSS Q ) ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 84

64 MSI Vector GP76

(i9-12900H + RTX 3080) 83

59 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 69

53 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) MSI Vector GP76

(i9-12900H + RTX 3080) 89

78 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 83

76 ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 76

57 Horizon:

Zero Dawn

(Ultra + TAA ) ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 124

91 MSI Vector GP76

(i9-12900H + RTX 3080) 120

89 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 109

82 Assassin's Creed:

Valhalla

(Ultra + TAA ) MSI Vector GP76

(i9-12900H + RTX 3080) 89

62 ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 84

58 Control

(Ultra + TAA ) ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 73

56 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 58

45 Watch Dogs:

Legion

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS Q) ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 70

56 MSI Vector GP76

(i9-12900H + RTX 3080) 65

38 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 59

39 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Testy rozpoczęliśmy od sprawdzenia niższej rozdzielczości (tu mieliśmy wyniki innych laptopów). Nie wygląda to przesadnie imponująco – w sporej części gier karta graficzna stale utrzymywała wyraźnie poniżej 100% użycia, oczekując na dane od procesora. Tutaj podnoszenie limitu mocy karty i jej podkręcanie nic nie da - potrzeba mocniejszego procesora. Następnie sprawdziliśmy wydajność w natywnej rozdzielczości, w której do porównania użyliśmy innych laptopów (z taką właśnie natywną rozdzielczością, choć jeden realnie z ciut niższą, ze względu na proporcję 16:9.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 - pomiar wydajności w grach [FPS]

2560x1600 px, tryb Turbo, więcej = lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS Q) ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 45

36 MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 44*

33* Lenovo Legion 7

(R7 5800H + RTX 3080) 42

32 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT

+ DLSS Q ) ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 64

43 MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 63*

45* Far Cry 6

(Ultra, RT ON) MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 78*

70* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 70

56 Horizon:

Zero Dawn

(Ultra + TAA ) ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 96

66 MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 93*

67* Lenovo Legion 7

(R7 5800H + RTX 3080) 91

61 Shadow of the

Tomb Raider

(Ultra + RT Ultra

+ DLSS Q) ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 93

78 Lenovo Legion 7

(R7 5800H + RTX 3080) 74

61 Watch Dogs:

Legion

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS Q) ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 54

44 Lenovo Legion 7

(R7 5800H + RTX 3080) 49

39 MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 28*

21* Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1440 px

W natywnej rozdzielczości jest już sporo lepiej - procesor rzadko i w znacznie mniejszym stopniu przeszkadza karcie, dzięki czemu zwykle Zephyrus wychodzi na zasłużone prowadzenie. Niestety są też tytuły takie, jak Far Cry 6, w których wydajność nadal wypada znacznie poniżej oczekiwań. Na koniec jeszcze film prezentujący wydajność oraz odczyty parametrów pracy podzespołów nowego ASUS ROG Zephyrus Duo 16.

Nagrania prezentujące wydajność oraz kulturę pracy laptopa ASUS ROG Zephyrus Duo 16

Zastosowania profesjonalne i kreatywne to drugie imię Zephyrus Duo 16

Nowy procesor AMD, zwłaszcza w połączeniu z pamięciami DDR5 (czego nie oferował żaden inny procesor tego producenta!), to świetny pretekst do sprawdzenia wydajności ogólnej nowego Zephyrusa Duo. Zaczniemy od klasycznych benchmarków, a następnie przejdziemy do bardziej wymagających zadań w aplikacjach profesjonalnych.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 150 W 7798 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 MSI Vector GP76

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7395 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 MSI Raider GE66

Intel Core i7-12700H + GeForce RTX 3080 8 GB

TGP 150 W 7344 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7055 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Bez zaskoczenia nowy Zephyrus jest szybszy od poprzedników, choć pierwsze miejsce musiał odstąpić spektakularnemu ASUS ROG Flow Z13 z procesorem Intela. Inna sprawa, że obecnie te maszyny są już na tyle szybkie, że zadania, które testuje pakiet PCMark nie są dla nich żadnym problemem.



.

Pomiar wydajności w programie CrossMark [pkt]

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB DDR5 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 MSI Vector GP76

Core i9-12900H, RTX 3080

16 GB DDR4 3200 MHz 2003

1943 / 2044 / 2065 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti 4 GB

16 GB DDR5 5200 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1928

1777 / 2196 / 1669 Gigabyte AORUS 17 XE4

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti,

16 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1918

1854 / 1970 / 1960 MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H, RTX 3070,

32 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1810

1766 / 1885 / 1725 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX, RTX 3080 Ti

32 GB DDR5 4800 MHz,

2 TB SSD PCI-E 4.0 1695

1653 / 1811 / 1502 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB DDR4 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB DDR4 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB DDR4 1310

1315 / 1397 / 1067 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB DDR4 1280

1261 / 1453 / 911 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB DDR4 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB DDR4 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB DDR4 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB DDR4 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020

4GB DDR4 320

414 / 241 / 347

Ciekawie natomiast robi się w świeższym Crossmark – tu nie mamy wyników poprzedniej generacji procesorów Ryzen, ale ten najnowszy idealnie plasuje się pomiędzy 11. a 12. generacją procesorów konkurencji. Nieco może zaskakuje niski wynik składowy „Reakcja na coś”, który utożsamialiśmy z szybkością SSD - tak się bowiem składa, że ASUS wyposażył Zephyrusa w jeden z najszybszych obecnie dostępnych dysków – Samsung PM9A1, czyli OEMowy odpowiednik modelu 980 PRO.



Wydajność dysku w Zephyrus Duo 16 to praktycznie max, ile obecnie można z SSD wycisnąć.

Dysk ten jest na tyle szybki, że nawet w pojedynkę jest w stanie w kwestii odczytu pokonać macierz RAID 0, którą testowaliśmy w poprzednim modelu. Oznacza to, że drugie złącze M.2 pozostaje wolne, gdyby zabrakło miejsca (choć tego w naszym modelu też jest pod dostatkiem, gdyż aż 2 TB). Tak szybki dysk również świetnie sprawdzi się w pracy z edycją wideo, nawet w bardzo wysokich rozdzielczościach.



W laptopach tak wysokie wyniki raczej się nie zdarzają.

Pozostałe testy wydajności

Laptop: ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB (150 W)

19 999 zł MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Cinebench R20

Single Core: 616 730 687 558 Cinebench R20

Multi Core: 5883 7142 6367 5127 Cinebench R23

Single Core: 1580 1899 1790 1433 Cinebench R23

Multi Core: 15 138 17 413 16 496 13 209 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 2:51.09 2:29.30 3:14.78 3:15.59 Blender (GPU Optix)

Barcelona [minuty]: 1:13.07 1:09.58 1:15.89 1:11.54 OctaneBench 2020: 428.25 397.83 383.74 430.92 V-Ray 5 [vs]

(CPU): 10 755 11 730 9481 9423 V-Ray 5 CUDA [vp]

(GPU + CPU): 1505 1709 1571 1205 V-Ray 5 RTX [vr]

(GPU): 1840 1773 1759 1879 7-Zip [MIPS] 79 455 77 973 67 888 65 133

Wydajność w zastosowaniach profesjonalnych, obciążających w pełni bezpośrednio samo CPU lub GPU, nieco zawodzi, w znaczeniu, że nie zajmuje pierwszego miejsca. Procesor w renderowaniu naturalnie musi ustąpić miejsca 12-14-rdzeniowym Intelom nowej generacji, ale karta z limitem 150 W (tryb Turbo) również minimalnie przegrywa z RTX 3080 z limitem 165 W. Zupełnie jednak inaczej wygląda sytuacja, gdy faktycznie przejdziemy do aplikacji profesjonalnych, których działanie weryfikuje pakiet SPECviewperf 2020.

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB (150 W)

19 999 zł MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł 3DSMax 07 (FHD): 146.65 104.85 108.15 129.42 Catia 06 (FHD): 73.06 71.99 70.06 66.20 Creo 03 (FHD): 95.65 102.31 104.61 74.96 Energy 03 (FHD): 26.55 27.66 26.21 28.15 Maya 06 (FHD): 436.66 306.52 409.84 344.60 Medical 03 (FHD): 36.56 33.81 32.27 33.23 SNX 04 (FHD): 21.83 22.90 22.81 19.78 Solidworks 05 (FHD): 286.00 246.67 263.36 252.96

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB (150 W)

19 999 zł MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Razer Blade 14

(2021)

Ryzen 9 5900HX

RTX 3080 (100 W)

13 899 zł Media and Entertainment 3.66 3.43 3.08 2.92 Wynik CPU: 2.75 2.84 2.43 2.41 Wynik grafiki: 4.53 3.74 3.95 2.90 Wynik dysku: 6.95 5.56 5.35 5.21 Product Development: 2.92 2.97 2.23 2.25 Wynik CPU: 2.53 3.00 1.83 1.91 Wynik grafiki: 1.56 1.39 1.34 1.19 Wynik dysku: 8.42 6.16 6.77 7.02 Life Sciences: 3.42 3.2 2.27 2.25 Wynik CPU: 2.88 3.17 2.10 2.21 Wynik grafiki: 5.37 4.93 4.88 4.45 Wynik dysku: 3.68 2.15 1.32 1.37 Energy: 3.24 3.47 2.77 2.70 Wynik CPU: 2.65 2.93 2.27 2.25 Wynik grafiki: 5.41 5.46 5.73 4.93 Wynik dysku: 5.34 5.15 3.64 3.68 General Operations: 2.68 2.58 2.10 2.19 Wynik CPU: 1.86 1.98 1.64 1.71 Wynik dysku: 8.11 5.63 4.46 4.63 Financial Services: 3.53 3.16 3.07 3.12

Bardziej rozbudowany pakiet SPECWorkstation 3.1 niemal identycznie przedstawia sytuację, choć tym razem wyraźnie widać, który z podzespołów blokuje wydajność względem konkurencji - procesor... Wniosek z tego taki, że ASUS ROG Zephyrus Duo 16 to niesamowicie wszechstronny laptop, choć dla osób poszukujących bezwzględnej wydajności (zatem kosztem mobilności) bardziej pasowałby tu procesor Intela.

Czy nowy ASUS ROG Zephyrus Duo 16 to najlepszy laptop na rynku?

Nieco nam się ta recenzja rozrosła ze względu na ilość innowacji, jakie trzeba było w tym modelu dokładnie opisać, ale pora już wszystko podsumować. Testowany przez nas ASUS ROG Zephyrus Duo 16 to bez wątpienia nadal konstrukcja jedyna w swoim rodzaju, a dodatkowo znacznie ulepszona względem poprzednich generacji - przypominamy że 2 lata temu w nawet nieco grubszej obudowie siedział przycięty RTX 2080S Max-Q! Wybór najnowszej generacji procesora AMD Ryzen kosztował, co prawda, Zephyrusa koronę bezwzględnej wydajności (za co ujmujemy nieco od finalnej oceny), ale zapewnił mu spektakularny wynik w kwestii mobilności w znaczeniu pracy i wydajności na baterii.



Kartonik dołączony w zestawie – bardzo stylowy :)

Bezwzględnie najjaśniejszym (również dosłownie) punktem nowego Zephyrusa Duo 16 jest jego niesamowita matryca ASUS ROG Nebula. W końcu otrzymujemy laptopa, który wyśmienicie sprawdza się w HDR, a jednocześnie nie wymaga pracy w ciemności (jak słabo podświetlone i błyszczące panele OLED). Naturalnie niezmiennie ogromną przewagą nad całą resztą dostępnych laptopów w przypadku ROG Zephyrus Duo pozostaje obecność drugiego panelu, którego mechanizm uchylania udało się znacznie dopracować.

Duet ekranów zastosowanych w ASUS ROG Zephyrus Duo 16 czyni z niego prawdopodobnie najznakomitszy wybór zarówno do tworzenia, jak i konsumpcji treści!

Cieszą też poprawki estetyczne (zwłaszcza w kwestii gładzika) i pojawienie się kamery internetowej. Ulepszone chłodzenie aż prosi się o cieplejszy procesor pod względem wydajności termicznej, choć nadal nie należy do najcichszych w tym segmencie (w tej kwestii ROG Zephyrus Duo jest „tylko” poprawny). Najważniejsze jednak, że niezależnie, do czego oraz gdzie będziemy chcieli go używać, to poradzi sobie wyśmienicie - nawet w pociągu na kolanie będzie można całkiem komfortowo zająć się edycją grafiki (dzięki wysokiej wydajności, połączonej z długim czasem pracy na baterii oraz dzięki ogromnej przestrzeni roboczej, jaką oferują dwa ekrany) - to się nazywa super mobilność!



Jeżeli to nie wygląda dla Was zjawiskowo i futurystycznie, to nie wiemy, jak odjechanego sprzętu oczekujecie…

Naturalnie pozostaje kwestia ceny… W przypadku tej klasy sprzętu teoretycznie nie wypada o nią pytać, ale dziennikarska dociekliwość wygrała i ustaliliśmy, że testowany model wyceniono na całą złotówkę poniżej 20 tysięcy złotych. Czy to duża kwota? Na początku maja tego roku pozwoliłaby na zakup tylko niespełna 80 kg czereśni, ale faktycznie nie jest to sprzęt dla każdego i wymyka się ramom określania opłacalności. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że wydajnością jednak ustępuje często 2x tańszym laptopom, jednak w odpowiednich rękach zakup zwróci się już po kilku pierwszych projektach, wykonanych z jego pomocą. Dla entuzjastycznego gracza, dla którego koszta są sprawą trzeciorzędną, to również będzie nietuzinkowy zakup i sposób na wyróżnienie się z tłumu.

Opinia o ASUS ROG Zephyrus Duo 16 - GX650R Plusy niesamowity panel ROG Nebula z podświetleniem miniLED, pokrywający 100% DCI-P3,

dodatkowy, dotykowy panel IPS 14” 3840x1100 px pod głównym ekranem,

rewelacyjnie długi czas pracy na baterii (cały dzień pracy biurowej!),

wysoka wydajność podczas pracy na baterii,

oba powyższe dzięki obecności najnowszego AMD Ryzen 9 6900HX,

ekstremalnie wydajne chłodzenie, które może pracować bezgłośnie,

topowa mobilna karta graficzna z 16 GB vRAM sprawdza się też w zastosowaniach profesjonalnych,

wybitny system nagłośnienia,

bardzo wygodny i funkcjonalny duet klawiatury i gładzika,

kamera z obsługą Windows Hello,

dużo szybkich złączy USB,

dwa różne zasilacze w zestawie. Minusy nowy procesor AMD nieco blokuje kartę graficzną w grach (głównie w FHD),

zachowawczo ustawiony limit mocy obu podzespołów,

głośna praca chłodzenia po zdjęciu limitów,

blokada OC pamięci karty na 300 MHz.

Nasza ocena laptopa ASUS ROG Zephyrus Duo 16 w segmencie sprzętu dla entuzjastów: 96% 4.8/5









