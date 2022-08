Nowa generacja kart GeForce zaskoczy wydajnością i poborem mocy? Niekoniecznie! W sieci pojawiły się nowe przecieki o modelach GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070.

Nvidia nie zdradza szczegółów o kartach GeForce RTX 4000, ale w sieci pojawia się masa plotek o specyfikacji układów. Sporo się mówiło o bardzo wysokim zapotrzebowaniu na energię nowych kart.

Czy tak będzie w rzeczywistości?

Karty GeForce RTX 4080 i RTX 4070 zbyt prądożerne? Producent zmienia specyfikację

Chodzi o modele GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070. Niedawno pojawiły się nowe informacje o specyfikacji kart, ale zmianie podobno ulegnie też pobór mocy układów.

Użytkownik kopite7kimi dotarł do informacji, jakoby producent zdecydował się zmniejszyć limity mocy (TGP - Total Graphics Power) dla obydwóch modeli - w przypadku GeForce RTX 4080 ma on wynosić tylko 320 W (nie 420 W), a w GeForce RTX 4070 ma to być tylko 285 W (nie 300 W). Źródło jednak nic nie informuje o topowym modelu GeForce RTX 4090, gdzie limit mocy ma wynosić aż 450 W.

Niższy limit mocy wydaje się dobrym posunięciem, bo automatycznie przełoży się on na niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Nie wiadomo jednak, jak zmiana parametrów wpłynie na wydajność kart (możemy podejrzewać, że ta też się zmniejszy).

Model GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4090 Generacja Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD104-400 AD103-300 AD102-300 Rdzenie CUDA 7680 9728 16384 Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 192-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci 21 000 MHz 21 000 MHz 21 000 MHz TGP 285 W 320 W 450 W

Warto zaznaczyć, że podawane informacje są nieoficjalne i jeszcze nie wiadomo jak będzie wyglądać finalna specyfikacja kart. Zamieszanie z przeciekami pokazuje, że nic jeszcze nie jest przesądzone i producent ciągle eksperymentuje z nastawami kart.

Źródło: Twitter @ kopite7kimi, VideoCardz