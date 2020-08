Dysk sieciowy NAS nowej generacji – właśnie tak najkrócej można opisać model Asustor Lockerstor 2. Konstrukcja oferuje jeszcze lepsze parametry, a przy tym zachowuje wysoki poziom bezpieczeństwa.

Szukacie kompaktowego dysku sieciowego NAS? Jeżeli tak, warto zwrócić uwagę na nowy model z oferty Asustor – model Lockerstor 2 AS6602T zachowuje kompaktowe rozmiary, a przy tym powinien spełnić oczekiwania zaawansowanych użytkowników.

Asustor Lockerstor 2 AS6602T – ten NAS spełni oczekiwania zaawansowanych użytkowników

Lockerstor 2 AS6602T zalicza się do dwuzatokowych konstrukcji. Według deklaracji producenta, serwer oferuje transfery dochodzące do 588 i 583 MB/s odpowiednio przy odczycie i zapisie danych. Dodatkowo istnieje tutaj możliwość dołożenia pamięci cache w postaci dysków SSD M.2 NVMe (do dyspozycji oddano dwa takie sloty z prostym systemem montażu).

Producent przewidział dwie karty sieciowe 2,5 Gb/s, które mogą pracować w tandemie dzięki funkcji agregacji łączy - pozwala to uzyskać sumaryczną przepustowość do 5 Gb/s. Zastosowane dyski zapewniają niemal pełne wysycenie przepustowości interfejsów sieciowych.

Oprócz tego na pokładzie znalazły się trzy porty USB 3.2 (gen 1), które można wykorzystać do rozbudowania pojemności dysku NAS z wyjściowych 32 TB do maksymalnie 224 TB. Wyjście HDMI 2.0a pozwala wykorzystać dysk jako centrum multimedialne – specyfikacja pozwala odtwarzać z niego materiały wideo nawet w jakości 4K.

Asustor Lockerstor 2 wykorzystuje komponenty nowej generacji

Jednym z głównych atutów dysku jest nowa platforma – model Lockerstor 2 AS6602T bazuje na czterordzeniowym procesorze Intel Celeron (Gemini Lake), który został sparowany z 4 GB pamięci DDR4-2400 (w razie potrzeby można ją podwoić).

Producent deklaruje, że zastosowana konstrukcja ma oferować o 30% wyższą wydajnością w porównaniu do poprzednich generacji. W przypadku interfejsów sieciowych wzrost wydajności jest jeszcze większy, bo tutaj obiecuje nawet o 150% lepsze osiągi względem sprzętów z kartami 1 Gb/s.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Producent zwraca uwagę na wysoki poziom bezpieczeństwa, który ma być atutem Lockerstora 2. Mowa tu zarówno o odporności na czynniki zewnętrzne, takie jak wahania temperatur, wibracje czy upadki, jak i o zagrożeniach programowych.

Asustor Lockerstor 2 korzysta z platformy ADM, która jest wyposażona w szereg mechanizmów chroniących system przed atakami sieciowymi (Firewall, ADM Defender), zabezpieczających transmisję danych (serwer VPN, obsługa certyfikatów SSL, automatyczne wylogowywanie) i wewnętrzne dane (szyfrowanie AES-256, offline’owe kopie zapasowe, oprogramowanie antywirusowe ClamAV) czy kontrolujące dostęp (m.in. 2FA). To wszystko ma zapewniać nieprzerwany dostęp do danych i skutecznie chronić przed zagrożeniami typu ransomware.

Asustor Lockerstor 2 AS6602T – dostępność

Asustor Lockerstor 2 AS6602T jest już dostępny w sprzedaży – cena dysku wynosi około 2300 złotych.

Czy nowy model ma szansę trafić do zestawienia najlepszych dysków NAS? To zależy od oczekiwań potencjalnych klientów – cena nie należy do najniższych, ale specyfikacja i funkcjonalność może uzasadnić ewentualną dopłatę.

