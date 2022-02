Większość graczy mogła już zapomnieć o Dead Island 2. Możliwe jednak, że temat tej gry wkrótce powróci i to tym razem z pozytywowym wydźwiękiem.

Dead Island 2 powstaje, a premiera w najbliższej przyszłości?

Losy Dead Island 2 są na tyle długie i pokrętne, że trudno było nawet dawać wiarę kolejnym przeciekom. Tym razem sytuacja jest jednak nieco inna, ponieważ nowe informacje na temat Dead Island 2 opublikował Tom Henderson, który uchodzi za bardzo wiarygodne źródło branżowych informacji.

Czego się dowiadujemy? Przede wszystkim tego, że gra nie tylko nadal znajduje się w rozwoju, ale podobno jest obecnie w „przyzwoitym stanie”. Powołując się na swoich rozmówców, Tom Henderson dodaje, że wkrótce powinniśmy doczekać się oficjalnych komunikatów i być może także nowego materiału wideo. Ogłoszona ma być również data premiery. Jest szansa na końcówkę tego roku.

Podsumowanie informacji o Dead Island 2 (są spoilery)

Burzliwy cykl rozwojowy Dead Island 2

Tom Henderson przypomniał tutaj, że rozwój Dead Island 2 to proces długi i burzliwy. Sięga 2012 roku, przy czym początkowo pracami miało zając się Yager Development, później Sumo Digital, a ostatecznie robi to Dambuster Studios. W przeciwieństwie do pierwszej odsłony serii nie będzie to zatem polska produkcja, Techland nie podjął się prac nad nią. Zajmuje się jednak tematem zombie przy okazji Dying Light, a niedawana premiera Dying Light 2 pokazała, że robi to z dość dobrym skutkiem.

Trudno teraz stwierdzić, co konkretnie przyniesie Dead Island 2, w którym kierunku zdecydowało się pójść Dambuster Studios. Pewne jest tyle, że trzeba będzie stawić czołowo zombie. Tom Henderson wspomniał nieco o fabule gry, ale są to informacje mogące niektórym zepsuć zabawę. Jeśli się jednak tego nie boicie, to odsyłamy do powyższego materiału.

Źródło: Tom Henderson