Nie jest tajemnicą, że Intel ma poważne problemy z kartami graficznymi. Opóźnienie premiery ma wpływ nie tylko na debiut produktów, ale też… na organizowane konkursy.

W marcu 2021 roku Intel zorganizował konkurs Intel Xe-HPG Scavenger Hunt, w którym do wygrania było 300 kart graficznych – główna nagroda obejmowała model Intel Arc A770 "Premium" oraz dodatkowe gry i gadżety, a dodatkowa model Arc A750 "Performance" także z dodatkowymi grami i gadżetami.

Od rozpoczęcia konkursu minęło prawie 1,5 roku, a nagrody jeszcze nie trafiły do zwycięzców. Problemem jest opóźniająca się premiera kart graficznych

Taka wiadomość została przekazana do zwycięzców konkursu Intel Xe-HPG Scavenger Hunt, którzy wyrazili wstępne zainteresowanie alternatywną nagrodą w postaci procesora

Producent niedawno wysłał do wszystkich zwycięzców wiadomość, w której proponuje przekazanie alternatywnych nagród – procesora Intel Core i5-12600K zamiast karty Intel Arc A750 lub procesora Intel Core i7-12700K zamiast karty Intel Arc A770 (producent twierdzi, że wartości nagród są takie same, co daje pewien obraz ile mogą kosztować nowe karty - 289 dolarów/1600 złotych za model Arc A750 i 409 dolarów/2300 złotych za model Arc A770).



Karta graficzna Intel Arc A750 Limited Edition

Zwycięzcy konkursu muszą dokonać wyboru nagrody do 19 sierpnia. Problem w tym, że producent nie podaje jak długo musieliby czekać na kartę graficzną (przewiduje, że zwycięzcy otrzymaliby sprzęt przed ogólną dostępnością kart). Problem w tym, że karta dla wielu może być ciekawszą opcją, chociażby z tego powodu, że nie trzeba do niej dokupywać płyty głównej i narażać się na większe wydatki.

Nie da się ukryć, że konkurs z kartami okazał się wpadką. Dobrze, że producent przyznał się do problemów i zaproponował zwycięzcom alternatywne nagrody.

Źródło: WCCFTech