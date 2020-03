Microsoft Flight Simulator to szansa na cudowny relaks w pojedynkę, ale w tym przypadku autorzy zadbali też o to, byśmy mogli polatać ze znajomymi (i nieznajomymi). Świat gry będziemy dzielić z wieloma innymi samolotami, więc nigdy nie będzie nudno.

Jeden wspólny świat w Microsoft Flight Simulator

Świat gry Microsoft Flight Simulator (2020) to jeden świat, który będziemy dzielić z prawdziwymi samolotami (latającymi w danej chwili nad naszymi głowami w realnym świecie) oraz z innymi graczami, którzy w różnych częściach świata – jak my – próbują swoich sił w roli wirtualnych pilotów.

Dosłownie każdy samolot latający w prawdziwym świecie i każdy gracz, łączący się z serwerem znajdzie swoją reprezentację w sesji Flight Simulator. Ruch rzeczywisty i wirtualny będzie się mieszać, aby świat gry faktycznie był żywy, a realizm rozgrywki – jeszcze większy.

Jaka technologia to udźwignie?

Współdzielony świat to kolejne (po świecie gry odtwarzanym na podstawie zdjęć satelitarnych i aktualnych danych pogodowych) olbrzymie wyzwanie technologiczne. Poradzić ma z nim sobie (wydajna i skalowalna) technologia serwerowa Microsoftu – Azure.

Żeby faktycznie wszystko zadziałało, tak jak powinno, twórcy zdecydowali się jednak na pewne rozwiązania optymalizacyjne. Na przykład: na naszych ekranach będziemy widzieć tylko 50 samolotów znajdujących się najbliżej nas. Autorzy przekonują też, że zadbali o to, by wszystkie samoloty wokół nas poruszały się płynnie i nie znikały w dziwnych momentach.

Lataj z wszystkimi. Albo na własnych zasadach

W najnowszym materiale wideo twórcy wspominają także o innych możliwościach zabawy. Otóż będzie to realizowane za pomocą grup (czyli ograniczonych sesji prywatnych) oraz filtrów nakładanych na rozgrywkę ogólną.

Dzięki tym ostatnim będziemy mogli na przykład wybrać, czy w grze mają być widoczne samoloty z prawdziwego świata, czy mają pojawiać się tylko prawdziwi gracze (bez samolotów sterowanych przez sztuczną inteligencję), czy pogoda ma być taka jak naprawdę czy też jakaś określona albo czy trzeba przestrzegać prawnych reguł czy też nie.

Premiera Microsoft Flight Simulator coraz bliżej

W grze Microsoft Flight Simulator będziemy latać realistycznie odwzorowanymi samolotami, mając do dyspozycji całą naszą planetę i wszystkie lotniska. Niestety wciąż nie wiemy, kiedy dokładnie to wszystko trafi w nasze ręce, ale z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że stanie się to jeszcze w tym roku.

Źródło: Microsoft, Asobo Studio, Dark Side of Gaming

