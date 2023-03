Zbliża się premiera The Last of Us: Part I na PC. Naughty Dog przedstawiło wymagania sprzętowe gry, z których niektórzy mogą być niezadowoleni. Do zabawy potrzebny będzie solidny sprzęt.

Wymagania sprzętowe The Last of Us Part I

The Last of Us to kolejna mocna marka spod skrzydeł Sony, która zostaje udostępniona graczom preferującym komputery. The Last of Us: Part I to zdaniem wielu graczy i krytyków jedna z najlepszych gier w swoim gatunku w historii, zainteresowanych sprawdzeniem jej na kolejnej platformie nie powinno zabraknąć. Warunkiem przystąpienia do rozgrywki jest jednak posiadanie odpowiednio wydajnego komputera.

Jakiego konkretnie? Zaprezentowane wymagania sprzętowe rozwiewają wątpliwości. Tym bardziej, że twórcy zdecydowali się przedstawić kilka konfiguracji sprzętowych i przy każdej z nich zaakcentować, na jakie ustawienia dany sprzęt pozwoli.

Z pierwszych komentarzy graczy wynika, że wymagania sprzętowe The Last of Us Part I postrzegane są jako dość wysokie. Uwagę zwraca nie tylko 100 GB potrzebnego miejsca na dysku, ale też konieczność posiadania 32 GB pamięci RAM do cieszenia się przygodami Joela i Ellie na wyższych ustawieniach.

The Last of Us Part I - cechy wersji PC

Komputerowa wersja The Last of Us Part I będzie obsługiwać Nvidia DLSS Super Resolution, AMD FSR 2.2, monitory ultrapanoramiczne, rozbudowane opcje dotyczące personalizacji ustawień i tryb fotograficzny.

Kiedy premiera The Last of Us Part I?

Początkowo datę premiery The Last of Us Part I na ustalono na 3 marca. Kilka tygodni temu twórcy poinformowali jednak, że nie uda się dotrzymać tego terminu i zainteresowani będą musieli poczekać nieco dłużej. Gra ma zadebiutować 28 marca.

Źródło: PlayStation