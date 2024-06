Przed nami mecz Polska – Francja, czyli ostatnie spotkanie naszej reprezentacji na mistrzostwach Euro 2024. Czego możemy się spodziewać? Zapytaliśmy sztuczną inteligencję, jaki wynik jest najbardziej prawdopodobny.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 to prestiżowy turniej, który śledzą wszyscy fani futbolu, oczekując niezapomnianych emocji i rywalizacji na najwyższym poziomie. Nasza reprezentacja, mimo że dotychczas nie odniosła większych sukcesów, wciąż walczy z ogromnym zaangażowaniem i determinacją.

Przed nami mecz Polska – Francja, który na pewno przyciągnie miliony widzów na całym świecie. Polscy kibice mają nadzieję, że tym razem drużyna narodowa przełamie swoje dotychczasowe niepowodzenia i osiągnie upragniony sukces. Jak będzie w praktyce? Sprawdziliśmy, co na ten temat powie ChatGPT.

Wynik meczu Polska – Francja. Co przewiduje sztuczna inteligencja?

Wykorzystaliśmy najnowszą wersję ChatGPT 4o (z najnowszą bazą informacji). Ułożyliśmy następujące polecenie (prompt):

Oblicz matematyczne prawdopodobieństwo wyniku dla meczu Polski - Francją na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej 2024, uwzględniając dotychczasowe wyniki obydwóch drużyn i pozycję w rankingu FIFA. Podaj kilka najbardziej prawdopodobnych wyników i podaj dla nich możliwe prawdopodobieństwo.

ChatGPT typuje najbardziej prawdopodobny wynik meczu Polska - Francja Aby obliczyć matematyczne prawdopodobieństwo wyniku meczu Polska - Francja na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej 2024, musimy wziąć pod uwagę: Pozycję w rankingu FIFA: aktualne miejsce obu drużyn w rankingu FIFA.

Historia wyników: wyniki poprzednich meczów obu drużyn w ostatnich latach.

Bezpośrednie spotkania: wyniki meczów pomiędzy Polską a Francją.

Formę drużyn: wyniki ostatnich kilku meczów obu drużyn.

Czynniki losowe: kontuzje, zmiany w składzie, miejsce rozgrywania meczu, itd. Aktualne dane Pozycje w rankingu FIFA (na dzień 25 czerwca 2024): Polska: 25. miejsce

Francja: 2. miejsce Bezpośrednie spotkania w ostatnich latach Analiza ostatnich 5 meczów pomiędzy Polską a Francją: Polska 0:3 Francja

Francja 2:0 Polska

Polska 1:4 Francja

Francja 1:0 Polska

Polska 1:2 Francja Wyniki ostatnich 5 meczów obu drużyn Wygrana z Czechami 3:1

Przegrana z Anglią 0:2

Remis z Węgrami 1:1

Wygrana z Ukrainą 2:0

Przegrana z Niemcami 1:3 Francja: Wygrana z Włochami 3:1

Wygrana z Niemcami 2:1

Remis z Anglią 1:1

Wygrana z Hiszpanią 2:0

Wygrana z Holandią 4:0 Model Poissona Aby użyć modelu Poissona do przewidywania wyników, obliczamy średnią liczbę bramek strzelanych i traconych przez obie drużyny. Średnie bramki na mecz (ostatnie 5 meczów): Polska: 7 strzelonych / 5 meczów = 1.4, 7 straconych / 5 meczów = 1.4

Francja: 12 strzelonych / 5 meczów = 2.4, 3 straconych / 5 meczów = 0.6 Obliczenie prawdopodobieństwa wyniku Ustalmy intensywności dla modelu Poissona: Polska strzela: 1.4 bramek na mecz

Francja traci: 0.6 bramek na mecz

Francja strzela: 2.4 bramek na mecz

Polska traci: 1.4 bramek na mecz Użyjemy średnich wartości do modelowania liczby bramek dla obu drużyn. Prawdziwa liczba bramek będzie pochodzić z rozkładu Poissona. Prawdopodobieństwa wyników Z modelu Poissona możemy obliczyć najbardziej prawdopodobne wyniki: Prawdopodobieństwo wyniku 0:0

Prawdopodobieństwo wyniku 1:0

Prawdopodobieństwo wyniku 0:1

Prawdopodobieństwo wyniku 1:1

Prawdopodobieństwo wyniku 2:1

Prawdopodobieństwo wyniku 1:2

Prawdopodobieństwo wyniku 2:0

Prawdopodobieństwo wyniku 0:2 Wyniki najbardziej prawdopodobne i ich prawdopodobieństwo Ostateczne prawdopodobieństwa dla najbardziej prawdopodobnych wyników (przy użyciu rozkładu Poissona): Wynik 0:2: Prawdopodobieństwo ≈ 18%

Wynik 0:1: Prawdopodobieństwo ≈ 14%

Wynik 1:2: Prawdopodobieństwo ≈ 12%

Wynik 0:3: Prawdopodobieństwo ≈ 11%

Wynik 1:1: Prawdopodobieństwo ≈ 10% Powyższe wyniki są najbardziej prawdopodobnymi wynikami na podstawie dotychczasowej formy obu drużyn oraz ich pozycji w rankingu FIFA. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić ze względu na wiele losowych czynników, które nie zostały uwzględnione w tym modelu.

ChatGPT przygotował rozbudowane odpowiedzi i na podstawie rozkładu Poissona prognozuje, że największe prawdopodobieństwo ma przegrana Polski w meczu z Francją, różnice sprowadzają się do wyniku. Warto jednak zauważyć, że statystyki przytaczane przez komputer nie są do końca prawdziwe (np. Polska przegrała z Francją 0:3, ale na Mistrzostwach Europy Kobiet do lat 17 w 2023).

Do tego w ostatnim meczu chatbot pomylił się co do wyniku spotkania Polski z Austrią. Może podobnie będzie i tym razem?

Dlaczego trudno przewidzieć wynik meczu?

Chatbot podkreśla, że podane dane są najbardziej prawdopodobnymi wynikami, jednak rzeczywiste wyniki mogą się różnić ze względu na wiele losowych czynników, które nie zostały uwzględnione w tym modelu. Zapytaliśmy sztucznej inteligencji, dlaczego trudno przewidzieć wynik meczu:

Dlaczego trudno przewidzieć wynik meczu Polska - Francja na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej 2024?

Dlaczego trudno przewidzieć wynik meczu Polska - Francja Przewidywanie wyników meczów piłkarskich, w tym meczu Polska - Francja na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej 2024, jest trudne z kilku powodów: Wysoka zmienność i losowość: Piłka nożna jest sportem o dużej nieprzewidywalności. Jedna bramka, kontuzja kluczowego zawodnika czy błąd sędziego mogą diametralnie zmienić wynik meczu.

Wyniki piłkarskie często są efektem losowych zdarzeń, które nie są możliwe do przewidzenia przez modele statystyczne. Forma dnia: Aktualna forma zawodników i drużyn może się zmieniać z dnia na dzień. Nawet drużyna o niższych notowaniach może zagrać wyjątkowo dobrze w danym dniu, podczas gdy faworyt może mieć słabszy dzień. Czynniki zewnętrzne: Kontuzje, kartki i decyzje trenerskie (np. zmiany taktyczne) mogą znacząco wpłynąć na przebieg meczu.

Pogoda, stan boiska, a także presja ze strony kibiców mogą również mieć wpływ na grę. Historie spotkań i statystyki: Choć statystyki historyczne i modele matematyczne (jak model Poissona) mogą dać pewne wskazówki, nie są one w stanie uwzględnić wszystkich zmiennych. Przyszłe mecze mogą mieć inne warunki niż te w przeszłości. Psychologia i motywacja: Psychologiczne aspekty gry, takie jak morale zespołu, motywacja do wygranej czy stres związany z ważnym turniejem, mogą wpływać na wynik.

Drużyny mogą mieć różne podejście do meczu: defensywne, ofensywne, zachowawcze lub agresywne, co wpływa na przebieg gry. Strategie i taktyki: Trenerzy mogą zmieniać strategie i taktyki w trakcie meczu w odpowiedzi na to, co się dzieje na boisku, co jest trudne do przewidzenia.

Różne style gry drużyn mogą się lepiej lub gorzej sprawdzać w konkretnych meczach. Siła przeciwników i kontekst turnieju: Na turniejach takich jak Mistrzostwa Europy drużyny spotykają się z różnymi przeciwnikami, co wpływa na ich taktykę i przygotowanie.

Każdy mecz ma swoje unikalne znaczenie w kontekście turnieju, co może wpływać na podejście drużyn do gry (np. konieczność wygranej vs. wystarczający remis). Podsumowując, wiele czynników zarówno na poziomie jednostkowym (zawodnicy), jak i drużynowym (taktyka, strategia), a także zewnętrznych (pogoda, stan boiska) wpływa na wynik meczu piłkarskiego, co czyni przewidywanie wyników trudnym zadaniem.

A wy, jaki wynik obstawiacie? Czy Polska rzeczywiście przegra z Francją, czy może jednak przełamie pasmo niepowodzeń i sprawi niespodziankę? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.

