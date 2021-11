Przygotowana przez GOG wyprzedaż Made in Poland to nie tylko Wiedźmin czy Cyberpunk 2077. Rzut oka na ofertę przypomina, jak wiele innych ciekawych tytułów powstało w naszym kraju.

Dobra okazja by obłowić się w polskie gry

Już dawno nie mamy się czego wstydzić jeśli chodzi o branżę gier. Wyprzedaż Made in Poland startująca właśnie na GOG przynosi ponad 200 tytułów w promocyjnych cenach. Jest z czego wybierać. Mowa o produkcjach z różnych gatunków, zarówno nowszych jak i starszych. Co warto zaznaczyć, można znaleźć tutaj nie tylko duże i rozpoznawalne propozycje, ale też sporo mniejszych, a niekiedy niezwykle grywalnych.

Rabaty są nie byle jakie, ponieważ sięgają aż 90%. To oczywiście najbardziej optymistyczny wariant z punktu widzenia kupujących, ale wydaje się, że wielu graczy powinno znaleźć coś dla siebie.

Wybrane oferty z wyprzedaży Made in Poland na GOG

Blair Witch za 32.99 złotych (-70%)

Cyberpunk 2077 za 133.39 złotych (- 33%)

Ghostrunner za 49.59 złotych (-60%)

Hard Reset Redux za 7.49 złotych (-90%)

Inner Chains za 15.99 złotych (-80%)

Kholat za 15.89 złotych (-80%)

Layers of Fear za 15.89 złotych (-80%)

Lords of the Fallen Game of the Year Edition za 14.99 złotych (-85%)

Polanie II za 6.39 złotych (-75%)

Realpolitiks II za 62.49 złotych (-50%)

Sniper Ghost Warrior Contracts za 29.99 złotych (-70%)

WARSAW za 29.69 złotych (-65%)

Wiedźmin - Edycja Rozszerzona za 4.49 złotych (-85%)

I jak, widzicie coś ciekawego? Jeśli nie, to pełną ofertę wyprzedaży znajdziecie na stronie sklepu GOG. Oferta obowiązuje do 15 listopada, do godziny 15:00 naszego czasu. Nie trzeba się zatem śpieszyć.

Źródło: GOG