Szukasz nowego telefonu? Ta okazja może cię zainteresować

Telefony w promocji dzięki letnim obniżkom cen w Plusie. Rusza wyprzedaż "Na Wszelkie Okazje". Jeśli szukasz nowego telefonu, to warto sprawdzić szczegóły, bowiem można zaoszczędzić kilkaset złotych.

Zanim rozpoczniemy poszukiwania nowego telefonu, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego właściwie ma służyć? Czy zależy nam, by nabyć telefon do gier? Lepszy będzie smartfon nowy czy używany? Ile jesteśmy w stanie przeznaczyć na nowy telefon? Niezależnie od preferencji, byłoby miło zaoszczędzić kilkaset złotych przy zakupie telefonu.Warto więc śledzić rozmaite promocje, a tak się składa, że Plus rozpoczyna wakacyjne wyprzedaże.

Wyprzedaż telefonów w Plusie, dzięki której można zaoszczędzić kilkaset złotych

Plus rozpoczyna letnie obniżki cen. W dniach od 10 lipca do 20 sierpnia można zakupić określone modele smartfonów z rabatem sięgającym 400 złotych. Wśród urządzeń, które można nabyć po niższej cenie, znajdują się:

Plus zorganizował wyprzedaż pod nazwą Na Wszelkie Okazje. W ramach tej promocji można wybrać spośród trzech modeli smartfonów, które oferowane są po obniżonej cenie, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na zakup z abonamentem, czy bez niego.

Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB w ramach promocji 350 zł taniej, łącznie 1299 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 108,14 zł/mies.(najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1649 złotych). To smartfon z 6,6–calowym wyświetlaczem FHD+ Super AMOLED Infinity–O z częstotliwością odświeżania 120 HZ i jasnością 1000 nitów. Dodatkowo, wyświetlacz tego modelu otrzymał certyfikat Eye Care Certyfication za wysoki poziom redukcji niebieskiego światła, które jest szkodliwe dla oczu. To urządzenie idealnie sprawdzi się w rękach osób lubiących oglądać filmy i grać w podróży.

motorola edge 40 neo 5G 12/256GB – 400 zł taniej, łącznie 1499 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 124,82 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1899 złotych). Smartfon szczególnie przypadnie do gustu miłośnikom fotografii, dzięki aparatowi głównemu 50 Mpix + 13Mpix z technologią Ultra Pixel + OIS.

Xiaomi Redmi Note 13 5G 6/128GB – 400 zł taniej, łącznie 999 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 83,15 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1399 złotych). Smartfon sprawdzi się u osób ceniących sobie wysoką wydajność urządzenia. Dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi 6nm i dual SIM telefon działa niezwykle płynnie, szybko i stabilnie.

Źródło: Plus Polska