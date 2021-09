Superkomputery rozwijają się w ogromnym tempie, a niedługo powinniśmy tutaj osiągnąć kamień milowy – wejdziemy w erę eksaskalarnych systemów obliczeniowych, które pozwolą na dużo szybsze wykonywanie obliczeń. Wygląda na to, że wyścig o pierwszą tego typu maszynę wygra AMD.

Co to jest superkomputer eksaskalarny? Najprościej mówiąc jest to superkomputer, którego moc obliczeniowa jest wyrażana w exaflopsach – oznacza to, że jest on w stanie wykonać co najmniej trylion (1018) operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę.

Pierwsze eksaskalarne superkomputery – jakie modele mają powstać?

Wiemy, że na ten moment powstają trzy superkomputery klasy eksaskalarnej – w 2019 roku Intel zapowiedział budowę systemu Aurora (ma on oferować moc obliczeniową rzędu 1 exaflopsa), a niedługo później AMD potwierdziło plany opracowania systemów Frontier (1,5 eksaflopsa) i El Capitan (2 exaflopsy).

Wszystkie systemy mają trafić do Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE - U.S. Department of Energy). Według najnowszych informacji przedstawicieli DOE, pierwszym systemem klasy exa będzie jednak Frontier, a nie zapowiedziany wcześniej Aurora. Jeśli informacje się potwierdzą (a raczej mówimy o wiarygodnym źródle), wyścig o budowę eksaskalarnego superkomputera jednak wygra AMD.



Superkomputer Frontier ma składać się z ponad 100 modułów Cray Shasta, które zaoferują ponad 1,5 eksaflopsa mocy obliczeniowej - konstrukcję mają napędzać nadchodzące procesory AMD Epyc i akceleratory obliczeniowe Radeon Instinct

Superkomputer Intela opóźniony – naukowcy wykorzystają system AMD

No właśnie, problemem jest opóźnienie w budowie superkomputera Aurora, który miał trafić do słynnego Argonne National Laboratory (ANL), czyli jednej z najstarszych placówek badawczych Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE). Konstrukcja pierwotnie miała zostać uruchomiona w 2021 roku.

W takiej sytuacji naukowcy zdecydowali się zamówić tymczasowy system Polaris, który ma pomóc naukowcom przygotować aplikacje i dane dla eksaskalarnego superkomputera Intela. Konfiguracja będzie bazować na procesorach AMD Epyc 7532 i 7543 i zaoferuje maksymalnie ok. 44 petaflopsa mocy w obliczeniach podwójnej precyzji (czyli 4-krotnie więcej niż obecnie funkcjonujące superkomputery w ANL). Instalacja systemu Polaris dobiega właśnie końca, a jego użycie użytkowanie ma być możliwe już od początku 2022 roku.

Źródło: AMD