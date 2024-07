Xbox Game Pass: nowe ceny w PL i nowa usługa. Ważne zmiany

Microsoft ogłasza zmiany w Xbox Game Pass, które zaczną obowiązywać od 10 lipca. Będzie drożej, to fakt, ale zaprezentowano też nowy wariant usługi. Oto najważniejsze informacje.

Nowe ceny Xbox Game Pass oficjalnie wchodzą w życie z dniem 10 lipca 2024 r. - informuje Microsoft. Zmiana dotyczy nowych użytkowników. Będzie drożej. Cena za Game Pass Ultimate w Polsce wzrośnie do 73,99 zł (wcześniej 62,99 zł). Nowi użytkownicy zapłacą więcej za Game Pass PC, bo aż 47,99 zł (wcześniej 39,99 zł).

Nowe ceny też dla aktualnych użytkowników, ale później

Cena rocznej subskrypcji Xbox Game Pass Core nie zmienia się i po aktualizacji wynosi nadal 249 zł. Aktualni członkowie Game Pass Ultimate oraz Game Pass PC zapłacą więcej, ale dopiero od 12 września 2024 r.

Podwyżki to nie wszystko, o czym informuje Microsoft. Od dnia 10 lipca 2024 r. abonament Xbox Game Pass na konsolę nie będzie już dostępny dla nowych członków. Aktualni użytkownicy będą mogli przedłużać subskrypcję maksymalnie przez 13 miesięcy po dniu 18 września 2024 r. Słowem: wszystko wskazuje na to, że Xbox Game Pass na konsolę wygaśnie ostatecznie w październiku 2025 r.

Nowa usługa - nadchodzi Xbox Game Pass Standard

Zastąpi go Xbox Game Pass Standard wyceniony na 14,99 dolarów (ok. 60 zł). Kiedy dokładnie? Microsoft nie ujawnia dokładnej daty premiery nowego wariantu. W Xbox Game Pass Standard znajdą się “setki wysokiej jakości gier do grania na konsoli”, korzyści płynące z Xbox Game Pass Core, lecz nie uświadczymy gier wydanych w dniu premiery. Więcej szczegółów otrzymamy wkrótce.

Źródło: Xbox