Do katalogu Xbox Game Pass zmierza ubiegłoroczne dzieło dewelopera Deck13 - sugerują branżowe doniesienia. Czy Microsoft faktycznie zdecyduje się na taki ruch?

Prawie rok po premierze Atlas Fallen pojawiają się doniesienia, że wskazane dzieło Deck13 wzbogaci abonament Xbox Game Pass. O sprawie informuje użytkownik X o pseudonimie eXtas1stv, znany w branży jako źródło zakulisowych informacji.

Szału nie ma

Atlas Fallen to trzecioosobowy RPG akcji w fikcyjnym, pustynnym świecie. Bez wątpienia mocną stroną tytułu jest dynamiczny i całkiem wymagający system walki. Poniższy materiał, pochodzący od Focus Entertainment, czyli wydawcy gry, przybliża niuanse pojedynków.

Gra zadebiutowała 9 sierpnia 2023 r. na PC, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Jak grę przyjęli sami gracze? Nie jest dobrze. Co prawda nie jest też źle. Można napisać, że jest średnio. Mieszane oceny na platformie Steam napawają bardzo umiarkowanym optymizmem: ponad 1300 recenzji, z czego 68 proc. to te pozytywne.

Atlas Fallen z darmową aktualizacją

Wracając do teoretycznej premiery Atlas Fallen w Xbox Game Pass - eXtas1stv informuje, że oficjalna zapowiedź nastąpi wkrótce. Ta teoria może być prawdziwa, wszak 6 sierpnia 2024 r. pojawi się ogromna i do tego darmowa aktualizacja gry, czyli “Reign of Sand – ostateczna wersja Atlas Fallen”.

Skoro będzie to ostateczna wersja gry, to może siłą rozpędu Atlas Fallen zasili katalog Xbox Game Pass? Czas pokaże. Niemniej w ostatnich dniach pojawiło się całkiem sporo przecieków na temat potencjalnych gier w usłudze Microsoftu. Branża informuje, że katalog wzmocni więcej gier Activision.

Źródło: Insider Gaming