Atrakcyjność usługi Xbox Game Pass nie budzi wątpliwości. Mimo tego Microsoft systematycznie sprawia, że gracze mają jeszcze więcej powodów do zdecydowania się na opłacanie abonamentu.

EA Play w ramach Xbox Game Pass na PC

Połączenie EA Play i Xbox Game Pass zapowiedziano jeszcze we wrześniu zeszłego roku. O ile jednak w przypadku konsol Xbox wszystko poszło zgodnie z planami, posiadacze PC musieli wykazać się większą cierpliwością. W grudniu ogłoszono opóźnienie premiery, dopiero teraz oczekiwanie dobiegło końca.

Abonenci Xbox Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate mogą już bawić się przy portfolio EA Play na komputerach z Windows 10. Co istotne, bez dodatkowych opłat.

PCtowa wersja EA Play jest już dostępna dla wszystkich abonentów Xbox Game Pass Ultimate i Xbox Game Pass dla PC.

Co oferuje EA Play?

Mówimy tutaj o czymś naprawdę znaczącym. Dzięki dostępowi do katalogu EA Play gracze otrzymują ponad 60 kolejnych pełnych wersji gier. To tytuły spod skrzydeł EA, te należące do takich serii jak Star Wars, Need for Speed, Battlefield, FIFA, Madden NFL, Unravel, Dead Space oraz The Sims. Każdy powinien znaleźć coś interesującego dla siebie.

Dodatkowo EA Play zapewnia też ekskluzywne wyzwania i nagrody w niektórych grach, zniżki na cyfrowe zakupy w EA Desktop czy dostęp do testowych wersji nowych gier (do 10 godzin rozgrywki).

Xbox Game Pass ciągle rośnie

Popularność Xbox Game Pass jest spora i trudno się temu dziwić. Microsoft naprawdę o tę usługę dba. Tylko w ostatnim czasie znacząco ją uatrakcyjnił. Poza dodaniem katalogu EA Play, pokusił się również o 20 gier Bethesdy, między innymi Doom Eternal, Rage 2 czy kilka odsłon serii Wolfenstein.

