Przymierzacie się do zakupu Cyberpunk 2077, ale nie wiecie jeszcze, na jaką platformę? Być może rozwiązaniem wątpliwości będzie Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition.

Można już kupić Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition. I to w dobrej cenie

Temat konsoli Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition zaczął pojawiać się już kilka tygodni temu. W kwietniu została ona oficjalnie zapowiedziana, a w maju zaprezentowana w pełnej krasie. Teraz natomiast trafia do sprzedaży na naszym rynku i dla zainteresowanych jest to jedna z dwóch dobrych wiadomości.

Tą drugą jest cena. Okazuje się ona znacznie niższa niż sugerowały to nieoficjalne doniesienia. Konsola Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition została wyceniona na 1 399 złotych. Właśnie za tyle można zamówić ją w sklepie Microsoft Store (za chwilę zapewne się wyprzeda). Jeśli preferujecie inne miejsca, konsola zaczyna pojawiać się również w popularnych sieciach z elektroniką, np. MediaExpert i RTV Euro AGD. Tu cena jest jednak o 100 złotych wyższa. Mimo tego wciąż należy uznawać ją za dobrą.

Xbox One X w wersji Cyberpunk 2077. Co w zestawie?

Decydując się na zakup otrzymujemy tutaj limitowaną konsolę Xbox One X z dyskiem 1 TB, limitowany kontroler bezprzewodowy, grę Cyberpunk 2077 (w wersji cyfrowej) oraz 1-miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate.

Oczywiście najbardziej łakomym kąskiem są tutaj barwy, w jakie ozdobiono konsolę i pada. W przypadku konsoli zdecydowano się połączyć cztery różne style wizualne, pad inspirowany jest postacią Johnny'ego Silverhanda. Jak sprawdza się w praktyce? O tym możecie przekonać się w naszej recenzji.

