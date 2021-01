Wczorajsza decyzja Microsoftu dla polskiego rynku w skrócie oznaczała, że gracze za półroczną subskrypcję Xbox Live Gold zapłaciliby 215,99 zł, czyli prawie tyle, co wcześniej za cały rok. Miesięczny koszt z 29,99 zł miał wzrosnąć do 39,99 zł. Podwyżki wywołały kontrowersje na całym świecie.

Fala komentarzy i dyskusji na temat nowych cen była tak duża, że jeszcze dziś rano na oficjalnym koncie Xbox na Twitterze pojawił się wpis:

Today was not great. We always try to do our best for you and today we missed the mark.



We hear you, and we’re reversing our Xbox Live Gold pricing updates.