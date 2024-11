Wyprzedaż w PS Store. Gry taniej nawet o 95 proc.

Sony przygotowało przecenę z okazji czarnego piątku. Promocją objęto ponad 1,5 tys. produktów, w tym największe tytuły, oferowane na PlayStation. To dobry czas na uzupełnienie kolekcji gier o wersje cyfrowe.

Sony wystartowało z przecenami z okazji czarnego piątku. Wyprzedaż Black Friday obejmuje ponad 1,5 tys. produktów, wśród których wyróżnić można naprawdę mocne tytuły. Jeśli zaś chodzi o pełne wersje gier, bez uwzględniania edycji premium i dodatków, czeka na nas 555 przecenionych produkcji.

Czarnopiątkowa wyprzedaż w sklepie PlayStation Store potrwa do 3 grudnia 2024 r. Wśród objętych przeceną produktów można znaleźć niewielkie gry niezależne, ale też tytuły, które kandydują do miana gry roku w plebiscycie The Game Awards.

Wyprzedaż w PS Store – najciekawsze produkcje

Marvel's Spider-Man 2 - 210,18 zł (-38 proc.),

Dziedzictwo Hogwartu (PS5) - 95,70 zł (-70 proc.),

Astro Bot - 254,15 zł (-15 proc.),

Baldur's Gate 3 - 255,20 zł (-20 proc.),

Metaphor: ReFantazio - 224,25 zł (-25 proc.),

Stellar Blade - 254,25 zł (-25 proc.),

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 239,20 zł (-20 proc.),

Cyberpunk 2077 - 104,50 zł (-50 proc.),

Red Dead Redemption 2 - 85,47 zł (-67 proc.),

Helldivers 2 - 135, 20 zł (-20 proc.),

God of War Ragnarok - 169,50 zł (-50 proc.),

UFC 5 - 184,95 zł (-50 proc.),

Sekiro: Shadows Die Twice - Edycja Gry Roku - 149,50 zł (-50 proc.),

Lies of P - 167,40 zł (-40 proc.),

Cuphead - 62,30 zł (-30 proc.),

Dark Souls III - 109,50 zł (-50 proc.),

Football Manager 2024 - 99,60 zł (-60 proc.),

Hades - 64,60 zł (-50 proc.),

Kingdom Come: Deliverance - 12,90 (-90 proc.),

Vampire Surviros - 16,00 zł (-20 proc.),

Sifu - 71,60 zł (-60 proc.),

Disco Elysium - The Final Cut - 53,70 zł (-70 proc.),

Ghostrunner 2 - 42,25 zł (-75 proc.),

Control - 19,35 zł (-85 proc.),

Scarlet Nexus - 41,86 zł (-86 proc.),

To tylko wybrane produkty, które można kupić taniej w sklepie PlayStation Store. Pełną ofertę, którą Sony przygotowało dla graczy z okazji czarnego piątku możecie sprawdzić na stronie sklepu. Znajdziecie tam zarówno produkcje dedykowane posiadaczom PlayStation 5, jak i dla tych, którzy wciaż grają na PlayStation 4. Dajcie znać, czy znaleźliście coś dla siebie.