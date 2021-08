Kopanie kryptowalut cieszy się niesłabnącą popularnością, co oczywiście wykorzystują producenci kart graficznych. Wkrótce na rynku mogą pojawić się specjalne wersje kart Radeon – jeden z takich modeli został przyłapany... w Wietnamie.

Tajemnicza karta graficzna na zdjęciach - to model do koparek kryptowalut

Zdjęcia nowej karty zalały branżowe portale, ale ich pierwotnym źródłem jest Công Nguyễn - szef wietnamskiego sklepu Nguyen Cong PC (to ten sam punkt, który niedawno chwalił się budowaniem koparek kryptowalut z kartami GeForce RTX 3000).

Opublikowane zdjęcia przedstawiają tajemniczą kartę graficzną firmy XFX, który wykorzystuje pasywne chłodzenie i nie ma wyjść wideo. Konstrukcja wygląda podobnie do profesjonalnych akceleratorów obliczeniowych AMD Instinct, ale najprawdopodobniej mamy do czynienia ze specjalnie zaprojektowanym modelem do koparek kryptowalut (potwierdza to też Công Nguyễn).

Ani specyfikacja karty, ani jej wydajność nie jest znana znana. Wiele na to wskazuje, że akcelerator bazuje na chipie AMD Navi 21 (najpewniej mielibyśmy do czynienia z miningowym odpowiednikiem modelu Radeon RX 6800, RX 6800 XT lub RX 6900 XT).

Producenci szykują karty graficzne Radeon do koparek kryptowalut

Wygląda więc na to, że producenci kart graficznych zwęszyli okazję do interesu i po cichu wydadzą (albo już wydali) specjalne modele Radeon do koparek kryptowalut. Nie powinno nas to jednak dziwić, bo podobne karty wprowadziła też Nvidia – mowa o modelach CMP (Cryptocurrency Mining Processor).

Czy miningowe Radeony zyskają popularność? To zależy od cen i dostępności, ale taki sprzęt na pewno będzie trudniej odsprzedać (co może mieć kluczowe znaczenie przy wyborze między kartami dla graczy a modelami do koparek).

Źródło: Facebook @ Công Nguyễn, Tom's Hardware (foto)