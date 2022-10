Karta graficzna Radeon RX 6700 to świetna propozycja ze średniej półki. Ostatnio do sprzedaży trafiła wersja od firmy XFX – nowy model może stać się hitem w segmencie do około 2000 złotych.

Dobra karta graficzna do grania wcale nie musi być droga, a sporo użytkowników zadowoli się modelem ze średniej półki. Nie tak dawno sporym odkryciem okazał się tutaj Radeon RX 6700 - początkowo na naszym rynku dostępny był tylko model Sapphire Pulse, ale ostatnio pojawił się też XFX SWFT 309.

Radeon RX 6700 w ulepszonej wersji od XFX

Model XFX Radeon RX 6700 SWFT 309 zalicza się do niereferencyjnych konstrukcji i na pewno nie można mu odmówić ciekawej stylistyki. Zobaczcie sami:

Producent zastosował rozbudowane chłodzenie, które obejmuje masywny radiator z niklowanymi ciepłowodami oraz trzy duże wentylatory. Całość schowano pod czarną, efektowną obudową z tworzywa, a na rewersie zamontowano backplate (którego brakuje w wersji Sapphire Pulse).

Na pokładzie znalazł się układ graficzny AMD Navi 22 XL z 2304 jednostkami cieniującymi oraz 10 GB pamięci GDDR6 160-bit. Co ciekawe, producent zdecydował się podnieść zegar Game Clock (z 2174 do 2293 MHz), co powinno przekładać się na lepsze osiągi.

Karta dysponuje czterema wyjściami wideo: HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4. Warto jednak zaznaczyć, że wersja XFX SWFT 309 wymaga podłączenia dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających (Sapphire Pulse ma tylko jedno złącze).

Specyfikacja karty graficznej XFX Radeon RX 6700 SWFT 309

procesor graficzny: AMD Navi 22 XL

jednostki cieniujące: 2304

taktowanie Game/Boost: 2293/2425 MHz

pamięć wideo: 10 GB GDDR6 160-bit

taktowanie pamięci: 16 000 MHz

wyjścia wideo: HDMI, 3x DisplayPort

zasilanie: 2x 8-pin

Model XFX Radeon RX 6700 SWFT 309 pojawił się w pierwszych sklepach, gdzie kosztuje około 2200 złotych. Oferta wydaje się całkiem atrakcyjna (szczególnie, że chwalony model Sapphire Pulse ostatnio mocno podrożał). Trudno jednak powiedzieć coś więcej bez praktycznych testów karty.

