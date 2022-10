Koniec kryzysu dostępności kart graficznych powinien przywrócić do życia segment tanich komputerów dla graczy - pozostaje jednak pytanie, jaką tanią kartę graficzną wybrać? GeForce czy Radeon? GTX czy RTX, a może jednak RX? Zapraszamy do wielkiego testu kart graficznych!

Ostatnie ponad dwa lata były w szczególności trudnym czasem dla graczy chcących złożyć swój pierwszy komputer lub ulepszyć samą kartę w już posiadanym PC-cie. Nałożenie się na siebie kryzysu dostaw, problemów z wydobyciem surowców oraz oczywiście krypto-manii sprawiło, że ceny kart graficznych do gier wystrzeliły w przysłowiowy kosmos, częstokroć nawet 3x przekraczając swoją cenę bazową w normalnych sklepach, gdzie i tak ustawiały się po nie kolejki spragnionych graczy. Na portalach aukcyjnych za taki towar dostępny „od ręki” gracze byli skłonni zapłacić jeszcze więcej!



W tym roku grzybobranie wyjątkowo udane ;)

Szczęśliwie te straszne czasy już za nami – wraz z uśmierceniem kopania Etherium używanie kart graficznych do miningu nie ma obecnie sensu. Oznacza to nie tylko zaprzestanie wykupywania kart przez górników, ale również to, że rynek zalewają tanie używane karty z wyższego segmentu (z koparek właśnie), wymuszając tym samym obniżenie cen kart w niższym segmencie. Od czasu ich premiery jednak trochę wody w Wiśle upłynęło, zatem postanowiliśmy sprawdzić jak te najtańsze karty obecnie sprawdzają się w grach, ale również poza grami.

Tania karta graficzna – to nadal pojęcie względne…

Do testu wybraliśmy 10 kart graficznych z przedziału cenowego „do 1500 zł”, choć w przypadku 3 najdroższych modeli ich cena w chwili pisania nadal minimalnie przekracza ten pułap, ale to powinno wkrótce się „naprawić”. Tu pewnie wielu z Was w duchu się oburzy, że przecież 1500 zł to już nie jest „tania karta”! Faktycznie, część tych kart 3 lata temu można było kupić taniej, ale zwyczajnie nie należy oczekiwać już powrotu do tych cen, bez drastycznych zmian w wartości naszej narodowej waluty. Inflacja też robi tutaj swoje i zwyczajnie należy już uznać, że obecnie to 1500 zł to jeszcze tanie karty (zwłaszcza gdy najnowsze GeForce RTX 4090 wyceniono na ponad 10 tysięcy złotych…).

Tanio już było – nowe karty graficzne już na stałe ustawiły dolną granicę cenową znacznie wyżej

Te zmiany w cenach widać również w naszych polecanych zestawach komputerowych, które regularnie, co miesiąc, aktualizujemy i zapowiada się, że w październiku zestaw do 2000 zł znowu będzie bez karty graficznej… (choć mocno rozważamy skorzystanie z najnowszego gracza na rynku – Intel Arc A380). Jeżeli jednak już pogodzimy się z tym, że na kartę trzeba wydać więcej niż kilka lat temu, to nadal pozostaje istotne pytanie – którą kartę graficzną wybrać? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tym oto wielkim teście tanich kart graficznych.



Karty czekają już w kolejce na testy :>

Jak testowaliśmy tanie karty graficzne?

Początkowo planowaliśmy do tego testu użyć procesora adekwatnego do segmentu testowanych kart (np. Intel Core i3-12100F), ale ostatecznie uznaliśmy, że procesor można zawsze kupić na zapas mocniejszy i zależało nam na testach, które nie będą limitowane przez wydajność procesora właśnie. Co to oznacza? Ogólnie tyle, że wydajność, którą będziecie widzieć na wykresach może w niektórych grach przewyższać to, co ujrzycie parując dane karty ze słabszym procesorem, ale różnice pomiędzy różnymi kartami powinny zostać zachowane.

Platforma testowa:

Sterowniki podczas testów były w najwyższej oficjalnie dostępnej odsłonie, tj. wersji 516.94 dla kart NVIDII oraz 22.8.2 dla kart AMD. System Windows również korzystał z najwyższej stabilnej kompilacji 22H1. Pora teraz przyjrzeć się testowanym przez nas kartom. Jak już wspomnieliśmy, wybór padł na 10 różnych GPU – 7 od NVIDII oraz 3 od AMD, ale na wykresach będziecie mogli doszukać się 12 różnych słupków, ponieważ dwie z kart AMD przetestowaliśmy niezależnie po przestawieniu standardu złącza PCI-E na 3.0. Taka decyzja wynika oczywiście z tego, że te dwie karty komunikują się z płytą główną korzystając tylko z 4 linii PCI-E, przez co na starszych płytach głównych lub w połączeniu ze słabszym procesorem (bez wsparcia dla PCI-E 4.0) będą miały znacznie ograniczoną przepustowość.



Mały detal - tańsze Radeony mają tylko dwa złącza wideo - podobnie jak GeForce GT 1030...

Dodatkowo, gdy była taka możliwość, karty, które osiągały niesatysfakcjonującą wydajność w danym teście, sprawdziliśmy ponownie, tym razem z aktywnym nowoczesnym skalowaniem FSR lub DLSS w ustawieniach „Jakość”. Jako że wszystkie testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości Full HD (jeżeli szukacie również monitora do grania, to właśnie 1080p jest jedynym rozsądnym wyborem dla tanich kart), to należy te wyniki oznaczone jako [DLSS] lub [FSR] (zwłaszcza te drugie) traktować jako „kompromis” – jakość ruchomego obrazu w tej nie najwyższej rozdzielczości po aktywowaniu tego typu skalowania jest często daleka od pożądanej (choć nie każdemu musi takie migotanie krawędzi i rozmazanie tekstur przeszkadzać).

W czym testowaliśmy tanie karty graficzne?

Do testów posłużyła nam nowa procedura, którą dopiero co utworzyliśmy z Waszą pomocą na naszym forum. Uwzględnia ona łącznie 12 gier (w tym dwie typowo e-sportowe) w 3-4 presetach ustawień, ale również pakiet 9 aplikacji profesjonalnych i oczywiście klasyczne testy w pakiecie 3DMark. Nie zapomnieliśmy również o pomiarach poboru energii – jakże ważnego w czasach, gdy koszt prądu potrafi kilkukrotnie wzrosnąć na przestrzeni 2 lat… Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi szczegółowymi testami wymienionymi w spisach poniżej lub do przejścia od razu do podsumowania.

Testy tanich kart graficznych w Assassin’s Creed: Valhalla

Assassin's Creed: Valhalla

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik układu graficznego

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23159 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 19656 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 16280 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 15992 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 15739 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 15576 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 11659 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 11625 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 9178 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 7937 AMD Radeon 600M

ASUS Zenbook S13 OLED 6639* Intel Iris Xe Graphics (96 EU)

Huawei Matebook D 16 5969* NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 5654 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 3535 *testy laptopów - inna specyfikacja niż pozostałe testy z naszej platformy testowej!

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 4050 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 3698 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445 AMD Radeon 600M

ASUS Zenbook S13 OLED 809* AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 504 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 421 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 290 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 246 *testy laptopów - inna specyfikacja niż pozostałe testy z naszej platformy testowej!

Dla osób szukających szybkiego podsumowania zamieszczamy teraz wyniki testów w różnych API DirectX na podstawie testów 3DMark. Dla urozmaicenia dorzucamy tu jeszcze wyniki uzyskane przez laptopy ze zintegrowanymi układami graficznymi Intela oraz AMD – okazuje się, że w ostatnim teście korzystającym ze śledzenia promieni mobilny Radeon z limitem 25 W osiąga znacznie wyższe wyniki od swoich braci przeniesionych do PC. To też jedyny test, który wykazuje występowanie problemu z przepustowością złącza PCI-E na tańszych Radeonach.

Jak tanie karty radzą sobie z renderingiem?

O ile najczęściej karty graficzne kojarzone są z grami, tak równie istotne są obecnie przy dowolnej pracy z komputerem (może poza pracą w pakiecie MS Office). Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić, jak testowane karty sprawdzą się w takich scenariuszach, zaczynając od klasycznego renderowania sceny 3D w aplikacji Blender.

Blender 3.1 [sekundy]

Barcelona Pavilon, GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [OPTIX]

NVIDIA 31 NVIDIA GeForce RTX 3060 [OPTIX]

ASUS Dual OC 48 NVIDIA GeForce RTX 2060 [OPTIX]

ASUS Dual OC 61 NVIDIA GeForce RTX 3050 [OPTIX]

Gigabyte Eagle 65 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [CUDA]

NVIDIA 102 AMD Radeon RX 6600 [HIP]

MSI MECH 2X 156 NVIDIA GeForce RTX 2060 [CUDA]

ASUS Dual OC 166 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super [OPTIX]

Gigabyte Gaming OC 178 NVIDIA GeForce RTX 3060 [CUDA]

ASUS Dual OC 182 NVIDIA GeForce RTX 3050 [CUDA]

Gigabyte Eagle 189 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super [CUDA]

Gigabyte Gaming OC 215 AMD Radeon RX 6500 XT [HIP]

ASUS TUF Gaming OC 272 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5 [OPTIX]

ASUS Dual 291 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5 [CUDA]

ASUS Dual 361 AMD Radeon RX 6400 [HIP]

ASUS Dual 436 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [CUDA]

MSI Ventus 500

W tym teście w zasadzie widać, jak wiele daje optymalizacja ze strony producenta pod dane aplikacje – NVIDIA OPTIX deklasuje zarówno szybkością, jak i jakością renderu swoje odpowiedniki i tu mówimy o realnym wpływie na wydajność pracy z komputerem. Zwłaszcza że można go używać również w podglądzie, np. do odszumiania obrazu.

Porównanie renderu z użyciem NVIDIA Optix (suwak w prawo) z NVIDIA CUDA (suwak w lewo).

Testy w pakiecie SPECviewperf 2020

SPECviewperf 2020 [pkt]

3Dsmax-07, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 83,6 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 83,5 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 72,7 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 72,5 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 50,3 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 48,6 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 39,0 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 37,8 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 31,7 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 11,0

3ds Max to (cytując Wikipedię) rozbudowany program do tworzenia trójwymiarowej grafiki i animacji, stworzony przez firmę Kinetix. W jego przypadku szybkość pracy rośnie wraz z wydajnością samego układu graficznego. Z pewnością do bardziej zaawansowanych projektów warto będzie wybrać model z większą pojemnością pamięci (8 GB).

SPECviewperf 2020 [pkt]

Catia-06, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 65,7 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47,2 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 45,0 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 37,5 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 37,3 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35,9 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 23,9 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 19,0 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 16,8 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 10,3

Testy w aplikacji CATIA V5 (oraz 3DExperience CATIA) opracowanej przez Dassault Systems sprawdzają wydajność karty przy renderowaniu trójwymiarowych modeli składających się z kilku-kilkunastu milionów wierzchołków. Testy uwzględniają również wygładzanie krawędzi oraz cieniowanie, zatem karta graficzna jest w tym przypadku bardzo mocno obciążona i jej czysta wydajność ma tu kluczowe znaczenie. Nieco zaskakuje aż taka przewaga kart AMD, albo raczej wyjątkowo słaba wydajność kart z serii NVIDIA RTX.

SPECviewperf 2020 [pkt]

Creo-03, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116,4 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 97,8 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 80,9 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 77,8 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 76,9 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 65,3 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 55,9 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 35,9 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 32,9 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 17,0

Creo to rodzina aplikacji wspomagania projektowania w środkowisku CAD. Praca w wielu viewportach oraz na bardzo dużych planszach potrafi mocno obciążyć układ graficzny i tu stanowczo na prowadzenie wychodzi Radeon RX 6600.

SPECviewperf 2020 [pkt]

Energy-03, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27,0 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 18,1 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 16,7 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10,3 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8,3 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 6,5 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 5,9 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 5,8 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 3,9 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 0,5

Ten pakiet testów oparto na technikach renderowania obrazu z użyciem otwartego oprogramowania OpendTec. Test operuje zarówno na widoku 2D, jak i 3D (wykresy z głębią). Tutaj wydajność niekoniecznie jest kluczowa, ale przyjemniej pracuje się, gdy skalowanie takich wykresów odbywa się płynnie, co zapewniają w większym stopniu karty AMD.

SPECviewperf 2020 [pkt]

Maya-06, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 304,6 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 284,8 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 251,9 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250,4 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 186,5 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 161,6 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 158,3 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 124,3 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 111,9 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 62,3

Program Maya 2017 autorstwa Autodesk to aplikacja do tworzenia trójwymiarowych assetów (również na potrzeby gier komputerowych). Tu naturalnie wydajność układu graficznego jest nieodzowna podobnie, jak większa pojemność pamięci graficznej – optymalnym wyborem będzie w tym przypadku tańszy Radeon RX 6600, ale GeForce RTX 2060 również jawi się jako dobra propozycja.

SPECviewperf 2020 [pkt]

Medical-03, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38,3 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 31,0 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23,1 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 20,9 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 19,7 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 18,9 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 12,5 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 11,0 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 7,7 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 5,6

Ten pakiet testów symuluje pracę na zaawansowanych wizualizacjach stosowanych przy badaniach medycznych. Jeżeli potrzebujecie sprzętu do analizy złamanych kończyn albo struktury naczyń krwionośnych, to stanowczo powinien być to model oparty o GPU AMD.

SPECviewperf 2020 [pkt]

SNX-04, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 334,7 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 218,2 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 178,6 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 18,6 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 17,2 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 14,5 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 13,3 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 11,3 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 9,0 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 6,7

Test w środowisku Simens NX 8.0 jest o tyle specyficzny, że jest całkowicie zoptymalizowany pod układy AMD – co widać na wykresach. Praca na kartach Intela i NVIDII jest tu praktycznie niemożliwa, podczas gdy nawet najtańszy Radeon daje obecnie możliwość całkiem dogodnej pracy.

SPECviewperf 2020 [pkt]

Solidworks-05, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 184,5 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 171,7 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 145,9 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139,3 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 106,1 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 91,5 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 89,5 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 68,1 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 57,1 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 29,6

Ostatnia z aplikacji testowanych przez pakiet SPECperfview to Solidworks 2020. Służy do modelowania narzędzi i pojazdów w środowisku zbliżonym do CADowskiego. Render podglądu działa względnie dobrze na każdej karcie z przynajmniej 2 GB pamięci graficznej (i praktycznie w ogóle nie działa na układach zintegrowanych z procesorem bez własnej pamięci!). W tym przypadku wydajność rozkłada się bardzo ładnie przez cały przekrój testowanych kart.

Która z tanich kart pobiera najmniej energii?

Zanim przejdziemy do podsumowania, pora jeszcze rzucić okiem, jak w przypadku takich tanich kart graficznych wypada kwestia zużycia energii. Tu jak zwykle zaznaczamy, że pomiar dotyczy całej platformy testowej, zatem również podkręconego procesora Intel Core i9-12900K… Ale na potrzeby porównania nie ma to znaczenia – po prostu odczyty w przypadku połączenia z bardziej racjonalnie dobranym procesorem i bardziej optymalnie dopasowanym zasilaczem będą znacznie niższe (ale w tych samych proporcjach).

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 195 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 196 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 225 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 227 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 237 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 254 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 295 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 322 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 331 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 350

Pomiar poboru energii OCCT - 3D Test [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 166 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 167 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 170 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 187 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 199 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 236 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 248 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 260 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 281 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305

Testy pod obciążeniem dosyć wyraźnie wskazują, że to AMD bardziej troszczy się o nasz portfel. Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę przewagę wydajności, jaką posiada Radeon RX 6600 nad pobierającymi więcej prądu kartami NVIDII, to sytuacja jest klarowna. Dawniej takie różnice byśmy pominęli, ale obecnie, za sprawą bezpodstawnie rosnących kosztów energii, mówimy tu o około 125 zł rocznie dopłaty do używania GeForce RTX 3050 względem Radeona RX 6600 (przyjmując 4h grania dziennie oraz 1,75 zł za 1 kWh energii, jakie przyjmuje się za średnią cenę na rok 2023).

Pomiar poboru energii w spoczynku [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, idle, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 90 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 95 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 97 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 99 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 105 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 105 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 108 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 108 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 109 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 112

Podsumowanie wielkiego testu tanich kart graficznych – która karta do 1000-1500 zł jest najszybsza?

Po kilku tygodniach testów można powiedzieć, że znamy już sprawdzone karty na wylot. W szczególności zaskoczyła nas wydajność najtańszych Radeonów. Model RX 6500 XT to karta, której w rozsądnych dla tego segmentu ustawieniach znacznie bliżej GeForce GTX 1660 Super niż GTX 1650, co sugerowały jego pierwsze testy (widać, AMD sporo od tego czasu zdołało poprawić w sterownikach). Nawet w przypadku wymuszenia pracy na PCI-E 3.0 wydajność tanich Radeonów zwykle przewyższała to, co oferują podobnie kosztujące GeForce GTX 1650. Tu jeszcze należy dodać, że obecnie można również zakupić GTX 1650 z pamięciami GDDR6, który zyskuje kilka proccent wydajności względem przetestowanej przez nas wersji z GDDR5. Rewelacyjnie wypada w stosunku do swojej ceny również Radeon RX 6600, ale to akurat niespodzianką nie było.



No i po testach - teraz która ma wrócić do którego pudełka?

O ile dla kart z serii GTX w naszych oczach nie ma już ratunku, tak GeForce RTX 2060 i RTX 3050 zdołały zabłysnąć w testach z użyciem śledzenia promieni. Owszem – często była to wydajność balansująca na pograniczu płynności, ale w przeciwieństwie do testowanych Radeonów faktycznie pozwalały z tych bajerów wizualnych korzystać. Dodatkowo często można było wybrać lepsze skalowanie, jakim jest DLSS (nawet względem FSR 2.0).

Średnia wydajność kart w najwyższych ustawieniach z Ray Tracingiem [%]

1920x1080 px, DLSS/FSR Q, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 125% NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 125% AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 100% AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 27%

Tu również dodatkowy punkt należy się NVIDII za pakiet NVIDIA Broadcast oraz ogólnie wydajniejszy enkoder wideo, co sprawia, że karty NVIDIA RTX mimo nieco niższej wydajności będą lepszym wyborem dla osób zainteresowanych streamowaniem lub nawet tylko nagrywaniem rozgrywki.

AMD zdaje się całkowicie zdominowało rynek tanich kart graficznych – pod warunkiem, że nie patrzymy na wyniki testów z aktywnym śledzeniem promieni

Przygotowaliśmy dla Was wykresy prezentujące uśrednioną wydajność ze wszystkich przeprowadzonych testów, w których za 100% przyjęliśmy wyniki Radeona RX 6600 (podobnie jak powyżej). Pamiętajcie, że w tym przypadku Radeon RX 6600 jest 2x wydajniejszy od karty, która na wykresie osiąga 67% jego wydajności!

Średnia wydajność kart w ustawieniach niskich [%]

natywne 1920x1080 px, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 100% NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 81% NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 75% NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 71% AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 64% AMD Radeon RX 6500 XT [PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 57% AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 52% AMD Radeon RX 6400 [PCI-E 3.0] ASUS Dual 46% NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 43% NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 33% NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 30% NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 12%

Średnia wydajność kart w ustawieniach średnich [%]

natywne 1920x1080 px, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 100% NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 83% NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 75% NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 69% AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 57% AMD Radeon RX 6500 XT [PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 49% AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 47% NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 42% AMD Radeon RX 6400 [PCI-E 3.0] ASUS Dual 40% NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 33% NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 27%

Średnia wydajność kart w ustawieniach najwyższych [%]

natywne 1920x1080 px, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 100% NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 87% NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 78% NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 72% AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 55% NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 46% AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 42% AMD Radeon RX 6500 XT [PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 41% NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 30% AMD Radeon RX 6400 [PCI-E 3.0] ASUS Dual 29% NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 22%

Jak widać, jeżeli nie zależy nam na graniu z aktywnym Ray Tracingiem, to bezsprzecznym zwycięzcą naszego testu jest Radeon RX 6600. Na wykresach tych widać również, że w niskich i średnich ustawieniach wzrost wydajności na Radeonie RX 6500 XT przy korzystaniu z PCI-E 4.0 oscyluje w okolicy 15%, podczas gdy w najwyższych ustawieniach jest to już 35%. Dla Radeona RX 6400 jest to analogiczne 15% w ustawieniach niskich i średnich, ale aż 45% w ustawieniach najwyższych!

Jaka karta do 1500 zł opłaca się najbardziej?

Opłacalność zakupu do grania w najniższych ustawieniach

natywne 1920x1080 px, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 100% AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 82% NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 80% AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 80% AMD Radeon RX 6500 XT [PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 74% NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 72% NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 70% AMD Radeon RX 6400 [PCI-E 3.0] ASUS Dual 70% NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 68% NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 51% NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 47% NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 34%

Opłacalność zakupu do grania w średnich ustawieniach

natywne 1920x1080 px, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 100% NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81% AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 73% AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 73% NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73% AMD Radeon RX 6400 [PCI-E 3.0] ASUS Dual 73% NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 72% NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 67% AMD Radeon RX 6500 XT [PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 62% NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 51% NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 43%

Opłacalność zakupu do grania w najwyższych ustawieniach

natywne 1920x1080 px, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 100% NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81% NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 76% NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 76% NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 73% AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 71% AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 64% AMD Radeon RX 6500 XT [PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 53% NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 48% AMD Radeon RX 6400 [PCI-E 3.0] ASUS Dual 44% NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 33%

Ostatnie wykresy prezentują stosunek ceny do wydajności, czyli ogólnie, jak uśredniona wydajność w testach koresponduje z ceną różnych kart. Tutaj ponownie za punkt bazowy przyjęliśmy Radeona RX 6600, a ceny dotyczą najtańszego dostępnego modelu danej karty z dnia 24.09.2022 r. Tu poza oczywistym zwycięstwem Radeona RX 6600 zaskakująco dobrze prezentuje się GeForce GTX 1660 Super (w sumie na swoją premierę okrzyknięty królem opłacalności). Fatalnie wypada najnowszy GeForce GTX 1630 (choć nie aż tak źle, jak nadal kosztujący ponad 500 zł GeForce GT 1030…).

Opłacalność zakupu do grania w najwyższych ustawieniach z Ray Tracingiem

1920x1080 px, DLSS/FSR Q, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 121% NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 108% AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 100% AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 34%

Jeżeli jednak uprzemy się, aby już dziś cieszyć się grami z aktywnym śledzeniem promieni, to najkorzystniej wypada najmłodszy przedstawiciel serii GeForce RTX 3000 – głównie za sprawą większej pojemności pamięci graficznej, którą Ray Tracing mocno obciąża, ale również dzięki optymalizacji jednostek odpowiedzialnych za RT. Radeon RX 6600 w tej rywalizacji musiał oczywiście ustąpić pierwszej pozycji.

Jaką kartę wybrać? Czy warto czekać?

Zbierając wszystkie testy w całość wyłaniają nam się dwaj zwycięzcy. Radeon RX 6600 jako najlepsza karta graficzna do 1500 zł oraz Radeon RX 6500 XT jako najlepsza karta do 1000 zł (które powinien kosztować). Karty NVIDIA GeForce RTX można tu dodatkowo wyróżnić jako najlepsze dla osób chcących zajmować się nagrywaniem lub streamowaniem rozgrywki, ale w praktyce oznacza to, że NVIDIA obecnie nie ma do zaoferowania nic poniżej tych 1500 zł.



Teraz trzeba te wszystkie karty odnieść do Komputronika...

A co przyniesie przyszłość? Tego oczywiście nie wiemy, ale wiemy, że cokolwiek przyniesie, to będzie to miało miejsce najwcześniej w połowie przyszłego roku w przypadku kart z tego najtańszego segmentu. Chyba że zaskoczy nas wydajność kart Intel Arc, jak już Intel opracuje dla nich działające sterowniki – jak tylko to się stanie, to powyższy test wzbogacimy o takie wyniki i może nowe ciekawe wnioski :)

Część kart na czas testów dostarczył sklep internetowy Komputronik.pl - dziękujemy!