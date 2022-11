Zanosi się na to, że Xiaomi 13 będzie zauważalnie odbiegał od swoich poprzedników. Jednocześnie już na pierwszy rzut oka może przypominać smartfony Apple. Przynajmniej pod pewnymi względami.

Xiaomi 13 pokazany na renderach

Większość producentów smarfonów narzuciło spore tempo jeśli chodzi o premiery nowych modeli, a już z pewnością bardzo często pojawiają się smartfony Xiaomi. Kolejny dowód otrzymamy już wkrótce, bo zbliża się premiera nowej flagowej serii z logo popularnej chińskiej marki. Czego możemy się spodziewać?

Do sieci trafiły rendery przybliżające design Xiaomi 13. I chyba nie ma przesady w stwierdzeniach, że widać tu pewne cechy wspólne z propozycjami Apple. W przeciwieństwie do poprzedników, Xiaomi 13 będzie cechował się „kanciastą” bryłą, ostrymi krawędziami oraz płaskim wyświetlaczem. Co ważne, o przekątnej 6.2 cala, a więc nie będzie to konstrukcja odstraszająca gabarytami (mają wynosić 152.8 x 71.5 x 8.3 mm). Przygotowane grafiki starają się też dość mocno zaakcentować sporych rozmiarów wyspę na aparat fotograficzny oraz aluminiowe krawędzie boczne.

Czy to atrakcyjny design? Odpowiedź wydaje się kwestią indywidualnych upodobań. Na dobrą sprawę mogą pojawić się głosy, że jest lepiej niż w przypadku iPhone'ów, bo jeśli ktoś lubi tego typu bryłę to nie dostanie w gratisie z nią wielkiego notcha czy Dynamic Island (inna sprawa, że pewnie Xiaomi lub inny chiński producent w najbliższym czasie to niestety skopiuje).

Xiaomi 13 Pro raczej z innych designem

Jeśli natomiast komuś taka charakterystyka smartfona nie odpowiada, Xiaomi 13 Pro ma mocno odbiegać od swojego brata. Tutaj mówi się o bardziej łagodnych kształtach, wyświetlacz powinien być zakrzywiony na boczne krawędzie.

Nie ma wątpliwości, że będzie większy, aczkolwiek informatorzy nie są zgodni co do przekątnej. Długo mówiono, iż wyniesie 6.73 cala. Ostatnio pojawiły się natomiast informacje, że będzie to 6.65 cala.

Wspólny dla obydwu modeli będzie jak widać projekt wyspy z aparatami fotograficznymi. Chociaż już co do rozmiarów i konfiguracji można mieć wątpliwości, bo model z dopiskiem Pro raczej zaoferuje jeszcze większą powierzchnię z mocniejszym zestawem obiektywów.

Kiedy premiera Xiaomi 13?

Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane bardzo szybko, bo smartfony Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro zostaną zaprezentowane jeszcze w tym roku. Czekamy na konkretną datę, ale od dawna mówi się, iż premiera odbędzie się pod koniec listopada lub na początku grudnia.

Źródło: comparedial, @OnLeaks