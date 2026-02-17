Laptopy Acer i ASUS znikają z niemieckich sklepów. Powodem spór patentowy

Komputery Acer i ASUS mogą wkrótce zniknąć z niemieckiego rynku. Wszystko przez spór patentowy z firmą Nokia dotyczący kluczowej technologii wideo H.265/HEVC. Sprzedaż w oficjalnych sklepach została już wstrzymana.

W Niemczech zapadł wyrok w sporze patentowym pomiędzy firmą Nokia a producentami komputerów i laptopów Acer i ASUS. Sąd Okręgowy w Monachium orzekł, że obaj tajwańscy producenci naruszają patenty związane ze standardem wideo H.265/HEVC, technologią powszechnie stosowaną do kompresji i odtwarzania wysokiej jakości materiałów wideo.

W rezultacie Acer i ASUS muszą w Niemczech wstrzymać bezpośrednią sprzedaż notebooków i komputerów PC, dopóki kwestia licencyjna nie zostanie rozwiązana. W praktyce oznacza to usunięcie urządzeń z oficjalnych niemieckich sklepów online, dezaktywację wielu stron produktowych i czasowy brak możliwości zamawiania nowych modeli przez oficjalne kanały. Informacje te podał niemiecki serwis HardwareLuxx oraz potwierdziły oficjalne oświadczenia firm.

Spór patentowy o technologię HEVC/H.26

Na samym początku warto zaznaczyć, że technologia HEVC/H.265 jest głęboko wbudowana w nowoczesne komputery – to dziś jeden z kluczowych standardów kompresji wideo. Odpowiada za płynne odtwarzanie materiałów w wysokiej rozdzielczości, wspiera streaming, wideokonferencje oraz działanie wielu aplikacji multimedialnych.

Nokia posiada tzw. patenty niezbędne dla tego standardu, co oznacza, że producenci muszą płacić licencje na uczciwych i niedyskryminujących zasadach według klauzul FRAND (Fair, Reasonable And Non‑Discriminatory).

Sąd w Monachium uznał, że Acer i ASUS nie zawarli porozumienia licencyjnego na takich warunkach. Nokia wcześniej zgłosiła ofertę, ale producentom nie udało się ustalić akceptowalnych warunków, jak relacjonują HardwareLuxx i PC-Welt.

Sklepy wycofują sprzęt

Acer oficjalnie potwierdził, że zawiesza sprzedaż swoich komputerów i notebooków w Niemczech i analizuje dalsze kroki prawne, natomiast ASUS wyłączył wiele stron produktowych w niemieckim sklepie i w komunikacie zapewnił, że obsługa klientów i serwis pozostają aktywne, a firma rozważa kroki przeciwko wyrokowi.



Niemiecka strona Acer obecnie jest niedostępna



Z niemieckiego sklepu firmy ASUS zniknęły laptopy

Sklepy detaliczne, takie jak Amazon, MediaMarkt czy Saturn, krótkoterminowo mogą jeszcze sprzedawać istniejące zapasy urządzeń ASUS i Acer, ponieważ orzeczenie dotyczy tylko bezpośrednich kanałów sprzedaży producentów. Jednak nowych sztuk z oficjalnych dostaw już nie będzie, dopóki nie zostanie rozwiązany spór patentowy. Długoterminowo, jeśli spór przeciągnie się lub firmy nie dojdą szybko do porozumienia z Nokią, oferta nowych laptopów i PC‑tów ASUS i Acer w Niemczech może stać się ograniczona lub przestać istnieć na pewien czas.

Obie firmy rozważają apelację lub dalsze negocjacje licencyjne, co będzie kluczowe dla przyszłości ich sprzedaży w jednym z największych rynków europejskich. Jeśli ASUS i Acer zdołają uzyskać zawieszenie wykonania wyroku lub zawrą porozumienie licencyjne z Nokią, sprzedaż może zostać wznowiona. Jeżeli spór się przeciągnie, rynek niemiecki może doświadczyć wyraźnych braków w ofercie nowych komputerów tych marek, co może wpływać także na ceny i dostępność w całej UE.

Nokia już wcześniej wygrywała podobne spory

Konflikt nie jest odosobniony – Nokia już wcześniej wygrywała podobne spory, np. z Amazon przy Fire TV, a rynek technologii multimedialnej staje się coraz bardziej wrażliwy na spory patentowe SEP. Dla producentów oznacza to, że licencje na standardy takie jak HEVC stają się elementem kluczowym w kosztach wdrożenia nowych produktów. Sąd w Monachium jest znany z rygorystycznego podejścia do kwestii FRAND i może stać się wzorcem dla podobnych sporów w Europie, jak podaje HardwareLuxx.