Wyśmiali Samsunga. Wszystko przez reklamę

Samsung opublikował nową zapowiedź Galaxy S26, która ma promować możliwość nagrywania lepszego wideo przy słabym oświetleniu. Materiał wywołał krytykę, bo wygląda na wygenerowany przez AI.

Fani Samsunga z niecierpliwością oczekują premiery nowego Galaxy S26. Do sieci wyciekły już zdjęcia smartfona. Teraz Samsung postanowił kusić użytkowników nową kamerą. Jest tylko jeden haczyk.

Nowy klip Samsunga skupia się na poprawie jakości nagrań nocnych w smartfonie Galaxy S26. Widać porównanie "zwykłego" ujęcia i trybu low-light w Galaxy S26. W opisie pada zachęta: "Szykuj się na nowy poziom nocnego nagrywania z GalaxyAI".

Co widać na wideo?

Wideo pokazuje dwóch deskorolkowców na nocnej ulicy. Zwracają uwagę artefakty: brak drobnych faktur na budynkach, deskorolce i butach, dziwnie wyglądające torby z zakupami oraz niespójne cienie i źródła światła.

Samsung w drobnym druku przyznaje, że klip powstał "z pomocą narzędzi AI". Krytycy wskazują, że to ujęcie można było nakręcić telefonem i pokazać realne działanie aparatu w ciemności. "Samsung na pewno nie będzie umiał stanąć na wysokości zadania, skoro nawet w filmiku muszą używać AI" - można przeczytać w komentarzach na YouTube.

To nie pierwszy teaser Galaxy S26 z adnotacją o AI. W co najmniej dwóch wcześniejszych materiałach pojawiła się podobna informacja. Przy lżejszych formach, jak zabawa z zoomem, odbiorcy byli bardziej wyrozumiali.

Nowości od Samsunga

Premiera serii Galaxy S26 odbędzie się 25 lutego. Galaxy S26 Ultra ma przyciągać uwagę układem Snapdragon 8 Elite Gen 5, technologią Privacy Display oraz szybszym ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym.

Modele S26 i S26 Plus mają otrzymać Snapdragona lub Exynosa w zależności od regionu. Podstawowy S26 ma też zyskać niewielkie powiększenie baterii do 4,300 mAh.