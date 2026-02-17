Czyli znowu opóźnienie. iOS 26.4 bez wyczekiwanej nowości

Jeśli czekałeś na nową wersję Siri, to musisz poczekać dłużej.

Apple wypuścił właśnie testową wersję oprogramowania iOS 26.4 Beta 1. Zainstalowałem ją na iPhonie, ale nie natknąłem się na żadne ślady integracji z Gemini, co - według licznych przecieków - miało nastąpić właśnie w tej wersji systemu.

Kilka dni przed startem testów, Bloomberg opublikował raport, według którego Apple napotkał na kolejne problemy związane z rozwojem Siri. Wynikało z niego, że "przynajmniej część funkcji" powiązanych z asystentem głosowym trafi dopiero do systemów iOS 26.5 oraz iOS 27, ale najwidoczniej mowa o wszystkich zmianach, a nie tylko części.

iOS 26.4 bez nowej wersji Siri. Czarne chmury nad Apple Intelligence

Apple zaprezentował nową wersję Siri w czerwcu 2024 roku. Wirtualny asystent miał udzielać lepszej jakości odpowiedzi na pytania, czerpać wiedzę z prywatnych danych użytkownika i być w stanie przejąć kontrolę nad interfejsem smartfonu.

Szybko okazało się jednak, że firma nie jest w stanie dostarczyć obiecanych funkcji, dlatego wzmianki na jej temat zostały usunięte z materiałów promocyjnych. Wiosną ubiegłego roku Apple oficjalnie ogłosił, że uaktualnienie Siri zostało przełożone na rok 2026.

Ostatecznie firma zrezygnowała z samodzielnego rozwoju sztucznej inteligencji. W styczniu ogłoszono, że przyszłe funkcje Apple Intelligence będą działać w oparciu o duże modele językowe Google Gemini. Nieoficjalnie mówiło się o wdrożeniu pierwszej porcji nowości już w iOS 26.4, ale najwidoczniej i te plany nie są już aktualne.

Według Bloomberga, zarząd Apple’a nie chce, by od zapowiedzenia nowej wersji Siri do jej udostępnienia minęły dwa pełne lata. Dlatego wciąż istnieje szansa, że część nowych funkcji pojawi się jeszcze przed jesienną aktualizacją iOS 27.

iOS 26.4 - co nowego?

Sztandarową nowością w iOS 26.4 Beta 1 jest tryb wideo w aplikacji Apple Podcasty. Dzięki niemu widzowie mają zyskać dostęp do programów wzbogaconych o zawartość wizualną, a twórcy "bezprecedensową kontrolę oraz możliwości monetyzacji", w tym opcję dodawania reklam wideo.

Apple wspomina także o szyfrowaniu end-to-end w ramach wiadomości RCS, ale w przypadku iPhone’ów rozwiązanie to i tak nie jest wspierane przez polskich operatorów.