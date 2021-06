Niedawno zaprezentowana 200 W ładowarka Xiaomi oprócz tego, że wyjątkowo szybko ładuje baterię - tak samo sprawnie ją niszczy.

Xiaomi Hypercharge hiper-szybko zniszczy baterię w smartfonie

Jeszcze niedawno byliśmy świadkami prezentacji ultraszybkiej ładowarki Hypercharge od Xiaomi, która operując mocą 200 W potrafi od 0% do pełna naładować telefon z akumulatorem o pojemności 4000 mAh w… 8 minut.

W momencie przedstawienia nowego rozwiązania nie słyszeliśmy o możliwych skutkach ubocznych stałego ładowania 200 W. Użytkownicy mogli tylko gdybać na temat negatywnego wpływu na kondycję baterii - ale nie były znane konkretne liczby na podstawie których byłoby możliwe określenie użyteczności nowości od Xiaomi.

Tymczasem Xiaomi, w ramach Q&A na portalu Weibo dostarczyło precyzyjne dane. Okazuje się, że po 800 cyklach ładowania (moc 200 W) pojemność akumulatora w telefonie zostanie zdegradowana o ok. 20% w stosunku do nominalnej wartości.

800 cykli ładowania akumulatora telefonu mocą 200 W obniży jego pojemność o 20%.

Pozostając przy przykładzie smartfona z baterią 4000 mAh - oznacza to, że po 2 latach ładowania Hypercharge dostępna pojemność spadnie do 3200 mAh.

Z kolei przy nieco większych akumulatorach 5000 mAh - degradacja obniży ładunek do 4000 mAh.

Co sądzicie o ładowaniu Hypercharge? Jest dla Was ważne tempo ładowania telefonu, czy jednak nie zwracacie na to uwagi?

Źródło: androidauthority.com