POCO X3 NFC, świetnie wyposażony telefon ze średniej półki, trafia do przedsprzedaży. Jeśli w tej chwili zastanawiasz się nad wyborem smartfonu o atrakcyjnym stosunku cena-możliwości, to wstrzymaj oddech i przyjrzyj temu się co potrafi nowe POCO.

I oto jest, pogromca niższej średniej półki, segmentu do 1000 złotych. Inni producenci męczą się jak uzasadnić cenę swoich produktów, Xiaomi wymyśliło markę POCO. Ona jest po to, byśmy mogli kupić w atrakcyjnej cenie telefon wyposażony prawie jak flagowiec. No nie tylko prawie, bo są producenci premium, którzy za takie komponenty jak w POCO X3 NFC liczą sobie więcej. Nawet dwa razy więcej. Premiera on-line wyglądała tak jak na wideo poniżej.

POCO X3 NFC - ma wszystko czego byśmy sobie życzyli w atrakcyjne cenie

POCO X3 NFC to smartfon, którzy ma przyciągać uwagę pod każdym względem. Elegancją jak z flagowców Huawei, tylko że podbudowaną współpracującą z Google nakładką MIUI 12 (Android 10 i 3 lata gwarantowanych aktualizacji). Technologią dynamicznej zmiany częstotliwości odświeżania do 120 Hz maksymalnie, którą posiadacze Samsungów mają, ale dopiero we flagowcach takich jak Galaxy Note 20 Ultra czy Galaxy Z Fold 2.

A to nie koniec. Kolejny bohater specyfikacji to chipset Snapdragon 732G, który łączy wydajność w codziennych i rozrywkowych zastosowaniach z rozsądnym zużyciem energii. Tej z kolei nie zabraknie za sprawą akumulatora o pojemności 5160 mAh. To najwydajniejsza jednostka z serii Snapdragon 700 jaką obecnie można znaleźć w telefonach. A znaleźć na razie można tylko w POCO X3 NFC.



Dwa kolory POCO, Cobalt Blue i Shadow Grey

By jeszcze bardziej przymilić się graczom i użytkownikom wyciskającym z procesora ostatnie poty, producent zastosował w POCO X3 NFC system chłodzenia LiquidCool Technology 1.0 Plus. Mniejsza o to, że ma on miedzianą rurkę cieplna i wykorzystuje elementy grafitowe, ważne jest że na sam koniec dnia temperatura może być niższa o 6 stopni Celsjusza.

Kolejnym ukłonem w stronę graczy jest fuinkcja Game Turbo 3.0 i mechanizm oferujący 150 różnych wrażeń dotykowych.

Wspomniany 120 Hz ekran LCD ma rozdzielczość 2400x1080 pikseli. Jasność wedle specyfikacji nie rzuca na kolana (to około 450 nit), ale tez nie ma powodów do narzekania. Umieszczona na ekranie warstwa dotykowa reaguje na nasz dotyk z częstością 240 Hz.

POCO X3 NFC to smartfon, który zdaje się nie zapominać o niczym. Jak nazwa wskazuje jest tu NFC, mamy samoczyszczące się głośniki stereo, certyfikat Hi-Res Audio, minijack. Jest nawet pilot IR, a czytnik zgodnie z ostatnimi trendami, zamiast pod wyświetlaczem umieszczono na krawędzi obudowy.

Nie będzie też płaczu gdy wyczerpie się wbudowana pamięć masowa w trakcie sesji foto czy wideo. Pod tym względem mamy do dyspozycji albo 64, albo 128 GB. Rozbudowy dokonamy kartami microSD.

Fotograficznie i filmowo zapowiada się niezła zabawa

Podzespoły fotograficzne to cztery aparaty na tylnej ściance, z centralnie umieszczonym głównym aparatem 64 Mpix (sensor Sony IMX682, rozmiar 1/1.73“, F1.9, 6 soczewek, PDAF, piksele łączone 1,6 um) i dodatkowymi (ultraszeroki kąt 13 Mpix, makro 2 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix) na jego obwodzie. To oryginalne rozwiązanie, które już mi przypadło do gustu, podobnie jak relatywnie spory rozmiar pikseli w każdym z sensorów. Z przodu mamy 20 Mpix sensor umieszczony wraz z optyką w klasycznym już okrągłym wycięciu w ekranie, który łączy piksele 4 w 1 i daje wynikowe portrety o rozdzielczości 5 Mpix.

Również oprogramowanie aparatu ma wyróżniać się na tle sprzętów w podobnej cenie. Tryb wideo wyposażono w zapis w formacie LOG/RAW oraz tryb Vlog, które docenią filmujący smartfonami. Fotografujący szybko sięgną po tryb SI Skyscraping, który podmienia wygląd nieba na atrakcyjniejszy, ponieważ to wygląd nieboskłonu jest tym elementem, który psuje lub wręcz przeciwnie czyni fotografie niebanalnymi.

Szybkie ładowanie 33W w komplecie

Gdy na koniec dnia, a raczej weekendu, POCO X3 NFC zapragnie być nakarmiony energią, w opakowaniu ze smartfonem znajdziemy ładowarkę 33W. Z jej pomocą uzupełnimy 62% energii w pół godziny, a naładowanie do pełna potrwa jedynie 65 minut. Producent zapewnia, że technologia ładowania MMT (Middle Middle Tab, rozprowadzanie ładunku od środka baterii) minimalizuje zużycie akumulatora w wyniku ładowania z dużą prędkością.

Niedawno testowaliśmy dla was POCO F2 Pro, który jest najwydajniejszą propozycją w portfolio tej marki. Niedługo będziecie mogli porównać tę recenzję z testem POCO X3 NFC, który będzie odpowiedzią na pytanie jak dużo można zyskać za niespełna tysiąc złotych.

Podsumowanie - pełna specyfikacja POCO X3 NFC

Model POCO X3 NFC System

operacyjny Android 10

z MIUI 12 (GMS) Wyświetlacz » 6,67", LCD DotDisplay

» 2400 x 1080 pikseli

» 120 Hz (dynamicznie od 50 Hz do 120 Hz)

» HDR10

» jasność 450 nit Procesor

GPU Snapdragon 732G

Adreno 618 Pamięć » 6 GB

» 64 lub 128 GB

» karty microSD do 256 GB Aparaty

fotograficzne » 64 Mpix f/1.89 (szerokokątny)

» 13 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny)

» 2 Mpix f/2,4 (makro, od 4 cm)

» 2 Mpix f/2,4 (głębia)

» 20 Mpix f/2,2 (przód) Bateria » 5160 mAh

» ładowanie 33 W Biometria czytnik linii papilarnych na krawędzi,

rozpoznawanie twarzy Łączność

bezprzewodowa Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.1 a/b/g/n/ac,

GPS, NFC, LTE,

hybrydowy SIM Dźwięk / złącza głośniki stereo / USB 3.1 typu C / minijack 3.5 mm Wymiary 165.3 x 76.8 x 9.4 mm Waga 215 g Materiał obudowy ramka aluminiowa, poliwęglanowy tył

szkło Gorilla Glass 5 na ekranie

wykończenie 2.5D z przodu, 3D z tyłu

obudowa zgodna z IP53

Cena POCO X3 NFC, która nie jest z Księżyca wzięta

POCO X3 NFC budził zainteresowanie jeszcze przed premierą nie tylko ze względu na spodziewaną specyfikację, ale i cenę. Zastanawialiśmy się, ile to będzie musiał dopłacić polski konsument, do ceny jaką POCO X3 NFC dostanie za oceanem w dolarach.

I tu mamy miłą niespodziankę dla osób, które zdecydują się kupić ten telefon w przedsprzedaży w trakcie błyskawicznej wyprzedaży 15 września w sklepie mi-home.pl i x-kom.pl. Cena wariantu 6+64 GB wyniesie wtedy 899 złotych, czyli prawie tyle samo co w dolarach w USA. Model 6+128GB będzie trochę droższy, za 1099 złotych, ale za to znajdziemy go w większej liczbie sklepów (główne sieci handlowe, w tym Komputronik, Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV EURO AGD).

Przedsprzedaż kończy się 20 września. Od 21 września POCO X3 NFC wchodzi do regularnej sprzedaży. Ponownie prostszy wariant 6+64 GB kupimy w cenie 999 złotych tylko w nielicznych sklepach, natomiast wariant 6+128 GB trafi do szerszej dystrybucji w cenie 1199 zł. Zwłoka w decyzji będzie zatem warta w tym przypadku 100 zł niezależnie od wariantu telefonu.

