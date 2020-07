To może być przełom w światku gadżetów typu wearables. Naukowcy z dwóch amerykańskich uniwersytetów opracowali rozwiązanie, mogące rejestrować i interpretować ruchy nadgarstków.

Opaska sterowana ruchami nadgarstka

Smartwatche i tzw. inteligentne opaski już dzisiaj ułatwiają nam życie. Nie tylko dlatego, że pomagają nam czuwać nad zdrowiem i kondycją, ale też redukują do minimum konieczność wyjmowania telefonu z kieszeni, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji poprzez szybki ruch ręką i zerknięcie na nadgarstek. Może być jednak jeszcze lepiej, a naukowcy z Cornell University i University of Wisconsin-Madison mają nawet pomysł na to, jak do tego doprowadzić.

W ramach wspólnego projektu naukowcy opracowali urządzenie o roboczej nazwie FingerTrak. To prototyp opaski nowej generacji, która byłaby w stanie dokładnie rejestrować i poprawnie interpretować najróżniejsze ruchy dłoni w trzech wymiarach. Dzięki temu poprzez same wykonywanie gestów moglibyśmy sterować swoimi gadżetami, a dodatkowo te ostatnie mogłyby służyć do translacji języka migowego. Inne zastosowania? Interakcje człowiek-robot, wirtualna rzeczywistość i zdalny monitoring zdrowia (w tym wczesne wykrywanie objaw choroby Parkinsona).

FingerTrak jest skuteczny, a prawie go nie widać

Próbowano już tego wcześniej, ale ze względu na wysoką prądożerność i nieporęczność rezygnowano. FingerTrak został jednak wyposażony w kilka miniaturowych kamer termowizyjnych o niskiej rozdzielczości (każda z nich jest wielkości mniej więcej ziarnka grochu), które pobierają mało energii, ale opierając się na samych konturach nadgarstka są w stanie dokładnie określić 20 różnych pozycji stawów w dłoni użytkownika. W tym celu naukowcy skorzystali z pomocy sztucznej inteligencji, a konkretnie z techniki uczenia maszynowego.

Aktualnie trwają prace nad rozwojem tej technologii i naukowcy patrzą w przyszłość z optymizmem. Cóż – nie pozostaje nam nic innego jak tylko trzymać kciuki.

