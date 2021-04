Mowa o Xiaomi Mi Mix Fold, którego sprzedaż zakończono minutę po jej rozpoczęciu. Wszystkie urządzenia w Chinach wyprzedały się w błyskawicznym tempie. Polacy chętni na zakup muszą jeszcze poczekać na swoją kolej.

Xiaomi Mi Mix Fold wyprzedany w minutę

Pierwszy składany smartfon od Xiaomi został zaprezentowany stosunkowo niedawno, bo 30 marca tego roku. Mi Mix Fold oferuje topową specyfikację w rozsądnej cenie.

Xiaomi Mi Mix Fold

Najtańsza konfiguracja (12 GB + 256 GB) to wydatek rzędu 9.999 juanów, co w przeliczeniu na złotówki oznacza ok. 6.000 zł.

Według danych opublikowanych przez Xiaomi - w ciągu jednej minuty od rozpoczęcia sprzedaży sprzedano wszystkie dostępne urządzenia o wartości 400 milionów juanów (ok. 232 miliony złotych).

Konkretna liczba zakupionych telefonów nie została podana, jednak na podstawie dochodu można szacować, że było to jakieś 30 - 40 tysięcy Mi Mix Foldów.

Przepis na sukces Xiaomi Mi Mix Fold? Topowa specyfikacja i rozsądna cena

Składane smartfony to urządzenia, które są na rynku nowością, a kierunek ich rozwoju wydaje się być stale ustalany. Producenci ciągle poszukują idealnych rozwiązań w tej kategorii produktów.

Niestety “składaki” nadal są urządzeniami, na które większość użytkowników nie może sobie pozwolić ze względów finansowych (niedawno zaprezentowany Huawei Mate X2 to koszt ponad 10.000 zł). Xiaomi zdaje się jednak obniżać poprzeczkę cen ustaloną przez konkurencję. Być może to, w połączeniu z topową specyfikacją, jest przepisem na tak duże zainteresowanie Mi Mix Foldem.

Specyfikacja Xiaomi Mi Mix Fold w skrócie Wyświetlacz wewnętrzny : 8,01”, rozdzielczość 2880 x 1440 px (WQHD+), OLED 60 Hz

: 8,01”, rozdzielczość 2880 x 1440 px (WQHD+), OLED 60 Hz Wyświetlacz zewnętrzny : 6,5”, rozdzielczość 2520 x 840 px, AMOLED 90 Hz

: 6,5”, rozdzielczość 2520 x 840 px, AMOLED 90 Hz Procesor : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 Aparat przedni : 20 Mpx

: 20 Mpx Aparat z tyłu : 108 Mpx, 8 Mpx, 13 Mpx

: 108 Mpx, 8 Mpx, 13 Mpx RAM : 12/16 GB

: 12/16 GB Pamięć Flash : 256/512 GB

: 256/512 GB Akumulator: 5020 mAh obsługujący szybkie ładowanie (67W)

Ponowne pojawienie się składanego smartfona Xiaomi w sprzedaży nie zostało potwierdzone. Producent nie informuje również, czy Mi Mix Fold trafi na rynek globalny.

Gdyby tylko Mi Mix Fold był dostępny w Polsce - zdecydowalibyście się na zakup? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gizmochina.com

