Xiaomi jest gotowe na Black Friday. Czy gotowy jest też twój portfel? Lepiej żeby był, bo dobrego sprzętu w dobrych cenach będzie naprawdę dużo. A wszystko rozpocznie się jeszcze w czwartek.

Tak Xiaomi świętuje Black Friday 2020 w Mi-Store i innych sklepach

Właśnie na czas Black Friday Xiaomi obniży ceny ponad 30 produktów, wśród których nie zabraknie tych najbardziej lubianych wśród polskich użytkowników. Pierwsze skrzypce w promocji grają oczywiście smartfony – zarówno te spod znaku Mi, jak i kierowane do mniej wymagających użytkowników modele z rodziny Redmi. W sklepach Mi-Store i innych przecenione zostały również telewizory Smart TV, które mieliśmy okazję testować i które zaskoczyły nas swoją jakością. To naprawdę dobry sprzęt.

Smartfony i telewizory Xiaomi będą dostępne w obniżonych cenach od 27 listopada do 3 grudnia. O trzy dni dłużej potrwa natomiast wyprzedaż szerokiej gamy produktów ekosystemowych – to między innymi słuchawki, opaski, hulajnogi elektryczne, routery i AGD. Na poniższej liście możesz znaleźć wszystko, co zostało uwzględnione w blackfridayowych planach chińskiego giganta.

Produktów w obniżonych cenach szukaj w oficjalnych sklepach Xiaomi (Mi-Store, Mi-Home, MiMarkt), jak również w dużych sklepach z elektroniką, takich jak RTV Euro AGD, Media Expert czy MediaMarkt. Ale to nie koniec atrakcji…

Livestream Xiaomi na Black Friday – rabaty dojdą do 89%

Równo o północy rozpocznie się Black Friday 2020. A teraz najlepsze: 15 minut wcześniej Xiaomi Polska na Facebooku zorganizuje wyjątkowy livestream, podczas którego będziemy mogli wygrać bardzo atrakcyjne nagrody, jak również skorzystać z rabatów na wybrane produkty, sięgających aż 89%. Nie wiemy, co konkretnie kupimy prawie za darmo ani też nie znamy szczegółów na temat wspomnianych nagród. Jeśli jednak nazywasz się łowcą okazji, to na pewno włączysz tę transmisję.

Źródło: Xiaomi Polska