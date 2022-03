Watch S1 i Watch S1 Active mają ze sobą sporo wspólnego, aczkolwiek przygotowano je z myślą o preferujących odmienną stylistykę, eleganckie lub sportowe zacięcie.

Najbardziej ekskluzywny Watch S1 i sportowy Watch S1 Active

Globalną premierę zaliczają dziś nie tylko smartfony z serii Xiaomi 12. Chiński producent zdecydował się zaprezentować szerszemu gronu odbiorców również Watch S1. I o tym urządzeniu niektórzy mogli usłyszeć już w końcówce zeszłego roku. Przypomnijmy, że zostało wtedy określone mianem najbardziej ekskluzywnego inteligentnego zegarka Xiaomi. Watch S1 też, podobnie jak wspomniane smartfony, będzie sprzedawany w Europie.

Co więcej, okazuje się, że w towarzystwie Watch S1 Active cechującego się bardziej sportową sylwetką. W czym tkwią różnice? Trochę w stylistyce, a także w materiałach, jakie wykorzystano.

Xiaomi Watch S1 może pochwalić się ramką ze stali nierdzewnej oraz szafirowym szkłem. Czarny będzie oferowany z czarnym syntetycznym paskiem i czarnym skórzanym paskiem, a srebrny z szarym elastomerowym paskiem i brązowym skórzanym paskiem. W przypadku Xiaomi S1 Active to już metalowa ramka i mniej wytrzymałe szkło pokrywające ekran. Jednocześnie szersze opcje personalizacji, bo trzy kolory tarcz i aż sześć kolorów paska (ale bez skórzanych opcji).

Ceny Watch S1 i Watch S1 Active w Europie

Co z cenami? Wbrew pozorom różnica będzie zauważalna. Xiaomi S1 Active został wyceniony na 199 dolarów, podczas gdy za Xiaomi Watch S1 zainteresowani będą musieli zapłacić 269 dolarów. W najbliższych dniach powinniśmy poznać szczegóły dotyczące premiery na polskim rynku.

Specyfikacja nowego smartwatcha Xiaomi

Obydwa modele cechują się 1,43-calowym wyświetlaczem AMOLED, co z pewnością trzeba zapisać im na plus. Personalizację umożliwi też aż 200 tarcz do wyboru, funkcje sportowe obejmują natomiast 117 trybów fitness i 19 trybów profesjonalnych. Przyszli użytkownicy mogą liczyć też na GPS i całodobowe śledzenie stanu zdrowia z racji monitorowania tętna, jakości snu, poziomu stresu, a nawet nasycenia krwi tlenem (SpO2). Producent deklaruje również kompatybilność z aplikacjami Strava i Apple Health.

Watch S1 i Watch S1 Active są wodoodporne zgodnie z normą 5ATM, będą obsługiwać Bluetooth oraz płatności za pomocą Mastercard (mają moduł NFC), a także asystenta głosowego Amazon Alexa. Bateria? Tu producent deklaruje, iż przy pełnym naładowaniu wystarcza na 12 dni typowego użytkowania, ale coś więcej powiedzą o tym testy. Co jednak warte podkreślenia, będzie opcja ładowania bezprzewodowego.

Źródło: Xiaomi