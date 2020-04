Coraz mniej osób kojarzy Xiaomi jako producenta zajmującego się wyłącznie smartfonami. Zaprezentowany właśnie monitor Xiaomi Mi Display 1A to kolejny przykład na to, że Chińczycy chcą podbijać kolejne sektory rynku.

Xiaomi Mi Display 1A to monitor za około 400 złotych

Nowe smartfony Xiaomi pojawiają się regularnie, ostatnio dotarły do nas również telewizory Xiaomi Mi TV. Nie jest wykluczone, że za jakiś czas będziemy mieli możliwość sięgnięcia po monitory Xiaomi, które póki co pozostają zarezerwowane dla rodzinnego rynku producenta. Najnowsza propozycja to Xiaomi Mi Display 1A.

Na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, a zyskuje jeszcze bardziej w momencie, w którym dochodzimy do ceny. Xiaomi Mi Display 1A to monitor kosztujący 699 juanów, czyli około 400 złotych. Biorąc pod uwagę popularność tej marki można chyba zaryzykować stwierdzenie, że w tej cenie wzbudziłby u nas bardzo duże zainteresowanie.

Monitor Xiaomi Mi Display 1A jest tani, ale co ma do zaoferowania?

Xiaomi Mi Display 1A został wyposażony w 23.8-calowy panel IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Może pochwalić się jasnością 250 cd/m², kątami widzenia 178° oraz czasem reakcji na poziomie 6 ms.

Akcentowana jest atrakcyjna stylistyka i patrząc na materiały prasowe trudno mieć przy tej cenie większe zastrzeżenia. Aby nie było jednak zbyt idealnie trzeba zauważyć, że Xiaomi Mi Display 1A ma tylko jedno złącze (HDMI).

Gdyby Xiaomi Mi Display 1A jednak pojawił się u nas w cenie około 400-500 złotych, bylibyście zainteresowani? Jak oceniacie go na tle innych tanich monitorów?

