Inteligentne okulary Xiaomi Smart Glasses ważą niewiele więcej niż 50 gramów, a nawigują, wyświetlają powiadomienia, tłumaczą tekst i pozwalają prowadzić rozmowy głosowe. Chińczycy zaskakują.

Inteligentne okulary Xiaomi Smart Glasses – Chińczycy znowu to robią

Microsoft (ze swoimi HoloLens) i Epson (z Moverio) koncentrują się na profesjonalnych zastosowaniach, a Facebook czy Snapchat tworzą okulary, których „inteligencja” kończy się na robieniu i udostępnianiu zdjęć. Do gry postanowili włączyć się Chińczycy spod bandery Xiaomi i – jak to mają w zwyczaju – zmienić jej zasady. Xiaomi Smart Glasses to na razie tylko projekt, ale pokazuje nieco inne, robiące większe wrażenie spojrzenie na tego typu gadżet.

Xiaomi tworzy swoje inteligentne okulary z przekonaniem, że kiedyś zastąpi ono smartfony. Po co nam bowiem urządzenie zasłaniające widok i blokujące dłonie, skoro możemy mieć gadżet wzbogacający widok i ograniczający konieczność interakcji do minimum.

Miniaturyzacja i uproszczenia – na to stawia Xiaomi

Chińczycy chwalą się, że udało im się dokonać takiej miniaturyzacji i tak dobrze rozmieścić podzespoły, że gotowe okulary są wygodne i ważą zaledwie 51 gramów. Praktycznie nie czuć, że ma się je na nosie, a równocześnie nie sposób nie zauważyć korzyści, jakie płyną z faktu ich noszenia.

Jedną z charakterystycznych cech tych nowych okularów, jest wykorzystanie wyświetlaczy wykonanych w technologii MicroLED, czyli rozwiązania, które łączy indywidualne podświetlenie i smukłość znaną z OLED-ów z wysoką jasnością i długą żywotnością charakterystyczną dla LED-ów. Ekran wydaje się przezroczysty, a jest także monochromatyczny – to pozwoliło uzyskać bardzo wysoką jasność i kontrast (co poprawia widoczność w pełnym słońcu), a równocześnie wydłużyć czas działania między ładowaniami.

Co więcej, za odbijanie i rzucanie obrazu na ekran odpowiada pojedyncza soczewka ze strukturą falowodową – to znacznie prostsze rozwiązanie niż dotychczas stosowane systemy wieloobiektywowe i lusterkowe.

Wyświetlacz MicroLED odpowiedzią na wymagania użytkowników

Uproszczona konstrukcja, wyświetlacz MicroLED i wysoki komfort noszenia to niemałe atuty. Ale wiesz co – nie doszliśmy jeszcze do najciekawszego. Okazuje się mianowicie, że Xiaomi Smart Glasses to nie tylko akcesorium do smartfona, zdolne do wyświetlania powiadomień i przenoszenia jego funkcji na ten dodatkowy ekran. To w pełni samodzielne urządzenie wyposażone w moduły i sensory, pozwalające między innymi na korzystanie z nawigacji GPS, robienie zdjęć, prowadzenie rozmów głosowych czy tłumaczenie tekstu w czasie rzeczywistym.

Sam interfejs został uproszczony do granic możliwości, aby jak najmniej wpływać na widok prawdziwego świata. Dobrze widać to na prezentacji wideo, którą już teraz możesz obejrzeć, korzystając z poniższego odtwarzacza.

Zobacz okulary Xiaomi Smart Glasses w akcji:

Inteligentne okulary Xiaomi Smart Glasses mają stanowić dowód na to, że „każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii”, jak twierdzi producent. Co ty na to?

Źródło: Xiaomi, The Verge, GSMArena, Engadget, informacja własna