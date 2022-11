Xiaomi TV+ to kolejny serwis Smart TV dostępny dla polskich użytkowników. Już teraz mogą z niego skorzystać posiadacze telewizorów tego producenta. Pozostaje tylko pytanie, czy ktokolwiek będzie tym zainteresowany.

Co to jest Xiaomi TV+? W Polsce już można skorzystać

Szeroko rozumiana telewizja internetowa cieszy się niemałą popularnością, a rozmaite usługi tego typu wyrastają jak grzyby po deszczu. Mamy do wyboru kanały TV przez Internet (jak WP Pilot, CDA TV czy CANAL+ online) oraz serwisy streamingowe (jak Netflix, Disney+ czy HBO Max). Najnowsze Xiaomi TV+ zalicza się do tej pierwszej kategorii, ale trudno nazwać tę ofertę atrakcyjną.

Mówi się, że za darmo, to i ocet słodki, ale Xiaomi TV+, choć dostępne bez opłat, na dobrą sprawę niczym do siebie nie przyciąga. Aktualna oferta tej usługi to nieco ponad 20 kanałów telewizyjnych – nie dość jednak, że wszystkie są dostępne wyłącznie w języku angielskim, to jeszcze ich zakres tematyczny to głównie podróże, niszowy sport (jak bilard czy wrestling), karaoke i muzyka (ze szczególnym naciskiem na k-pop).

Pełna lista kanałów w Xiaomi TV+:

Camping World

Campuslore Sports

Christmas Classics

Cooking Panda

Escape TV

Go Traveler

Heritage Tourism

LOL TV

New KPOP

Outdoor Sport Channel

Outer Vision Channel

Party Tyme Karaoke

Pro Wrestling TV

Quietude 4K

Rakuten Viki

Skawdl

Space Channel

Treehouse Gaming Network

Volty

Wired2fishTV

World Billiards

YG TV

Jak skorzystać z Xiaomi TV Plus?

Aplikacja Xiaomi TV+ zainstaluje się automatycznie na twoim telewizorze Xiaomi z systemem Android TV, kiedy tylko będzie gotowa. Możliwe nawet, że już się zainstalowała. Możesz ją uruchomić z poziomu systemowego menu albo po prostu wciskając przycisk „Mi” na pilocie do telewizora.

Taka usługa to nic nowego

Xiaomi TV+ w żadnym przypadku nie jest oryginalnym pomysłem. Zarówno Samsung, jak i LG, oferują swoim użytkownikom podobne usługi, tyle tylko że ani Samsung TV Plus, ani LG Channels, nie działa w naszym kraju.

Co zaś się tyczy samego Xiaomi TV+, pozostaje mieć nadzieję, że usługa rozwinie się w nadchodzących miesiącach. Przykładowo w Hiszpanii kanałów jest ponad 200, a część z nich rzeczywiście nadaje w języku hiszpańskim. Na razie jednak zainteresowanie serwisem w Polsce będzie pewnie znikome.

Źródło: informacja własna