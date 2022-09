Przy okazji niemal każdej większej imprezy sportowej użytkownicy Viaplay skarżą się na problemy techniczne. Tak dłużej być nie może – UOKiK przygląda się sprawie.

Problemy Viaplay - widzowie narzekają, bo i mają na co

Viaplay może pochwalić się bardzo szerokim katalogiem lig i rozgrywek sportowych. Nic dziwnego więc, że rośnie liczba użytkowników tego serwisu. Niestety nierzadko mają oni powody, by narzekać na to, co otrzymują w zamian za opłacanie abonamentu. Nagłe spadki jakości, przerwy w transmisji czy też zacinanie się obrazu – to wszystko jest niestety na porządku dziennym.

Użytkownicy narzekają i wysyłają skargi do Viaplay. Najczęściej jednak roszczenia są odrzucane. Czasem są też przyjmowane i oferowane są wówczas obniżone koszty abonamentu na kolejny miesiąc. Nawet te ostatnie nie są jednak satysfakcjonujące dla widzów, w efekcie czego na skrzynkę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiają kolejne skargi.

UOKiK reaguje. Kara dla Viaplay może być wysoka

UOKiK nie zamierza ich ignorować. Prezes Tomasz Chróstny poprosił przedstawicieli Viaplay o wyjaśnienia w tej sprawie, ale nie spotkały się one z odzewem. Dlatego też wszczął postępowanie, w toku którego ma zostać wyjaśnione to, czy zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, Urząd może ukarać tę skandynawską firmę.

Co grozi platformie Viaplay? Najwyższa kara, jaką może wymierzyć prezes UOKiK to 10 proc. rocznego obrotu firmy. Jak dodaje Tomasz Chróstny: „w przypadku indywidualnych sporów z przedsiębiorcą konsumenci przy dochodzeniu roszczeń mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej np. rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie”.

Nie tylko Viaplay. Kibice nie mają łatwego życia

Problemy, z jakimi mierzą się abonenci Viaplay, są znane. Niestety nie tylko właściciele tej usługi mają wyraźne problemy z odpowiednim dopasowaniem zaplecza technicznego do zainteresowania. Od razu przypomina się niedawna awaria Polsat Box Go – serwis przestał działać, gdy widzowie chcieli obejrzeć szlagier w postaci meczu FC Barcelony z Bayernem Monachium.

Zaledwie tydzień wcześniej z awarią mierzył się serwis CANAL+ Online – akurat wtedy, gdy transmitowane były spotkania pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Być może rozstrzygnięcie sprawy Viaplay przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwoli przynajmniej zmniejszyć skalę tych problemów.

