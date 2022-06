Poznaliśmy oficjalną i dokładną datę premiery gry High on Life. Strzelanka twórcy Ricka i Morty’ego zadebiutuje jesienią.

High on Life to strzelanka w stylu Ricka i Morty’ego

Za High on Life odpowiada studio Squanch Games, którego założycielem jest Justin Roiland – ten sam, który dał światu Ricka i Morty’ego. Zresztą trudno byłoby to ukryć – ta gra wygląda jak coś, obok czego fani tego serialu po prostu nie będą w stanie przejść obojętnie. Odczuwalne było to także w poprzednich projektach tej ekipy – Trover Saves the World i Accounting+ – ale tym razem mamy otrzymać produkt na znacznie wyższym poziomie.

Jednak pomimo tego, że ta nowinka jak najbardziej mogłaby należeć do uniwersum Ricka i Morty’ego, jest to całkowicie odrębny projekt. Nie zabraknie dziwacznych stworzeń i specyficznego humoru, ale High on Life ma własnych bohaterów i własną opowieść. Poznamy historię zwykłego kolesia, który spróbuje powstrzymać inwazję kosmitów, chcących handlować ludźmi jak narkotykami.

Gatunkowo High on Life będzie pierwszoosobową strzelanką z elementami przygodówki. Obok intensywnej akcji z wykorzystaniem przedziwnych typów uzbrojenia, będzie więc czas na eksplorację i pogawędki z różnymi postaciami. Nie będzie tu jednak otwartego świata – zamiast tego trafimy do kilku charakterystycznych krain, w których będziemy stawiać czoła mającym złe zamiary przybyszom.

Premiera High on Life już jesienią

Podczas niedawnej konferencji Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 poznaliśmy przybliżoną datę premiery, ale teraz wiemy już, że High on Life zadebiutuje dokładnie 25 października bieżącego roku. Platformami docelowymi – zgodnie z wcześniej podanymi informacjami – będą komputery oraz konsole Xbox Series X|S i Xbox One. To, co w tym wszystkim najlepsze, to że równocześnie z premierą w sklepach gra zasili katalog usługi Xbox Game Pass.

Źródło: Xbox, Twinfinite, GamesRadar