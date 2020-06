Lubiący oryginalne gry powinni kojarzyć tę o tytule XIII. Swojego czasu przyciągała kilkoma elementami i wkrótce będzie starała się zrobić to ponownie, już w odświeżonej wersji.

Premiera XIII Remake w listopadzie

Jeśli nie pamiętacie to śpieszymy przypomnieć, że remake gry XIII został zapowiedziany w kwietniu zeszłego roku. Premiera miała odbyć się w listopadzie, również zeszłego roku. Z czasem twórcy zmienili jednak plany i do tej pory nie byli w stanie podać nowej daty premiery. Teraz się to zmieniło i wygląda na to, że potrzeba jeszcze sporo cierpliwości.

XIII Remake zadebiutuje 10 listopada tego roku. Nic nie zmieniło się za to w kwestii platform docelowych. XIII Remake trafi na PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Nowa „Trzynastka” na fragmentach rozgrywki

XIII debiutowała w 2003 roku. Minęło zatem sporo czasu i zajmujące się pracami nad XIII Remake studio PlayMagic ma spore pole do popisu. Obiecuje wiele poprawek, gracze mają otrzymać nie tylko lepszą grafikę, ale też usprawniony dźwięk, animacje, a także wybrane mechaniki rozgrywki.

Efekty? Mały przedsmak daje poniższy materiał wideo.

Źródło: IGN

Warto zobaczyć również: